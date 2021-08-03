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Дивные постройки из разных уголков мира, концепции которых будоражат сознание


Красивые постройки, в которых есть смысл.

Красивые постройки, в которых есть смысл.

С каждым годом мегаполисы разрастаются все сильнее, а их территории застраиваются типовым жильем, функции которого - обеспечить потенциальных жильцов необходимой площадью. В основе своей это безликие серые «коробки», которые совершенно не отличаются друг от друга. Однако, не все так мрачно. Среди одинаковых построек можно отыскать настоящие «жемчужины» архитектурного искусства. Мы собрали в этом материале 10 дивных построек из разных уголков мира, концепции которых будоражат сознание.

1. Часовня Тернового Венца в США


Уникальная внеконфессиальная часовня. | Фото: Мультиурок.

Уникальная внеконфессиальная часовня. | Фото: Мультиурок.

В штате Арканзас (США) находится уникальная часовня в эко-стиле. Несмотря на то, что постройке уже четыре десятка лет, она по-прежнему выглядит интересно и необычно. Часовня расположена в лесистой местности, и архитектор Э. Фей Джонсон приложил максимум усилий, чтобы постройка гармонично вписалась в ландшафт. Именно поэтому строение состоит в основном из окон, которых насчитывается целых 425. Еще одна особенность часовни – ее внеконфессиональность, а это значит, что любая пара может зарегистрировать в ней свои отношения независимо от их вероисповедания.

2. «Дом над водопадом» в Пенсильвании


Дом на водопаде в Пенсильвании. | Фото: share.america.gov, Powerakademy.com.

Дом на водопаде в Пенсильвании.
| Фото: share.america.gov, Powerakademy.com.

 

Парящий над скалами дом – классика модернизма и одно из самых удивительных сооружений 20 века. Чудо архитектуры построил Фрэнк Ллойд Райт, который всю жизнь стремился к «органической» архитектуре и наконец достиг желаемого. Дом над водопадом, конечно, не сливается, но органично вписывается в ландшафт. Каменная постройка выглядит так, будто выросла из скал, а бетонные террасы повторяют горные уступы.

Дом на водопаде был построен для семьи Кауфманн. Там чета отдыхала от городской суеты, устраивала вечеринки и светские приемы. В одной из спален этого дома прервалась жизнь его хозяйки – Лилиан, а через три года не стало и ее супруга. Тогда особняк достался их сыну Эдгару Кауфманну-младшему, а тот в свою очередь в 1963 году передал имение обществу охраны памятников Западной Пенсильвании. По информации Novate.ru, вот уже более 50-ти лет «Дом над водопадом» является музеем, который уже успело посетить около двух миллионов туристов.

3. Торговый центр в Кань-сюр-Мер


Торговый центр Polygone Riviera во Франции. | Фото: Unibail-Rodamco, Le Moniteur.

Торговый центр Polygone Riviera во Франции. | Фото: Unibail-Rodamco, Le Moniteur.

 

Торговый центр Polygone Riviera – уникальная постройка в стиле premier lifestyle, сочетающая в себе искусство, архитектуру, магазины и природу. Эта уникальная торговая площадка, которая находится в Кань-сюр-Мер на Лазурном побережье. Дизайн объединяет спокойствие и безмятежность Средиземного моря с очарованием Прованса. Но есть в облике Polygone Riviera и динамичность — танцующие фонтаны, а также огромная голова, которая разделяет верхнюю и нижнюю часть центра. Кроме того, это очень «зеленый» центр, ведь на его территории растет более 1200 деревьев, среди которых множество пальм разных видов.

4. Жилой комплекс в Сингапуре


Жилой комплекс «Интерлейс». | Фото: coreymondello.com.

Жилой комплекс «Интерлейс». | Фото: coreymondello.com.

 

Жилой комплекс «Интерлейс» – современное сооружение, впечатляющее своим дизайном и размерами. Комплекс состоит из 31 модульного блока, каждый из которых состоит из 6 этажей. Блоки сложены друг на друга хаотично, создавая ассиметричные строения высотой в 24 этажа. Всего «Интерлейс» состоит из 1000 квартир, уютных внутренних двориков с бассейнами и теннисными кортами и садов, разбитых на крышах. По информации Novate.ru, строительство жилого комплекса продолжалось ни много, ни мало 6 лет.

5. Дворец каталонской музыки в Барселоне


Концертный зал. | Фото: yandex.kz.

