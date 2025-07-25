15 великолепных карт несуществующих миров

С нами не соскучишься!

Эти миры, созданные исключительно фантазией их авторов, получились настолько красивыми и интересными, что многим бы хотелось, чтобы они существовали в реальности. К сожалению, экскурсия по ним возможна только виртуальная.







1. Мир «Песни Льда и Огня».







Мир «Песни Льда и Огня» — это фантастическая реальность, созданная американским писателем Джорджем Мартином, в которой разворачиваются события саги «Песнь Льда и Огня», а также книг из серии «Повести о Дунке и Эгге».







Мир «Песни Льда и Огня» — это фантастическая реальность, созданная американским писателем Джорджем Мартином, в которой разворачиваются события саги «Песнь Льда и Огня», а также книг из серии «Повести о Дунке и Эгге».





2. Средиземье.







Место действия в вымышленной вселенной легендариума Дж. Р. Р. Толкина. В Средиземье полностью разворачиваются события «







Место действия в вымышленной вселенной легендариума Дж. Р. Р. Толкина. В Средиземье полностью разворачиваются события « Хоббита » и «Властелина Колец» и частично — «Сильмариллиона» и «Неоконченных сказаний». Средиземье — центральный континент вымышленной вселенной, а не название всего мира Толкина, как ошибочно считают некоторые.





3. Мир «Ведьмака».







Вымышленная вселенная, созданная польским писателем Анджеем Сапковским. Описана в саге о Ведьмаке, состоящей из семи книг и нескольких отдельных рассказов. По мотивам произведений были созданы сериал, рок-опера и компьютерные игры.







Вымышленная вселенная, созданная польским писателем Анджеем Сапковским. Описана в саге о Ведьмаке, состоящей из семи книг и нескольких отдельных рассказов. По мотивам произведений были созданы сериал, рок-опера и компьютерные игры.





4. Звёздные войны.







Культовая эпическая фантастическая сага, включающая в себя 6 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры — все пронизанные единой сюжетной линией и созданные в единой фантастической Вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов и позднее расширенной.







Культовая эпическая фантастическая сага, включающая в себя 6 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры — все пронизанные единой сюжетной линией и созданные в единой фантастической Вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов и позднее расширенной.





5. Вселенная Warcraft.







Вселенная Warcraft — вымышленная вселенная, изначально придуманная для компьютерных игр из серии Warcraft. Позже она также получила своё развитие в настольных играх, коллекционной карточной игре, книгах, комиксах, различной маркетинговой продукции.







Вселенная Warcraft — вымышленная вселенная, изначально придуманная для компьютерных игр из серии Warcraft. Позже она также получила своё развитие в настольных играх, коллекционной карточной игре, книгах, комиксах, различной маркетинговой продукции.





6. Мир The Elder Scrolls.







The Elder Scrolls («Древние свитки») — серия компьютерных ролевых игр, разрабатываемых компанией Bethesda Softworks и студией ZeniMax. Серия продалась тиражом более чем 30 миллионов копий по всему миру.







The Elder Scrolls («Древние свитки») — серия компьютерных ролевых игр, разрабатываемых компанией Bethesda Softworks и студией ZeniMax. Серия продалась тиражом более чем 30 миллионов копий по всему миру.





7. Аллоды.







Вымышленная вселенная и серия компьютерных ролевых игр с элементами стратегии, основанных на общей сюжетной линии — мире







Вымышленная вселенная и серия компьютерных ролевых игр с элементами стратегии, основанных на общей сюжетной линии — мире , распавшемся на части в результате магических опытов.





8. Вселенная Гипериона.







Вымышленная вселенная будущего, в которой происходят события, описанные Дэном Симмонсом в тетралогии «Песни Гипериона», состоящей из четырёх романов и одного рассказа-спин-оффа «Сироты спирали». Первой книгой тетралогии является роман «Гиперион», с которого и пошло название всей тетралогии и вымышленной вселенной.







Вымышленная вселенная будущего, в которой происходят события, описанные Дэном Симмонсом в тетралогии «Песни Гипериона», состоящей из четырёх романов и одного рассказа-спин-оффа «Сироты спирали». Первой книгой тетралогии является роман «Гиперион», с которого и пошло название всей тетралогии и вымышленной вселенной.





