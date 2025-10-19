Страна, жители которой очень богаты, а заключенным доставляют еду из ресторана

В мире много интересных мест, людей, стран. Одним из них является миниатюрное и очень богатое государство. Оно занимает площадь всего 160 км кв., тем не менее на ее территории есть поля, горы, федеральные трассы. Население здесь всего лишь 38 500 человек. Если сравнить, то в Санкт-Петербурге количество проживающих составляет более 5 000 000.
Лихтенштейн – миниатюрное княжество, расположенное между Австрией и Швейцарией / Фото: 4archive.org
Эта удивительная страна называется Лихтенштейн – миниатюрное княжество, расположенное между Австрией и Швейцарией, с собственным правителем. В настоящее время во главе страны стоит князь Ханс-Адам II.
В настоящее время во главе страны стоит князь Ханс-Адам II / Фото: роялс.рф
1. Благосостояние граждан
Уровень жизни граждан этого небольшого государства более чем высокий / Фото: royals-mag.ru
Если говорить об уровне жизни населения, то здесь он более, чем высокий. На каждого человека в год приходится 100 000 долларов. Эти деньги люди могут использовать по своему усмотрению.
На каждого человека в год приходится 100 000 долларов / Фото: royals-mag.ru
В стране не так уж много предприятий, здесь изготавливают камни Swarowski, гвозди Hilti и вино / Фото: kartinkinaden.ru
В плане экономики здесь не так уж много предприятий. В стране изготавливают камни Swarowski, гвозди Hilti, отличающиеся повышенным уровнем прочности, и вино – есть княжеская винодельня. В принципе это все.
2. Преступность и армия
В стране всего десять заключенных, поэтому тратить деньги на содержание столовой нецелесообразно, им доставляют еду из ресторана / Фото: ria.
Всего в стране приблизительно десяток заключенных. Соответственно, содержать для них тюремную столовую с персоналом получается дорого. Поэтому им и заказывают пищу в ресторане. Так экономнее получается.
В Лихтенштейне преступности практически нет, люди не боятся оставлять открытыми машины и дома / Фото: rrnews.ru
Люди в Лихтенштейне живут дружно, собираются на всеобщие праздники как одна семья / Фото: royals-mag.ru
На всю страну приходится около ста сотрудников полиции, так как преступности практически нет. Люди могут оставить машину, не заперев ее, не закрыть входную дверь на замок и уйти, например, в магазин за покупками. Они не боятся, что их ограбят, нанесут вред здоровью или, чего хуже, убьют.
Армия была распущена за ненадобностью, а средства перенаправлены на благосостояние граждан страны / Фото: fishki.net
После получения статуса независимого государства, Лихтенштейн больше не участвовал в войнах / Фото: shnyagi.net
Что касается армии, то в стране ее вообще нет. Ее дорого содержать и власти предпочитают перенаправлять эти средства гражданам своей страны. Именно благосостояние населения здесь в приоритете. Армия была распущена в 1866 г. после получения статуса независимого государства. Именно тогда в последний раз оно и участвовало в войне.
3. Интересный факт
Всю страну-княжество желающие смогут арендовать, уплатив ни много ни мало 70 000 долларов за ночь / Фото: yandex.ru
Арендатор в свое распоряжение получает многие привилегии и может посетить княжеский винный погреб с дегустацией / Фото: liechtenstein.li
Всю страну-княжество желающие смогут арендовать, уплатив ни много ни мало 70 000 долларов за ночь. Человек в свое распоряжение получает в отеле полторы сотни спальных мест, горные прогулки на собаках и санях, катание на лыжах, а также сноуборде, экскурсии в замки и княжеский винный погреб с дегустацией. А если доплатить, то можно и собственную валюту ввести. Здесь даже помогут придумать свой герб и ключи от этого княжества, правда, символические.
