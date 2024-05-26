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Многодетная мать построила двухэтажный дом по видеоурокам на Youtube


Дом, который построила многодетная мать Cara Brookins.

Дом, который построила многодетная мать Cara Brookins.

Невыполнимых задач не бывает. Правоту этого утверждения в очередной раз подтвердила многодетная мать и хозяйка двухэтажного особняка. Эта женщина построила дом вместе со своими детьми, не имея никакого специального образования. Она все делала с помощью видеоуроков на Youtube.

Кара Брукинс - женщина, которая построила дом по обучающим видеороликам.

Кара Брукинс - женщина, которая построила дом по обучающим видеороликам.

Однажды, вернувшись домой после выходных, Кара Брукинс (Cara Brookins) и ее дети увидели, что их дом практически снес торнадо. После этого женщина, имевшая за плечами два неудачных брака и четверых детей, поняла, что нужно что-то менять в этой жизни. Она решила построить новый дом своими усилиями.
Кара Брукинс и ее четверо детей сами построили дом.

Кара Брукинс и ее четверо детей сами построили дом.

Кара взяла в банке кредит на покупку материалов. На момент начала строительства ее старшему ребенку было 17 лет, а младшему - только 2 года. Подросткам исполнилось 15 и 12 лет. Чтобы понять, с чего начинать и что и как делать, женщина и дети смотрели обучающие ролики на Youtube.
Дети Кары Брукинс принимали активное участие в строительстве дома.

Дети Кары Брукинс принимали активное участие в строительстве дома.

Кара вспоминает, что она работала весь день на стройке, а после школы ей помогали дети. Они трудились при свете фар. Порой у женщины и старших детей замерзали пальцы от холода, когда они мешали бетон, или же чесалось все тело от стекловолокна, используемого для теплоизоляции.
Строительство дома по видеоурокам.

Строительство дома по видеоурокам.

 
Все строительные работы Кара и дети выполняли сами.

Все строительные работы Кара и дети выполняли сами.

Двухэтажный дом с пятью спальнями площадью 325 квадратных метров был построен за девять месяцев.
Дружная семья, которая сама построила дом.

Дружная семья, которая сама построила дом.

Строительство дома очень сблизило Кару и ее детей. «Теперь они в этой жизни не боятся ничего и знают, что с любой ситуацией можно справиться», - говорит она, спустя несколько лет после строительства дома.

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