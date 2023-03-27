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Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

Животные в фотографиях

Животные в фотографиях

Всегда зеленый. Птицы построили гнезда в светофорах в Центральном парке на Манхэттене, Нью-Йорк. (Фото Dan Callister):

Животные в фотографиях

Кормление акул у берегов Флориды. (Фото RICHARD APPLE):

Животные в фотографиях

27 апреля во всем мире отмечается день тапира. По внешнему виду тапиры похожи на свиней, но с небольшим хоботом, отлично приспособленным для хватания. Это самые крупные млекопитающие среди животных дикой природы в Южной Америке.

У тапиров не так много врагов, хотя они могут стать жертвой некоторых крупных хищников, таких как ягуар, анаконда или крокодил. Но главную угрозу для миролюбивых тапиров представляет человек, который охотится на животное ради мяса и кожи, а также вырубает леса для нужд сельского хозяйства. Тапиры — очень древние животные. Останки этих южноамериканских млекопитающих находят в отложениях возрастом свыше 55 миллионов лет.

Животные в фотографиях

Спокойной ночи. Равнинные гориллы в зоопарке, Чехия, 24 апреля 2016. (Фото David W. Cerny | Reuters):

Животные в фотографиях

Величественные кошки. Семья индийских белых тигров в зоопарке, Чехия, 24 апреля 2016. (Фото David W. Cerny | Reuters):

Животные в фотографиях

Ускорение. Гепард — самое быстрое животное из числа всех наземных млекопитающих: за 3 секунды он может развивать скорость до 112 км/ч. В зоопарке, расположенном в городе Цинциннати решили это продемонстрировать. На одного из гепардов была укреплена камера GoPro, а получившееся в результате видео наглядно показывает, как животное набирает свою рекордно высокую скорость.



Животные в фотографиях

На самом деле зебра — чёрная в белую полоску, а не наоборот. Так как чёрные полосы обуславливаются генетическим процессом селективной пигментации (наличием пигмента), следовательно, чёрный цвет — основной пигмент, а белые полосы являются его отсутствием. (Фото Tony Margiocchi):

Животные в фотографиях

Роскошные рога. Коровы в Южном Судане. (Фото Carl De Souza)

Животные в фотографиях

Экстремалы. Козы на вершине горы Эванс в Колорадо (высота — 4348 метров над уровнем моря). (Фото Verdon Tomajko)

Животные в фотографиях

Мистический лес. Акула недалеко от Кейптауна, Южная Африка. (Фото Tracey Jennings)

Животные в фотографиях

Разборка. Пеликаны в парке птиц в Вальсроде, Германия. (Фото )

Животные в фотографиях

Начало жизни. Кроликовые совы в Ньюенте, Англия. (Фото Dan Kitwood)

Животные в фотографиях

В рот не влазит. Белка в Дворцовом парке Шенбрунн, в Вене, Австрия. (Фото Lisi Niesner)

Животные в фотографиях

Глубокий дзен. Лемур наслаждается солнечной погодой в зоопарке в Германии. (Фото Patrick Pleul)

Животные в фотографиях

Некуда спешить. Коала в зоопарке в Лейпциге, Восточная Германия. Даже если коала не спит, он обычно часами сидит совершенно неподвижно, обхватив ветку или ствол дерева передними лапами. Коала неподвижен 16-18 часов в сутки. На землю он спускается только для перехода на новое дерево, до которого не может допрыгнуть. (Фото Jan Woitas)

Животные в фотографиях

Сколько видов живых существ обитает на нашей планете? Биологи из Университета штата Индиана, проведя первое в своем роде масштабное исследование, смогли подсчитать общее количество видов живых существ, населяющих Землю.

Согласно полученным данным, Землю населяет около триллиона различных видов живых существ; только один грамм почвы может содержать до миллиона организмов. Жизнь можно найти не только на суше или под водой, но и глубоко под землей, и в воздухе. При этом описано только 0,001 процента от общего числа. (Фото Laszlo Balogh | Reuters)

Животные в фотографиях

Высоко в горах. Снежный барс. У этой кошки очень длинный хвост, который превышает три четверти длины тела, он покрыт длинными волосами и потому кажется очень толстым. Служит балансиром при прыжках. (Фото Russell Cheyne | Reuters)

Животные в фотографиях

Спортивный осел. Соревнования в Египте. (Фото Amr Nabil)

Животные в фотографиях

Бородатый колли на ветру на побережье в Корнуолле, Англия. (Фото Matt Cardy)

Животные в фотографиях

Романтика. 15-дневный медвежий макак в зоопарке в провинции Чжэцзян, Китай. (Фото Chance Chan | Reuters

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