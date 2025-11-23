С нами не соску...
Какими были офисы сто лет тому назад

Все мы знаем, как выглядит сегодня типичный офис — столы с компьютерами, офисная техника, кулер с водой… Кому-то повезло работать в собственном кабинете, кто-то мучается от шума в офисе open space. Многие представители офисной братии любят рассматривать необычные интерьеры, в которых работают счастливчики — сотрудники таких гигантов, как Google и ему подобные.

В любом случае офис для нас — знакомая и привычная «среда обитания». Но как они выглядели сто лет тому назад? Многое ли изменилось за последний век? Давайте узнаем вместе, заглянув в эту подборку старинных фотографий, на которых запечатлены офисы различных компаний и государственных учреждений начала XX века.


Какими были офисы сто лет тому назад



 

 

Какими были офисы сто лет тому назад

Офис компании по организации грузоперевозок, 1911 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Компания L. L. May, 1911 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Редакция Statesman Journal, 1913 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1914 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Офис компании Swift & Co, Денвер, 1917 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1914 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1914 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Офис Gaint Clothes Store, 1912 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Брокерская контора, 1910 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Компания Salida, Co, 1911 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1912 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Железнодорожная станция Вустер, 1914 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Финансовый отдел железнодорожного департамента штата Пенсильвания, 1910 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Офис компании L. L. May, 1911 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Бухгалтерия компании National Lead Co., 1917 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Dr. Tichnors Antiseptic Co, Новый Орлеан, 1917 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Главное управление Elmer Candy Co., 1917 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Roebuck & Co, Чикаго, 1913 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1911 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1910 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Офис судебного департамента, Цинциннати, 1914 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Sedalia Music Store, 1914 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1911 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Счетная палата Первого Национального банка США, 1915 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Бюро страхования от военных рисков, Смитсоновский институт, Вашингтон, 1917 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Таможенный отдел, Вашингтон, 1910 год.


Какими были офисы сто лет тому назад

1911 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Офис редактора газеты Waconia Patriot, 1915 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1911 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Интерьер банка Council Bluffs Savings, 1915 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1911 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1912 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

1913 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Офис железнодорожного департамента Санта-Фе, 1911 год.

Какими были офисы сто лет тому назад

Офис компании White Brothers Hardwood Lumber, Сан-Франциско, 1910 год.