Концертный зал. | Фото: yandex.kz.

 

Дворец каталонской музыки был построен в 1908 году известным архитектором Луисом Доменек-и-Монтанером и стал настоящим символом Каталонии. Фасад здания был выполнен в классическом стиле с традиционными элементами испанской и арабской архитектуры, но изюминкой постройки стал концертный зал. Это место является единственным концертным залом в Европе с полностью естественным освещением. Потолок дворца представляет собой перевернутый купол, сделанный из цветной стеклянной мозаики, создающие эффект чистого неба и солнца в центре. Стены зала также полностью состоят из цветной мозаики.

6. Институт искусства и дизайна в Торонто


Университет OCAD. | Фото: m.yandex.ru, Modulo.net.

Университет OCAD. | Фото: m.yandex.ru, Modulo.net.

 

Архитектором одного из главных учебных заведений по дизайну выступил британец Уилл Олсоп. Уже в 2004 году в самом центре Торонто появилось необычное сооружение. Как только его не называли: коробка, разделочная досочка, остановка и так далее. Что же, стоит отметить, что здание действительно похоже на коробку с пиксельным рисунком, которая стоит на 12 разноцветных опорах, высотой по 26 метров. Здание института дизайна стало первой постройкой, удостоенной премии Королевского института британских архитекторов в совершенно новой номинации «мужественно, смело и немного безумно».

7. Музей транспорта в Глазго


Музей Риверсайд. | Фото: krovlirussia.ru.

Музей Риверсайд. | Фото: krovlirussia.ru.

Архитектор проекта Заха Хадид вдохновилась водами двух рек, которые текут параллельно друг другу, и соединила их третьим потоком. Именно поэтому сверху музей выглядит, как волна. Каркас здания – типичная для ангара опорная рама и 10 наклонных ферм, скрытых под обшивкой из листов цинка с патиной. Внутри же расположился выставочный зал площадью 120 метров.

8. Дом в скале в Коста-де-Гранада


Дом на утесе в Испании. | Фото: unwonted.ru.

Дом на утесе в Испании. | Фото: unwonted.ru.

Авторами этого уникального сооружения на сложном участке стали дизайнеры из GilBartolome Architects. Благодаря их стараниям на участке с уклоном 42 градуса довольно быстро вырос двухэтажный дом с видом на море. Первый этаж имеет многоуровневую планировку с огромными панорамными окнами. Особенностью и главной изюминкой дома стала крыша и железобетонное перекрытие волнистой формы. На втором этаже расположены спальни с нависающими балконами, которые выглядят так, будто парят над морем. Металлическая крыша имеет оригинальный изгиб, повторяющий естественную форму склона, а чешуйки делают ее похожей на кожу фантастического дракона.

9. Дом-цветок в Джайпуре


Здание ювелирной компании в Индии. | Фото: Pinterest.

Здание ювелирной компании в Индии. | Фото: Pinterest.

 

Здание компании Motisons Jewellers – одно из самых привлекательных сооружений Джайпура. Архитектурный шедевр представляет собой огромный цветок лотоса со множеством лепестков, облицованных панелями из цветного стекла, каждый из которых оформлен стекловолокном золотистого цвета. В дневное время дом переливается всеми оттенками драгоценных камней, а в ночное излучает яркий свет светодиодов, вмонтированных в фасад. Примечательно то, что освещением каждого лепестка можно управлять при помощи мобильного, окрашивая его в любой цвет. Так, например, на День независимости лепесткам придают цвет национального флага.

10. Велосипедный мост в Копенгагене


Велосипедный мост. | Фото: competitionline.

Велосипедный мост. | Фото: competitionline.

 

Датчане славятся своей любовью к велосипедам и постоянно совершенствуют инфраструктуру для тех, кто предпочел двухколесного коня четырехколесному. Одним из самых масштабных проектов стал велосипедный мост, построенный компанией DISSING+WEITLING Architecture. Мост представляет собой металлическую конструкцию с оранжевым покрытием и подсветкой, которая делает движение безопасным даже в темное время суток. Такое сооружение помогло решить сразу две острые проблемы города: разгрузило пешеходные дорожки и позволило велосипедистам свободно и безопасно колесить по городу.

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Дивные постройки из разных уголков мира, концепции которых будоражат сознание

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Дивные постройки из разных уголков мира, концепции которых будоражат сознаниеПодписаться на мой Instagram
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