Использование сорняков после прополки

Уничтожение сорняков отнимает массу сил и времени, взамен частенько награждая нас болями в мышцах и пояснице. Поэтому хочется, чтобы труды не пропали даром. В этом материале мы расскажем, как использовать сорняки во благо.
Большинство из нас воспринимает сорные растения, как неизбежное зло, с которым необходимо бороться весь сезон. Между тем, у сорняков достаточно много полезных свойств, благодаря которым те же самые травы, которые огорчают вас своим присутствием в огороде, можно встретить в аптеках, а также в модных ресторанах органической кухни.
Как уменьшить количество сорняков на грядке
Борьба с сорняками на дачном участке – дело непростое. Профилактика отнимает гораздо меньше сил и времени, нежели очистка запущенного огорода от незваных зеленых гостей, которые затеняют культурные растения, лишая их не только света, но и питательных веществ из почвы, а вас – достойного урожая.
Мульчирование – один из самых эффективных способов предотвращения появления сорняков на участке. Но тут есть свои тонкости. Если вы будете использовать темную пленку, то существует вероятность, что в солнечные дни почва будет перегреваться, что подходит далеко не всем растениям.
Поэтому для мульчирования частенько используют специальные нетканые материалы либо их природную альтернативу, например, опилки или солому. Парадоксально, но для мульчирования почвы с целью защиты от сорняков подходят и сами выполотые сорняки с предварительно удаленными семенами и корнями.
Как известно, сорняки чаще всего появляются на земле, которую редко обрабатывают. Поэтому если вы уже собрали ранний урожай, крайне полезно будет посеять на освободившемся участке растения-сидераты. Они обогащают почву азотом и кислородом, а также улучшают ее воздухопроницаемость.
А если вы посадите на освободившемся месте обильно цветущие растения, например, гречиху, то в качестве бонуса привлечете на участок значительное количество насекомых-опылителей.
Борьба с сорняками в саду и огороде
Способов борьбы с сорняками существует множество. На этапе подготовки грядок к посадкам можно использовать безотвальный метод обработки грунта, при котором землю перекапывают лишь в момент первичной обработки, а в дальнейшем применяют исключительно рыхление.
Классическим способом борьбы с нежелательными растениями являются гербициды. В качестве альтернативы можно использовать ЭМ-препараты. Наземную часть сорняков скашивают, а затем участок поливают, например, препаратом ЭМ-1, разведенным в воде 1:100. В результате бактерии оперативно перерабатывают оставшиеся в земле корни.
Также весной можно использовать более оригинальные народные методы. Опытные огородники, например, примерно за месяц до посева культурных растений советуют «напоить» сорняки алкоголем (150 г водки на 1 л воды, почву поливают из лейки либо опрыскивают из пульверизатора). И когда все они дружно и радостно взойдут, тут же повыдергивать их из земли.
Самые отчаянные борются с сорняками с помощью паяльной лампы, попросту выжигая сорные растения, если они появились раньше культурных. При этом важно проявлять предельную осторожность, соблюдая правила техники безопасности и стараясь не повредить посеянные семена воздействием высоких температур.
Но самый распространенный способ – механическое удаление сорняков.
Применение сорняков на грядках
Если все усилия по профилактике оказались безуспешными, и пришлось потратить время на прополку, стоит использовать живительные силы скошенных или выкорчеванных сорняков для повышения плодородия грядок. Конечно, можно положить сорные растения в компостную кучу и ждать, пока бактерии справятся с поставленной задачей, а можно ускорить процесс, приготовив настои из сорняков для полива грядок. Преимуществом жидких удобрений из сорняков является то, что они быстро усваиваются растениями, снижают кислотность почвы и обогащают ее микроорганизмами, участвовавшими в брожении.
Для приготовления настоев нельзя использовать сорные травы, на которых образовались семена.
Травяной настой как удобрение
Бочку на 1/2 или на 3/4 заполните измельченными сорняками, залейте водой и, накрыв полиэтиленом с отверстиями для вентиляции, оставьте на солнце на одну – полторы недели для брожения. Перед использованием настой необходимо разбавить водой 1:10.
Если вашим растениям не хватает азота, в настой можно добавить клевер, горчицу, редьку, мокрицу, салат, лебеду, амарант, бобовые. При дефиците калия и фосфора желательно настаивать одуванчик, донник, конский щавель, чертополох, сныть и прочие растения со стержневой корневой системой.
