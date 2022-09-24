Использование сорняков после прополки

Уничтожение сорняков отнимает массу сил и времени, взамен частенько награждая нас болями в мышцах и пояснице. Поэтому хочется, чтобы труды не пропали даром. В этом материале мы расскажем, как использовать сорняки во благо.

Большинство из нас воспринимает сорные растения, как неизбежное зло, с которым необходимо бороться весь сезон. Между тем, у сорняков достаточно много полезных свойств, благодаря которым те же самые травы, которые огорчают вас своим присутствием в огороде, можно встретить в аптеках, а также в модных ресторанах органической кухни.



Как уменьшить количество сорняков на грядке

Борьба с сорняками в саду и огороде

Применение сорняков на грядках

Борьба с сорняками на дачном участке – дело непростое. Профилактика отнимает гораздо меньше сил и времени, нежели очистка запущенного огорода от незваных зеленых гостей, которые затеняют культурные растения, лишая их не только света, но и питательных веществ из почвы, а вас – достойного урожая.Мульчирование – один из самых эффективных способов предотвращения появления сорняков на участке. Но тут есть свои тонкости. Если вы будете использовать темную пленку, то существует вероятность, что в солнечные дни почва будет перегреваться, что подходит далеко не всем растениям.Поэтому для мульчирования частенько используют специальные нетканые материалы либо их природную альтернативу, например, опилки или солому.Парадоксально, но для мульчирования почвы с целью защиты от сорняков подходят и сами выполотые сорняки с предварительно удаленными семенами и корнями.Как известно, сорняки чаще всего появляются на земле, которую редко обрабатывают. Поэтому если вы уже собрали ранний урожай, крайне полезно будет посеять на освободившемся участке растения-сидераты. Они обогащают почву азотом и кислородом, а также улучшают ее воздухопроницаемость.А если вы посадите на освободившемся месте обильно цветущие растения, например, гречиху, то в качестве бонуса привлечете на участок значительное количество насекомых-опылителей.Способов борьбы с сорняками существует множество. На этапе подготовки грядок к посадкам можно использовать безотвальный метод обработки грунта, при котором землю перекапывают лишь в момент первичной обработки, а в дальнейшем применяют исключительно рыхление.Классическим способом борьбы с нежелательными растениями являются гербициды. В качестве альтернативы можно использовать ЭМ-препараты. Наземную часть сорняков скашивают, а затем участок поливают, например, препаратом ЭМ-1, разведенным в воде 1:100. В результате бактерии оперативно перерабатывают оставшиеся в земле корни.Также весной можно использовать более оригинальные народные методы. Опытные огородники, например, примерно за месяц до посева культурных растений советуют «напоить» сорняки алкоголем (150 г водки на 1 л воды, почву поливают из лейки либо опрыскивают из пульверизатора). И когда все они дружно и радостно взойдут, тут же повыдергивать их из земли.Самые отчаянные борются с сорняками с помощью паяльной лампы, попросту выжигая сорные растения, если они появились раньше культурных. При этом важно проявлять предельную осторожность, соблюдая правила техники безопасности и стараясь не повредить посеянные семена воздействием высоких температур.Но самый распространенный способ – механическое удаление сорняков.Если все усилия по профилактике оказались безуспешными, и пришлось потратить время на прополку, стоит использовать живительные силы скошенных или выкорчеванных сорняков для повышения плодородия грядок. Конечно, можно положить сорные растения в компостную кучу и ждать, пока бактерии справятся с поставленной задачей, а можно ускорить процесс, приготовив настои из сорняков для полива грядок. Преимуществом жидких удобрений из сорняков является то, что они быстро усваиваются растениями, снижают кислотность почвы и обогащают ее микроорганизмами, участвовавшими в брожении.Для приготовления настоев нельзя использовать сорные травы, на которых образовались семена.Бочку на 1/2 или на 3/4 заполните измельченными сорняками, залейте водой и, накрыв полиэтиленом с отверстиями для вентиляции, оставьте на солнце на одну – полторы недели для брожения. Перед использованием настой необходимо разбавить водой 1:10.