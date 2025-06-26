Самые большие алмазы на планете, которые даже невозможно носить на пальце

Алмазы - это жемчужины природы, которые восхищают своим блеском и роскошью. Среди всех алмазов в мире есть несколько особо ценных и известных камней, которые поражают своей красотой и размером. Их красота и великолепие привлекают внимание многих коллекционеров и ценителей ювелирных изделий. Каждый из них несет в себе историю и привлекает своей уникальностью.
Добыча алмазов /Фото:aunzhakov.ru
1. «Президент Варгас» - 726,6 карата
«Президент Варгас»/Фото:dzen.ru
Этот огромный алмаз был обнаружен в Бразилии и назван в честь президента страны Гетулио Варгаса. Добыт в 1938 году у берегов реки Санту-Антониу, он до сих пор остается одним из крупнейших алмазов в мире. Его цвет и прозрачность делают его уникальным и ценным камнем. Не известно точно, кто был счастливым обладателем находки - вероятно, это были простые старатели или фермеры. Алмаз был продан и перепродан много раз, пока не попал в руки Гарри Уинстона.
2. «Река Уойе» - 770 карат
Разделен на несколько частей /Фото:infars.ru
Этот алмаз был найден в реке Уойе в горах Сьерра-Леоне в 1945 году. Он он обладает невероятной чистотой и красивым голубым оттенком, что делает его еще более ценным. «Река Уойе» также является одним из крупнейших алмазов в мире и продолжает восхищать своей красотой и блеском. Местные мастера c особой тщательностью подходили к огранке камень, превратив его в настоящее сокровище. И из одного алмаза было создано 30 бриллиантов, каждый из которых обладал уникальной красотой.
3. «Великий Могол» - 787 карат
Его сохранили в обычной форме /Фото:mugmoda.ru
Был обнаружен в Индии, в 1640 году, в Голконде, и получил свое название в честь великого могола Шах-Джахана..
Владение этим сокровищем перешло к Маргимоле, казначею Голконды, который стал его первоначальным хранителем. Затем алмаз вошел в царскую сокровищницу династии Великих Моголов, где его присутствие стало причиной и катализатором не только возвышения статуса, но и множества конфликтов.
4. Constellation, 813 карат
Без огранки не вызывает такого восхищения /Фото:maxim-demidov.ru
Алмаз «Звезда Космоса» был обнаружен на африканском континенте, в Ботсване, и занял своё место среди самых массивных алмазов, когда-либо найденных на нашей планете. Этот драгоценный камень обладает массой в 813 карат и был обнаружен 21 октября 2015 года. Канадская горнодобывающая корпорация Lucara Diamond Corp. нашла один из самых величественных алмазов столетия – идеальный драгоценный камень с изначальной массой 1109 карат класса D. «Звезда Космоса» стал вторым по величине алмазом, обнаруженным в Ботсване, уступая только Леседа Ла Рона, извлеченный из рудника Карове в Ботсване, потряс мир своими исключительными характеристиками.
5. «Звезда Сьерра-Леоне», 968,9 карат
Всё ещё не самый большой в мире, но уже впечатляет /Фото:lutch.ru
В феврале 1972 года в Сьерра-Леоне был обнаружен алмаз «Звезда Сьерра-Леоне», весом 968,9 карат. Этот выдающийся драгоценный камень был приобретен компанией Harry Winston, которая выкупила драгоценный камень вскоре после его открытия за 2,5 миллиона долларов. «Звезда Сьерра-Леоне» была разделена на несколько таких же значительных алмазов. Мастер-огранщик Лазарь Каплан выполнил огранку этого камня, создав бриллиант весом 143,2 карата с изумрудной огранкой. Из него позже было изготовлено 17 бриллиантов.
6. «Эксельсиор», 995,2 карата
Стал прекрасным украшением /Фото:homsk.com
Это один из самых больших алмазов в мире, обнаружен на карьере Яхерсфонтейн в Южной Африке. Его вес составляет 995,2 карата, и найден в 1893 году. Сначала «Эксельсиор» был продан британскому ювелиру для королевской семьи, а затем был выставлен на мировой выставке в Париже, где вызвал огромный интерес со стороны публики. Этот драгоценный камень идеального голубовато-белого оттенка действительно является единственным в мире с такой исключительной чистотой и удивительной формы.
