Бытовые лайфхаки на каждый день

Одежда многое говорит о человеке. Именно поэтому мы так тщательно подбираем наряды для каждого случая. Но, помимо формирования стильного гардероба, нам еще приходится ухаживать за своей одеждой. А это может приносить немало хлопот. Что делать, если на любимом наряде остался след от утюга? И как не допустить неприятного запаха на одежде?

1. Научим отстирывать пятна от травы

2. Секретные свойства фена

3. Больше никаких следов от косметики

4. Быстро избавляемся от следов утюга

5. Лучшие помощники при неприятном запахе

Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье.Травяные пятна можно легко отстирать.Сейчас лето, и многие с радостью выезжают на отдых за город. Нет ничего прекраснее, чем устроить пикник прямо посреди поля или отправиться на прогулку по летнему лесу. Вот только пятна от зелени на одежде никто не отменял. Чтобы вы не беспокоились об этом и сосредоточились на отдыхе, мы подготовили для вас один бытовой секрет.Если ваша одежда запачкалась от травы, то не расстраивайтесь. Для начала залейте пятна уксусом и тщательно протрите его губкой. После чего наберите в тазик холодную воду и разведите в ней стиральный порошок. Поместите вещь с уксусом в тазик. Оставьте на полчаса. Далее следует слить воду и выстирать вещь в холодной воде. Соблюдайте эту простую последовательность, и вы без труда отстираете пятна от зелени.Фен легко заменит утюг и отпариватель.Мы часто делимся с вами секретами того, как обычные вещи могут пригодиться в быту. И сегодня хотим рассказать о том, как можно использовать фен вместо утюга.Если у вас осталось мало времени до выхода, а наряд оказался измятым, не стоит переживать. Просто сбрызните его водой и просушите феном.Невероятно, но фен сработает как отпариватель. А вы получите гладкую ткань без утюга.Пена для бритья избавит вас от следов косметики.Все девушки знают про следы косметики на одежде. Особенно часто страдает горловина футболок. Но и на другой одежде могут оставаться следы. Принято считать, что их почти невозможно полностью отстирать. Возможно. Но лишь для тех, кто не читает наши советы.Мы советуем взглянуть на проблему нестандартно. А именно: вооружиться пеной для бритья. Именно ее следует нанести на пятно. Подождите минут десять, после чего постирайте вещь как обычно. Поверьте, никаких следов косметики на ней не останется.Уксус спасет от следов утюга.Нет ничего ужаснее, чем обнаружить на любимом наряде след от перегретого утюга. Мы сразу впадаем в панику. А следует успокоиться и сходить за уксусом. Да-да, именно с его помощью можно без труда вывести след от утюга.Для начала смочите пятно уксусом и немного потрите. Далее необходимо нагреть утюг. Накройте наряд марлей сверху, после чего пройдитесь по пятну утюгом. Невероятно, но след полностью исчезнет.Сода и соль отлично избавляют одежду от запахов.Одежда часто приобретает неприятный аромат. Это зависит от многих факторов. Сейчас на рынке представлены самые различные ароматизаторы для стирки, которые перебивают запахи. Но если вы хотите добиться обычного чистого аромата от своих вещей, просто следуйте нашей инструкции.Чтобы вернуть вещам аромат чистоты, стоит вооружиться содой и солью. Соды потребуется половина стакана. А вот соли достаточно будет трех столовых ложек. Смешайте их между собой и закиньте в барабан стиральной машинки вместе с вещами. Постирайте их как обычно. Результат вам точно понравится.