Если вашим растениям не хватает азота, в настой можно добавить клевер, горчицу, редьку, мокрицу, салат, лебеду, амарант, бобовые. При дефиците калия и фосфора желательно настаивать одуванчик, донник, конский щавель, чертополох, сныть и прочие растения со стержневой корневой системой.Подкармливать однолетники травяным настоем можно весь сезон. А вот деревья и кустарники – лишь в первой половине лета, так как это органическое удобрение содержит азот, который может снизить зимостойкость вашего сада.Чистотел обладает мощными бактерицидными и инсектицидными свойствами, поэтому его высушенные и измельченные в порошок побеги можно использовать для опудривания кустарников, а настоем можно опрыскивать смородину и крыжовник. 3,5-4 кг свежих измельченных побегов или 1 кг сухих заливают 10 л воды и оставляют в тепле на 1,5 суток. Затем процеживают и обрабатывают кустарники в саду.Многие огородники на личном опыте узнали, как непросто бывает соседствовать с зарослями крапивы. Но далеко не все в курсе, что эта соседка является прекрасным сырьем для приготовления настоя, который отлично влияет на урожайность помидоров, ведь в молодых листьях крапивы накапливается значительное количество азота, калия и железа.Для приготовления настоя большую емкость заполняют крапивой на 2/3, оставшееся место заполняют водой (оставив немного места для брожения) и оставляют в тепле на 7-10 дней. В дальнейшем на 1 л процеженного настоя добавляют 10 л воды и поливают растения (1-2 л на куст помидоров).Крапивой можно подкармливать не только помидоры, но также огурцы, клубнику и многие другие растения. Что неудивительно, ведь крапива богата калием, кальцием, магнием, органическими кислотами и прочими полезными веществами, которые участвуют в процессе фотосинтеза, повышают иммунитет и просто необходимы для полноценного развития ваших зеленых питомцев. Именно поэтому использование настоя крапивы способно стимулировать рост и созревание плодов, а также цветение декоративных растений.Но этим органическим удобрением не стоит злоупотреблять. Поливать грядки настоем крапивы желательно не чаще двух раз в месяц.Настой крапивы можно применять не только как природное удобрение, но и как стимулятор роста растений, а также корнеобразования.Для внекорневой подкормки растений до начала цветения опытные огородники рекомендуют готовить следующий настой: 2 стакана зеленых побегов одуванчика залить 1 ведром (10 л) горячей воды и настаивать в течение часа. Перед опрыскиванием разбавить водой 1:10.Полив растений настоями из одуванчика привлекает дождевых червей.Следующий настой подходит как для корневой, так и для внекорневой подкормок. 1 кг побегов и корней одуванчика залить 10 л воды и настаивать две недели. Затем процедить, разбавить водой 1:10 и подкармливать растения.Настоями из одуванчика не рекомендуется подкармливать свеклу и капусту.Для борьбы с тлей, медяницей и клещами 300 г корневищ и листьев настаивают в 10 л воды в течение 2 часов, а затем составом обрабатывают растения.Для того чтобы справиться с назойливым вредителем, к 1 кг подвяленной полыни добавляют 4 л воды и кипятят в течение 10 минут. Процеженный отвар разбавляют водой, доводя его объем до 10 л. Для лучшего прилипания к листьям растений можно добавить 50 г хозяйственного мыла.Как известно «все есть яд и все есть лекарство». Это выражение применимо и к сорнякам. Растения, которые буквально «отравляют» огороды, в то же время успешно применяются в народной медицине, при уходе за кожей и волосами, а также употребляются в пищу. К примеру, хвощ полевой, который поглощает из почвы азот, калий и фосфор, в то же время помогает бороться с заболеваниями сердца и почек, а чай из этого растения полезен при ревматических болях и хроническом кашле.Розовый осот применяется в народной медицине для лечения ран; лебеда – при расстройствах ЖКТ, а также для борьбы с мозолями; крапива – это довольно эффективное кровоостанавливающее и поливитаминное средство.Многие сорняки можно употреблять в пищу, добавляя их в салаты, супы и даже блинчики. Таким образом, урожайность вашего огорода может оказаться гораздо выше, чем вы думаете.