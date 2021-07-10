Священный огонь, остановленные войны и другие мифы вокруг Олимпийских игр

Греки не несли ниоткуда священный огонь

Все изображения греков с Олимпийским огнём — современные.

Из-за Олимпиады греки не просто останавливали войны

Женщин допускали на Олимпиады

Награждение победителей олимпийских игр.

Первые современные игры не пытались повторять античные

Античные олимпийские игры включали в себя соревнование герольдов.

Стадионы не так уж напоминали современные

Дух на играх царил не слишком демократический

Чтобы участвовать в играх, мало было быть умелым спортсменом.

Победителю не надевали лавровый венок