Самые большие алмазы на планете, которые даже невозможно носить на пальце

Добыча алмазов /Фото:aunzhakov.ru

1. «Президент Варгас» - 726,6 карата

«Президент Варгас»/Фото:dzen.ru

2. «Река Уойе» - 770 карат

Разделен на несколько частей /Фото:infars.ru

3. «Великий Могол» - 787 карат

Его сохранили в обычной форме /Фото:mugmoda.ru

4. Constellation, 813 карат

Без огранки не вызывает такого восхищения /Фото:maxim-demidov.ru

5. «Звезда Сьерра-Леоне», 968,9 карат

Всё ещё не самый большой в мире, но уже впечатляет /Фото:lutch.ru

6. «Эксельсиор», 995,2 карата

Стал прекрасным украшением /Фото:homsk.com

7. Lucara, весом в 998 карат

998 карат до огранки /Фото:news.ru

8. Lesedi la Rona, весом в 1109 карат

Огромная редкость /Фото:bizplus.az

9. Sewelô, весом 1758 карат

Необычный цвет, но это тоже алмаз /Фото:katerinaperez.com

10. Алмаз Куллинан, массой 3106,75 карат

Томас Куллинан /Ajnj%jewellerymag.ru

Одна из частей разделенного алмаза /Фото5vsegda-pomnim.com