Название «из леса», и ещё 4 занимательных факта о Голливуде

Для многих занятий есть место, которое является своеобразным сердцем его развития. И если, к примеру, для представителей IT-сферы это Силиконовая долина, то, пожалуй, самым известным таким центром является Голливуд, с которым вот уде на протяжении более чем ста лет связано большинство шедевров кинематографа.
1. О происхождении названия Голливуда
Остролист - источник названия для Голливуда. /Фото: pikabu.ru
Оказывается, название сердца киноиндустрии имеет природное происхождение в буквальном смысле слова. Так, в пригороде Лос-Анджелеса активно произрастает остролист – кустарник, относящийся к семейству падубовых. И там его настолько много, что местность ожидаемо прозвали Остролистовый лес. А вот по-английски это звучит как Holly wood. Именно название этого леса и дало название известному на весь мир центру киноиндустрии.
2. О временах до Фабрики Грёз
До появления кинофабрик там были просто фермерские угодья. /Фото: travelask.ru
До того, как в тех пригородных местах стала создаваться киноиндустрия, то есть до конца XIX столетия, те территории ничем не отличались от обыкновенных районов, где проживали фермеры. Это и неудивительно, ведь земли там довольно плодородные, что и привлекало земледельцев. Так что долгие годы на месте легендарной киностудии расополагались поля, пастбища и фруктовые сады.
3. Об основателе Голливуда
Луис Барт Майер в 1953 году. /Фото: wikiрedia.org
Мало кто знает, что одним из основателей «фабрики грез» является Луис Барт Майер, выходец из Российской империи - его настоящее имя было Лазарь Мейер, и он был уроженцем города Минск. Вот только подлинной информации о его биографических данных не так уж и много. Например, историки кино до сих пор затрудняются назвать точную дату рождения этого человека, потому что в одних документах он указывал 1884 год, а в других – 1885. Более того, он даже дату своего дня рождения сам выбрал: Майер отмечал его 4 июля, что совпадает со Днём независимости США.
4. О «голливудской улыбке»
Голливудская улыбка - плод гения одного стоматолога. /Фото: docneb.ru
Пожалуй, многие слышали термин «голливудская улыбка», но вот связывают его с киноиндустрией разве что опосредовано - мол, звёздам кино надо иметь идеальные зубы. Однако именно благодаря таким негласным требованиям к актёрам Голливуда такая практика, делать идеальную улыбку, вообще появилась. Автором её стал стоматолог Чарльз Пинкус, который в тридцатые годы прошлого века придумал для звёзд Голливуда специальные керамические накладки, что позволило ему получить титул «звездный стоматолог».
5. О начале звуковой вехи в Голливуде
Кадр из первого полностью звукового фильма. /Фото: filmix.ac
На протяжении первых десятилетий кинематограф был сплошь немой, однако попытки озвучить его не прекращались. Впрочем, первоначально, по информации редакции Novate.ru, подобные задумки в отношении полнометражных фильмов могли реализовываться лишь частично - звуковыми были только несколько минут. И только в 1927 году произошла настоящая революция в киноиндустрии, когда на экраны вышел первый полнометражный звуковой фильм под названием «Певец джаза». Само собой, что бюджет такого новатора составлял грандиозную, по тем временам, сумму – 422 тысячи долларов, но зато все 89 минут кинокартины были со звуком.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии