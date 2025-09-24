С нами не соску...
3 нужные кнопки в салоне, которыми не пользуется большинство водителей



В салоне автомобиля и на приборной панели есть множество разнообразных кнопок. Далеко не все они одинаково нужны и востребованы. Нередко бывает так, что отдельными кнопками водители вообще ни разу не пользуются и даже не догадываются об их назначении. Однако, бывает и обратная ситуация, когда автомобилисты планомерно игнорируют полезные функции.
Вот несколько как раз таких.

1. Auto


Полезная функция. /Фото: drive2.com.

Полезная функция. /Фото: drive2.com.

 

Кнопка, которая встречается в автомобилях, оборудованных функцией климат-контроля. Последний гораздо удобнее в использовании в сравнении с кондиционером. Он позволяет установить в салоне постоянную температуру воздуха. Собственно, нажатие кнопочки «Auto» как раз и определяет, на какой градус будет выставлено охлаждение или обогрев в салоне машины.

2. AM


Переход на другой диапазон. /Фото: life973.com.

Переход на другой диапазон. /Фото: life973.com.


 

Данная кнопка встречается на автомобилях с аудиосистемами, которые были выпущены до 2012 года. Куда реже кнопка «AM» встречается на современных системах. Данная функция в большинстве жизненных ситуаций бесполезна. Однако, следует знать о том, что в AM диапазоне вещают многие государственные и частные организации. В случае каких-либо бедствий или происшествий в регионе, есть смысл переключить систему на AM диапазон, так как там может транслироваться жизненно важная информация.

3. Кнопка блокировки дверей


Для защиты детей. /Фото: izap24.kz.

Для защиты детей. /Фото: izap24.kz.

 

Данная кнопка расположена не на приборной панели, а рядом с дверным замком. Большинство автомобилистов даже не знает о существовании этих кнопок. Активация данной кнопки приводит к блокировке двери при попытке открыть ее изнутри.
Крайне полезная функция, если приходится перевозить в машине маленьких детей. После ее активации открыть такую дверь можно только снаружи.
Чтобы было спокойней. /Фото: 8plus1.ru.

Чтобы было спокойней. /Фото: 8plus1.ru.

 

источник

