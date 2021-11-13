Косметические средства, которые можно применять иначе, чтобы выжать из них максимум пользы

Каждая девушка хоть раз сталкивалась с тем, что купленная косметика или средство по уходу по каким-то причинам не подходили для использования. В таких ситуациях становится крайне обидно за выброшенные деньги.

Однако не нужно торопиться отказываться от использования средств, ведь порой им можно найти иное применение.

Мы решили изучить этот вопрос и выяснили, что многие косметические средства могут служить и не по прямому назначению. Благодаря этому можно больше не избавляться от неудачных покупок и излишков, а извлекать из них максимум пользы.



13. Тушь для ресниц в качестве подводки

12. Коралловая помада в качестве консилера

11. Темные тени для подкрашивания корней волос

10. Кондиционер для волос можно использовать для стирки

9. Используйте тени, чтобы разнообразить маникюр

8. Прозрачная пудра в сочетании с тушью придаст объем ресницам

7. Крем для лица, чтобы придать волосам блеск и гладкость

6. Гигиеничка для укладки бровей и смягчения кутикулы

5. Гель для интимной гигиены в качестве пенки для умывания

4. Жидкая подводка для создания дизайна на ногтях

3. Пудра в качестве сухого шампуня

2. Дезодорант-стик защитит от появления мозолей

1. Лак для волос в качестве экспресс-сушки лака для ногтей

Если у вас не оказалось под рукой подводки для глаз или она не вовремя закончилась, выручить может тушь для ресниц и тонкая кисть. Консистенция туши точно так же позволяет рисовать необходимые линии, и держаться будет не хуже.Коралловая губная помада перекроет синий оттенок кругов под глазами не хуже специального корректора. Нужно всего лишь вбить небольшое количество продукта подушечками пальцев, перекрыть консилером, и лицо обретет свежий вид.Такой трюк отлично подойдет брюнеткам: чтобы смягчить контраст светлой кожи на голове и темных волос, нужно нанести на корни матовые тени, соответствующие оттенку ваших волос.Так волосы будут выглядеть гораздо гуще.Если вам по каким-то причинам не подошел купленный кондиционер для волос, не торопитесь его выкидывать. Лучше сделайте с его помощью кондиционер для белья. Для этого нужно смешать горячую воду со средством в пропорциях 6:2 и добавить немного уксуса. При стирке получившуюся смесь нужно наливать в соответствующий отсек стиральной машины.Если ваши тени рассыпались, больше вам не подходят или у них истек срок годности — их можно использовать как добавку к лаку для ногтей. Яркие тени сделают из прозрачного лака цветной, а, например, хайлайтеры обеспечат покрытие, которое будет блестеть. Кстати, необязательно засыпать продукт во всю бутылочку — для начала можно пробно смешать и небольшое количество.Чтобы сделать ресницы длиннее и придать им волнующий объем, попробуйте наносить между слоями туши небольшое количество прозрачной пудры. Частицы пудры создадут видимость толстых ресничек, что и создаст нужный эффект.Этот трюк пригодится тем, у кого нередко остаются излишки крема после нанесения на лицо. Специалисты утверждают, что кремы для лица не только внешне смягчают волосы и делают их шелковистыми, но и содержат ингредиенты вроде гиалуроновой кислоты, которые по-настоящему помогают удерживать влагу в стержне волоса.Если у вас под рукой не оказалось геля или воска для бровей, быстро и легко уложить волоски в нужном направлении поможет простая гигиеническая помада. Кроме того, ее смягчающие свойства могут пригодиться не только потрескавшимся губам, но и кутикуле вокруг ногтей.Уровень pH в очищающих средствах крайне важен. Чем он ниже, тем сильнее кислотные свойства — именно они и предотвращают рост бактерий и грибков, а значит, имеют большое влияние на внешний вид и здоровье кожи. С этой точки зрения гель для интимной гигиены может отлично подойти для умывания, если вдруг у вас закончилось любимое средство.Тонкий кончик жидкого лайнера представляет собой идеальный инструмент для прорисовки мелких деталей на ногтях. Попробуйте нанести на ноготь светлую базу, а затем нарисовать на ней рисунок. После высыхания подводки сверху необходимо нанести прозрачный верхний слой.Эта хитрость больше подойдет светловолосым девушкам. Благодаря своим абсорбирующим свойствам пудра справится с освежением волос не хуже сухого шампуня. Просто нанесите ее крупной кистью по линии пробора и лба, где излишки себума обычно заметны больше всего.Нередко обувь, особенно новая, может натирать ноги до болезненных волдырей. В следующий раз, чтобы этого не произошло, перед тем как надеть обувь, воспользуйтесь дезодорантом-стиком: просто нанесите его в местах, которые обычно натираете больше всего, и он защитит кожу.Чтобы сократить время мучительного ожидания после нанесения лака, попробуйте такую хитрость: дайте покрытию схватиться (потребуется пара минут), а затем распылите лак для волос, но обязательно в нескольких сантиметрах от пальцев, чтобы не образовались пузырьки. Подождите еще пару минут, вымойте руки с мылом, чтобы снять липкость с кожи, и — готово!