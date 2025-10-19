Страна, жители которой очень богаты, а заключенным доставляют еду из ресторана

Лихтенштейн – миниатюрное княжество, расположенное между Австрией и Швейцарией / Фото: 4archive.org

В настоящее время во главе страны стоит князь Ханс-Адам II / Фото: роялс.рф

1. Благосостояние граждан

Уровень жизни граждан этого небольшого государства более чем высокий / Фото: royals-mag.ru

На каждого человека в год приходится 100 000 долларов / Фото: royals-mag.ru

В стране не так уж много предприятий, здесь изготавливают камни Swarowski, гвозди Hilti и вино / Фото: kartinkinaden.ru

2. Преступность и армия

В стране всего десять заключенных, поэтому тратить деньги на содержание столовой нецелесообразно, им доставляют еду из ресторана / Фото: ria.ru

В Лихтенштейне преступности практически нет, люди не боятся оставлять открытыми машины и дома / Фото: rrnews.ru

Люди в Лихтенштейне живут дружно, собираются на всеобщие праздники как одна семья / Фото: royals-mag.ru

Армия была распущена за ненадобностью, а средства перенаправлены на благосостояние граждан страны / Фото: fishki.net

После получения статуса независимого государства, Лихтенштейн больше не участвовал в войнах / Фото: shnyagi.net

3. Интересный факт

Всю страну-княжество желающие смогут арендовать, уплатив ни много ни мало 70 000 долларов за ночь / Фото: yandex.ru

Арендатор в свое распоряжение получает многие привилегии и может посетить княжеский винный погреб с дегустацией / Фото: liechtenstein.li