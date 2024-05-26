Многодетная мать построила двухэтажный дом по видеоурокам на Youtube

Дом, который построила многодетная мать Cara Brookins.
Невыполнимых задач не бывает. Правоту этого утверждения в очередной раз подтвердила многодетная мать и хозяйка двухэтажного особняка. Эта женщина построила дом вместе со своими детьми, не имея никакого специального образования. Она все делала с помощью видеоуроков на Youtube.
Кара Брукинс - женщина, которая построила дом по обучающим видеороликам.
Однажды, вернувшись домой после выходных, Кара Брукинс (Cara Brookins) и ее дети увидели, что их дом практически снес торнадо. После этого женщина, имевшая за плечами два неудачных брака и четверых детей, поняла, что нужно что-то менять в этой жизни. Она решила построить новый дом своими усилиями.
Кара Брукинс и ее четверо детей сами построили дом.
Кара взяла в банке кредит на покупку материалов. На момент начала строительства ее старшему ребенку было 17 лет, а младшему - только 2 года. Подросткам исполнилось 15 и 12 лет. Чтобы понять, с чего начинать и что и как делать, женщина и дети смотрели обучающие ролики на Youtube.
Дети Кары Брукинс принимали активное участие в строительстве дома.
Кара вспоминает, что она работала весь день на стройке, а после школы ей помогали дети. Они трудились при свете фар. Порой у женщины и старших детей замерзали пальцы от холода, когда они мешали бетон, или же чесалось все тело от стекловолокна, используемого для теплоизоляции.
Строительство дома по видеоурокам.
Все строительные работы Кара и дети выполняли сами.
Двухэтажный дом с пятью спальнями площадью 325 квадратных метров был построен за девять месяцев.
Дружная семья, которая сама построила дом.
Строительство дома очень сблизило Кару и ее детей. «Теперь они в этой жизни не боятся ничего и знают, что с любой ситуацией можно справиться», - говорит она, спустя несколько лет после строительства дома.
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