3 фантастически вкусных пирога из тыквы, приготовить которые проще простого

Тыква настолько универсальна, что из неё можно приготовить всё, что угодно: от банального тыквенного супа до вкуснейшего мяса, запечённого в духовке, и, конечного же, десерта. Исключением не станет и выпечка, которая порадует не только своим волшебным ароматом и вкусом, а и солнечным цветом, напоминая о том, что и у осени есть свои плюсы.
1. Тыквенный пирог с апельсином и шоколадом
Пирог из тыквы и апельсина. \ Фото: google.com.
Тыквенный пирог с апельсином – прекрасная возможность порадовать себя и близких потрясающим ароматом и нежным вкусом, что буквально тает на языке, оставляя после себя лишь приятную улыбку на губах.
Ингредиенты:
• Мякоть тыквы - 130 г;
• Апельсины - 1 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Сахар - ½ ст;
• Манная крупа - 180 г. + 1 ст.л. для присыпания формы;
• Масло сливочное или маргарин - 120 г;
• Разрыхлитель для теста - 2 ч.л;
• Растительное масло для смазывания формы.
Для шоколадной помадки:
• Сахар - 3 ст.л;
• Какао - 3 ст.л;
• Сметана - 70 г;
• Масло сливочное - 70 г.
Тыквенный пирог. \ Фото: pikabu.ru.
Способ приготовления:
• Размягченное сливочное масло растереть с сахаром и манной крупой;
• Яйца взбить при помощи миксера в пену;
• Добавить в тесто;
• Апельсин промыть;
• Цедру натереть на тёрке;
• Сок выжать и вместе с цедрой добавить в тесто;
• Мякоть тыквы потереть на мелкой тёрке;
• Добавить в тесто вместе с разрыхлителем;
• Переложить в форму для запекания, смазанную маслом (можно посыпать манкой или сухарями);
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут;
Для помадки:
• Какао смешать с сахаром, добавить сметану и масло;
• Поставить на огонь;
• Помешивать, постепенно доводя до кипения;
• Шоколадную помадку немного остудить;
• Смазать ею верх готового пирога;
• Подавать к чаю.
2. Шоколадно-тыквенный пирог
Шоколадно-тыквенный пирог. \ Фото: cheese-cake.ru.
Этот ароматный пирог придётся по вкусу всем тем, кто любит шоколадную выпечку. А необычное сочетание ингредиентов способно удивить и порадовать даже истинных гурманов.
Ингредиенты:
• Тесто песочное - 300 г;
• Тыква (очищенная) - 400 г;
• Рикотта - 250 г;
• Чёрный шоколад - 70 г;
• Масло сливочное - 1 ст.л;
• Сахар - 100 г;
• Лимонный сок - 1 ст.л;
• Яйца - 3 шт;
• Яичный желток - 1 шт.
Восхитительный тыквенно-шоколадный пирог. \ Фото: liveinternet.ru.
Способ приготовления:
• Тыкву нарезать мелкими кубиками;
• В сковороде растопить кусочек сливочного масла;
• Добавить пару столовых ложек сахара;
• И обжарить тыкву примерно 10-15 минут;
• После поджаренную тыкву перебить в пюре;
• Чёрный шоколад измельчить;
• Смешать с тыквенной массой;
• И дать остыть;
• Яйца взбить;
• Добавить в тыквенно-шоколадную массу;
• После добавить рикотту;
• Тщательно перемешать;
• К получившейся массе добавить сахар и лимонный сок;
• Вновь перемешать;
• Тесто раскатать и выложить в форму для запекания, предварительно застеленную пергаментной бумагой;
• Поверх теста выложить тыквенно-шоколадную массу;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час;
• Готовому пирогу дать остыть;
• Подавать к столу, украсив листиками мяты (по желанию).
3. Мраморный тыквенный пирог с творогом
Мраморный тыквенный пирог. \ Фото: fountravel.ru.
Нежный и лёгкий пирог с тыквой и творогом, который буквально тает на языке, мало кого оставит равнодушным. С большой уверенностью можно сказать о том, что это блюдо придётся по вкусу абсолютно всем от мала до велика.
Ингредиенты:
• Тыква - 400 г;
• Творог - 600 г;
• Сметана - 6 ст.л;
• Яблоки - 2 шт;
• Яйца - 4 шт;
• Сахар - 14 ст.л;
• Сливочное масло - 100 г;
• Пшеничная мука - 500 г;
• Разрыхлитель - 2 ч.л;
• Картофельный крахмал - 6 ст.л;
• Корица - 1/4 ч.л;
• Ванилин по вкусу.
Невозможно устоять. \ Фото: bigmir.net.
Способ приготовления:
• Тыкву вымыть, очистить и нарезать небольшими кусочками;
• После отварить её в воде или на пару до готовности;
• Два яйца соединить с пятью ложками сахара;
• Взбить венчиком до полного растворения сахара;
• К получившейся смеси добавить размягчённое сливочное масло и немного сметаны;
• Муку просеять и добавить в яично-масляную смесь;
• После добавить разрыхлитель и перемешать;
• Получившуюся массу выложить на стол и замесить мягкое тесто (оно не должно липнуть к рукам);
• Готовое тесто переложить в миску;
• Накрыть пищевой плёнкой и отправить в холодильник на 40 минут;
• Яблоки очистить и нарезать мелкими кубиками;
• К яблокам добавить варёную тыкву, сахар, корицу, крахмал;
• После всё перебить до однородной пюреобразной массы;
• Творог соединить с оставшимися яйцами, сметаной, сахаром, крахмалом и ванилином;
• Также перебить в пюре;
• Тесто достать из холодильника;
• Раскатать пласт толщиной 8 мм;
• Форму для запекания смазать сливочным маслом;
• И равномерно распределить тесто по форме, сформировав по бокам небольшие бортики;
• Выложить начинку слоями;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
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