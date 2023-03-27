Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.











Всегда зеленый. Птицы построили гнезда в светофорах в Центральном парке на Манхэттене, Нью-Йорк. (Фото Dan Callister):







Кормление акул у берегов Флориды. (Фото RICHARD APPLE):







27 апреля во всем мире отмечается день тапира. По внешнему виду тапиры похожи на свиней, но с небольшим хоботом, отлично приспособленным для хватания. Это самые крупные млекопитающие среди животных дикой природы в Южной Америке.



У тапиров не так много врагов, хотя они могут стать жертвой некоторых крупных хищников, таких как ягуар, анаконда или крокодил. Но главную угрозу для миролюбивых тапиров представляет человек, который охотится на животное ради мяса и кожи, а также вырубает леса для нужд сельского хозяйства. Тапиры — очень древние животные. Останки этих южноамериканских млекопитающих находят в отложениях возрастом свыше 55 миллионов лет.







Спокойной ночи. Равнинные гориллы в зоопарке, Чехия, 24 апреля 2016. (Фото David W. Cerny | Reuters):







Величественные кошки. Семья индийских белых тигров в зоопарке, Чехия, 24 апреля 2016. (Фото David W. Cerny | Reuters):







Ускорение. Гепард — самое быстрое животное из числа всех наземных млекопитающих: за 3 секунды он может развивать скорость до 112 км/ч. В зоопарке, расположенном в городе Цинциннати решили это продемонстрировать. На одного из гепардов была укреплена камера GoPro, а получившееся в результате видео наглядно показывает, как животное набирает свою рекордно высокую скорость.











На самом деле зебра — чёрная в белую полоску, а не наоборот. Так как чёрные полосы обуславливаются генетическим процессом селективной пигментации (наличием пигмента), следовательно, чёрный цвет — основной пигмент, а белые полосы являются его отсутствием. (Фото Tony Margiocchi):







Роскошные рога. Коровы в Южном Судане. (Фото Carl De Souza)







Экстремалы. Козы на вершине горы Эванс в Колорадо (высота — 4348 метров над уровнем моря). (Фото Verdon Tomajko)







Мистический лес. Акула недалеко от Кейптауна, Южная Африка. (Фото Tracey Jennings)







Разборка. Пеликаны в парке птиц в Вальсроде, Германия. (Фото )







Начало жизни. Кроликовые совы в Ньюенте, Англия. (Фото Dan Kitwood)







В рот не влазит. Белка в Дворцовом парке Шенбрунн, в Вене, Австрия. (Фото Lisi Niesner)







Глубокий дзен. Лемур наслаждается солнечной погодой в зоопарке в Германии. (Фото Patrick Pleul)







Некуда спешить. Коала в зоопарке в Лейпциге, Восточная Германия. Даже если коала не спит, он обычно часами сидит совершенно неподвижно, обхватив ветку или ствол дерева передними лапами. Коала неподвижен 16-18 часов в сутки. На землю он спускается только для перехода на новое дерево, до которого не может допрыгнуть. (Фото Jan Woitas)







Сколько видов живых существ обитает на нашей планете? Биологи из Университета штата Индиана, проведя первое в своем роде масштабное исследование, смогли подсчитать общее количество видов живых существ, населяющих Землю.



Согласно полученным данным, Землю населяет около триллиона различных видов живых существ; только один грамм почвы может содержать до миллиона организмов. Жизнь можно найти не только на суше или под водой, но и глубоко под землей, и в воздухе. При этом описано только 0,001 процента от общего числа. (Фото Laszlo Balogh | Reuters)







Высоко в горах. Снежный барс. У этой кошки очень длинный хвост, который превышает три четверти длины тела, он покрыт длинными волосами и потому кажется очень толстым. Служит балансиром при прыжках. (Фото Russell Cheyne | Reuters)







Спортивный осел. Соревнования в Египте. (Фото Amr Nabil)







Бородатый колли на ветру на побережье в Корнуолле, Англия. (Фото Matt Cardy)







Романтика. 15-дневный медвежий макак в зоопарке в провинции Чжэцзян, Китай. (Фото Chance Chan | Reuters



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