9. Земноморье.







Книжный цикл американской писательницы Урсулы Ле Гуин, а также вымышленный мир, в котором разворачивается действие произведений. Серия о Земноморье состоит из 6 книг, начиная с «Волшебника Земноморья», впервые опубликованной в 1968 году, и продолжая романами «Гробницы Атуана», «Самый дальний







Книжный цикл американской писательницы Урсулы Ле Гуин, а также вымышленный мир, в котором разворачивается действие произведений. Серия о Земноморье состоит из 6 книг, начиная с «Волшебника Земноморья», впервые опубликованной в 1968 году, и продолжая романами «Гробницы Атуана», «Самый дальний берег », «Техану», «На иных ветрах» и сборником рассказов «Сказания Земноморья». Также в серию входят ещё два рассказа, посвященные этой вселенной: «Слово освобождения» и «Правило имен».





10. Страна Оз.







Вымышленная страна из серии книг американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».







Вымышленная страна из серии книг американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».





11. Dungeons & Dragons.







Настольная ролевая игра в жанре фэнтези, разработанная Гэри Гайгэксом и Дэйвом Арнесоном. Впервые была издана в 1974 году компанией «Tactical Studies Rules, Inc.». С 1997 года издаётся компанией «Wizards of the Coast».







Настольная ролевая игра в жанре фэнтези, разработанная Гэри Гайгэксом и Дэйвом Арнесоном. Впервые была издана в 1974 году компанией «Tactical Studies Rules, Inc.». С 1997 года издаётся компанией «Wizards of the Coast».





12. Плоский мир.







Серия книг Терри Пратчетта, написанных в жанре юмористического фэнтези. Книги этой серии завоевали громадную популярность благодаря тонкому юмору и глубокой, но ненавязчивой философии.







Серия книг Терри Пратчетта, написанных в жанре юмористического фэнтези. Книги этой серии завоевали громадную популярность благодаря тонкому юмору и глубокой, но ненавязчивой философии.





13. Нарния.







Мир в стиле фэнтези, созданный англо-ирландским автором Клайвом Стейплзом Льюисом, являющийся местом действия в большинстве книг серии Хроники Нарнии, эпопеи из семи книг. Также страна в этом мире, имеющая определяющее значение в космогонии и имеющая особое сакральное значение.







Мир в стиле фэнтези, созданный англо-ирландским автором Клайвом Стейплзом Льюисом, являющийся местом действия в большинстве книг серии Хроники Нарнии, эпопеи из семи книг. Также страна в этом мире, имеющая определяющее значение в космогонии и имеющая особое сакральное значение.





14. Невендаар.







Невендаар — вымышленный мир из сеттинга Disciples. Название мира с вымышленного языка переводится как «Священные земли». Начиная со второй игры серии, государство людей, Империя, также называется Невендааром. Также существуют различные мнения о том, чем же на самом деле является Невендаар, материком или же миром? Многие







Невендаар — вымышленный мир из сеттинга Disciples. Название мира с вымышленного языка переводится как «Священные земли». Начиная со второй игры серии, государство людей, Империя, также называется Невендааром. Также существуют различные мнения о том, чем же на самом деле является Невендаар, материком или же миром? Многие фанаты верят что Невендаар материк, и причём не единственный, но тем не менее события всех игр серии Disciples происходят на Невендааре.





15. Этория.







Цикл произведений российского писателя-фантаста Михаила Костина, лауреата премии «Серебряная стрела», написанный в жанре фэнтези. В цикл входят романы «Тени прошлого» (2007), «Ложные истины» (2008) и «Время умирать» (2015). В планах автора написать еще минимум два тома основного повествования и один, действие в котором происходит спустя некоторое время.







Цикл произведений российского писателя-фантаста Михаила Костина, лауреата премии «Серебряная стрела», написанный в жанре фэнтези. В цикл входят романы «Тени прошлого» (2007), «Ложные истины» (2008) и «Время умирать» (2015). В планах автора написать еще минимум два тома основного повествования и один, действие в котором происходит спустя некоторое время.