Подкармливать однолетники травяным настоем можно весь сезон. А вот деревья и кустарники – лишь в первой половине лета, так как это органическое удобрение содержит азот, который может снизить зимостойкость вашего сада.
Настой чистотела для опрыскивания кустарников
Чистотел обладает мощными бактерицидными и инсектицидными свойствами, поэтому его высушенные и измельченные в порошок побеги можно использовать для опудривания кустарников, а настоем можно опрыскивать смородину и крыжовник. 3,5-4 кг свежих измельченных побегов или 1 кг сухих заливают 10 л воды и оставляют в тепле на 1,5 суток. Затем процеживают и обрабатывают кустарники в саду.
Настой крапивы как стимулятор роста и удобрение
Многие огородники на личном опыте узнали, как непросто бывает соседствовать с зарослями крапивы. Но далеко не все в курсе, что эта соседка является прекрасным сырьем для приготовления настоя, который отлично влияет на урожайность помидоров, ведь в молодых листьях крапивы накапливается значительное количество азота, калия и железа.
Для приготовления настоя большую емкость заполняют крапивой на 2/3, оставшееся место заполняют водой (оставив немного места для брожения) и оставляют в тепле на 7-10 дней. В дальнейшем на 1 л процеженного настоя добавляют 10 л воды и поливают растения (1-2 л на куст помидоров).
Крапивой можно подкармливать не только помидоры, но также огурцы, клубнику и многие другие растения. Что неудивительно, ведь крапива богата калием, кальцием, магнием, органическими кислотами и прочими полезными веществами, которые участвуют в процессе фотосинтеза, повышают иммунитет и просто необходимы для полноценного развития ваших зеленых питомцев. Именно поэтому использование настоя крапивы способно стимулировать рост и созревание плодов, а также цветение декоративных растений.
Но этим органическим удобрением не стоит злоупотреблять. Поливать грядки настоем крапивы желательно не чаще двух раз в месяц.
Настой крапивы можно применять не только как природное удобрение, но и как стимулятор роста растений, а также корнеобразования.
Настои из одуванчика для подкормки растений и борьбы с насекомыми
Для внекорневой подкормки растений до начала цветения опытные огородники рекомендуют готовить следующий настой: 2 стакана зеленых побегов одуванчика залить 1 ведром (10 л) горячей воды и настаивать в течение часа. Перед опрыскиванием разбавить водой 1:10.
Полив растений настоями из одуванчика привлекает дождевых червей.
Следующий настой подходит как для корневой, так и для внекорневой подкормок. 1 кг побегов и корней одуванчика залить 10 л воды и настаивать две недели. Затем процедить, разбавить водой 1:10 и подкармливать растения.
Настоями из одуванчика не рекомендуется подкармливать свеклу и капусту.
Для борьбы с тлей, медяницей и клещами 300 г корневищ и листьев настаивают в 10 л воды в течение 2 часов, а затем составом обрабатывают растения.
Настой полыни от долгоносика
Для того чтобы справиться с назойливым вредителем, к 1 кг подвяленной полыни добавляют 4 л воды и кипятят в течение 10 минут. Процеженный отвар разбавляют водой, доводя его объем до 10 л. Для лучшего прилипания к листьям растений можно добавить 50 г хозяйственного мыла.
Применение сорняков в быту
Как известно «все есть яд и все есть лекарство». Это выражение применимо и к сорнякам. Растения, которые буквально «отравляют» огороды, в то же время успешно применяются в народной медицине, при уходе за кожей и волосами, а также употребляются в пищу. К примеру, хвощ полевой, который поглощает из почвы азот, калий и фосфор, в то же время помогает бороться с заболеваниями сердца и почек, а чай из этого растения полезен при ревматических болях и хроническом кашле.
Розовый осот применяется в народной медицине для лечения ран; лебеда – при расстройствах ЖКТ, а также для борьбы с мозолями; крапива – это довольно эффективное кровоостанавливающее и поливитаминное средство.
Многие сорняки можно употреблять в пищу, добавляя их в салаты, супы и даже блинчики. Таким образом, урожайность вашего огорода может оказаться гораздо выше, чем вы думаете.
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