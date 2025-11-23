Какими были офисы сто лет тому назад

Все мы знаем, как выглядит сегодня типичный офис — столы с компьютерами, офисная техника, кулер с водой… Кому-то повезло работать в собственном кабинете, кто-то мучается от шума в офисе open space. Многие представители офисной братии любят рассматривать необычные интерьеры, в которых работают счастливчики — сотрудники таких гигантов, как Google и ему подобные.

В любом случае офис для нас — знакомая и привычная «среда обитания». Но как они выглядели сто лет тому назад? Многое ли изменилось за последний век? Давайте узнаем вместе, заглянув в эту подборку старинных фотографий, на которых запечатлены офисы различных компаний и государственных учреждений начала XX века.Офис компании по организации грузоперевозок, 1911 год.Компания L. L. May, 1911 год.Редакция Statesman Journal, 1913 год.1914 год.Офис компании Swift & Co, Денвер, 1917 год.1914 год . 1914 год.Офис Gaint Clothes Store, 1912 год.Брокерская контора, 1910 год. Компания Salida , Co, 1911 год.1912 год.Железнодорожная станция Вустер, 1914 год.Финансовый отдел железнодорожного департамента штата Пенсильвания, 1910 год.Офис компании L. L. May, 1911 год.Бухгалтерия компании National Lead Co., 1917 год.Dr. Tichnors Antiseptic Co, Новый Орлеан, 1917 год.Главное управление Elmer Candy Co., 1917 год.Roebuck & Co, Чикаго, 1913 год.1911 год.1910 год.Офис судебного департамента, Цинциннати, 1914 год.Sedalia Music Store, 1914 год.1911 год.Счетная палата Первого Национального банка США, 1915 год.Бюро страхования от военных рисков, Смитсоновский институт, Вашингтон, 1917 год.Таможенный отдел, Вашингтон, 1910 год.1911 год.Офис редактора газеты Waconia Patriot, 1915 год.1911 год.Интерьер банка Council Bluffs Savings, 1915 год.1911 год.1912 год.1913 год.Офис железнодорожного департамента Санта-Фе, 1911 год.Офис компании White Brothers Hardwood Lumber , Сан-Франциско, 1910 год.