На протяжении длительного времени в течение следующего десятилетия, выдающиеся мастера-ювелиры и специалисты по драгоценным камням из Лондона тщательно исследовали данный алмаз. Лишь в 1904 году было принято окончательное решение о начале работы по его огранке. В результате этого процесса появились 21 бриллиант с общим весом в 373,75 карата.
7. Lucara, весом в 998 карат
998 карат до огранки /Фото:news.ru
Этот алмаз найден в легендарной шахте Карова в 2020 году в Ботсване, в самом сердце африканского континента. Огромный вес и чистота делают его объектом восхищения и восторга для мировых коллекционеров драгоценных камней.
Этот исключительный алмаз стал вторым экземпляром весом более 500 карат, обнаруженным в шахтах за тот же год, что само по себе является редчайшим событием. Сведения о камне пока скудны, но эксперты уже делают смелые предположения, предсказывая его потенциальную стоимость, которая может достигнуть ошеломляющей отметки в 50 миллионов долларов.
8. Lesedi la Rona, весом в 1109 карат
Огромная редкость /Фото:bizplus.az
Он также извлечен из ботсванской шахте Карао в 2015 году. Этот камень вызвал большой интерес в мире ювелирного искусства и был продан на аукционе за огромную сумму, которую не разглашают. В ноябре 2015 года Lucara Diamond Corporation извлекла из глубин впечатляющий алмаз массой 1109 карат, изначально ошибочно считавшийся 1111-каратным экспонатом.
Алмаз, названный Lesedi la Rona, занимает почетное место среди гигантских драгоценных камней, став третим по величине из когда-либо обнаруженных не только в этой шахте но и в мире. Его поразительные размеры и необработанная чистота стали предметом восхищения и интриги присхождения во всем алмазном сообществе.
9. Sewelô, весом 1758 карат
Необычный цвет, но это тоже алмаз /Фото:katerinaperez.com
В 2019 году также в глубинах ботсванской шахты Карао был обнаружен уникальный драгоценный камень, ставший одним из крупнейших алмазов, когда-либо извлеченных. Это второй по размеру алмаз в мире, массой 1758 карат, был назван «Изумительным открытием» и обнаружен благодаря усилиям компании Lucara Diamond Corp.
В январе 2020 года этот исключительный камень приобрел престижный домом моды Louis Vuitton с целью его разделения на более мелкие части, для огранки и последующего использования в эксклюзивной коллекции собственных ювелирных изделий. В то время как знаменитый Lesedi la Rona славится своими исключительными характеристиками, Sewelô отличается переменным качеством, согласно оценкам экспертов.
Тем не менее, наличие существенных зон ювелирного качества делает этот алмаз пригодным для изготовления ослепительных украшений. 5% от дохода, полученного от реализации ювелирных изделий из материала Sewelô, будет направлено на благотворительные цели в Ботсване.
10. Алмаз Куллинан, массой 3106,75 карат
Томас Куллинан /Ajnj%jewellerymag.ru
Один из самых массивных алмазов на планете. Обнаруженный в Южно-Африканской Республике в 1905 году на месторождении Premier Mine, этот драгоценный камень изначально обладал небывалым весом в 3106,75 карат, что в разы превосходит все большие алмазы добытые ранее. Он по данным экспертов демонстрирует признаки того, что может быть фрагментом еще более крупного минерала, который до настоящего момента не был обнаружен. Его назвали в честь Томаса Куллинана, владельца месторождения. Из-за наличия внутренних трещин, его нельзя было обработать в естественном виде.
После находки алмаз был разделен на несколько крупных камней, самый крупный из которых стал известен как «Куллинан I» или «Звезда Африки». Вес этого алмаза составляет 530,2 карата и он является крупнейшим ограненным бриллиантом в мире.
Из оставшихся частей «Куллинан» было создано множество других крупных алмазов, включая «Куллинан II» весом 317,40 карат, «Куллинан III» весом 94,40 карат и т.д. Все эти камни также либо принадлежат королевской короне, либо являются частью частных коллекций богатых коллекционеров.
Одна из частей разделенного алмаза /Фото5vsegda-pomnim.com
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