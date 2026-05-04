Секрет, который поможет увеличить ёмкость морозилки вдвое

Bот это да! Этот простой удивительный прием позволит вам разместить продукты в морозилке опрятно и удобно, и вам не придется рыться в пакетах в поисках нужного.







Многие из нас делают замороженные запасы, которые потом лежат в морозилке кучей. В результате мы часто даже не знаем, что именно у нас хранится в этой куче, потому что разгребать стопку пакетов просто неудобно.

Вот элементарное решение, которое разложит все по своим местам и продукты будут всегда на виду.Просто закрепите железные прищепки-блиндеры на решетке морозилки. Вуаля, у вас есть второй ряд для подвешивания пакетов с заморозкой.