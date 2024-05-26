Многодетная мать построила двухэтажный дом по видеоурокам на Youtube

Дом, который построила многодетная мать Cara Brookins.

Кара Брукинс - женщина, которая построила дом по обучающим видеороликам.

Кара Брукинс и ее четверо детей сами построили дом.

Дети Кары Брукинс принимали активное участие в строительстве дома.

Строительство дома по видеоурокам.

Все строительные работы Кара и дети выполняли сами.

Дружная семья, которая сама построила дом.