Между наукой и искусством: лучшие научные фотографии года

Фонд Wellcome Trust назвал лауреатов конкурса научных фотографий Wellcome Image Awards, посвященного лучшим фото и изображениям, сделанным в научных целях.
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Фонд Wellcome Trust назвал лауреатов конкурса научных фотографий Wellcome Image Awards, посвященного лучшим фото и изображениям, сделанным в научных целях.
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