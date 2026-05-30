За или против: можно ли смешивать сырую воду с кипяченой

Смешивание холодной воды с горячей не так опасно, как об этом говорят
Любите разбавлять горячий чай холодной водой? Или при готовке добавлять в бульон немного сырой жидкости? Кто-то скажет, что так делать категорически запрещено, но правда это или миф. Разберемся в статье, какие есть плюсы и минусы смешивания сырой воды с кипяченой.
Распространенные заблуждения
Не так страшно смешивать воды, как этого боятся / Фото: fb.ru
1. Нельзя смешивать «живую» воду и «мертвую»
Раньше кипяченая жидкость считалась «мертвой», поскольку после воздействия высоких температур в ней не оставалось полезных веществ. Сырая же именовалась «живой» благодаря обилию минералов. Люди полагали, что из-за смешивания жидкостей может возникнуть расстройство желудка, поскольку такую воду сложнее усвоить. На самом же деле, состав жидкости меняется незначительно, поэтому никакого «конфликта» нет.
2. У воды есть память
Антинаучная, но популярная теория. Некоторые люди считают, что у воды есть память, в которой хранятся «воспоминания» о пути жидкости. После кипячения структура воды меняется, поэтому память исчезает. А смешивать жидкости нельзя, поскольку они неоднородные и опасные для здоровья. Но никакой памяти нет, это не более, чем миф.
3. В смешанных водах развиваются бактерии
Еще одна маловероятная теория, поскольку для размножения патогенных микроорганизмов нужна подходящая среда. Например, это произойдет, если поставить сладкий чай на солнцепек и оставить его там на полдня. А вот жидкость, разбавленная пару минут назад, ничем не грозит здоровью.
В каких случаях не стоит смешивать
Если сырая вода хорошего качества, то ее можно спокойно смешивать с кипяченой / Фото: tripsecrets.ru
Минусы у смешивания сырой и кипяченой воды есть, однако их легко избежать. Если кипятите жидкость, чтобы обеззаразить ее, то добавление сырой воды пустит все труды насмарку. Во многом результат соединения «живой» воды и «мертвой» зависит от качества сырой жидкости. Например, если знаете, что из-под крана течет вода не лучшего качества, даже пара капель испортит очищенную кипяченую.
В случае уверенности в питьевой воде или при использовании фильтра, можете спокойно смешивать жидкости. Многие люди всю жизнь разбавляют чай, кофе и не страдают от расстройства пищеварения. То же самое касается и добавления сырой воды в кипящий суп, бульон или соус.
При необходимости разбавляйте сырой водой чай, кофе, супы и соусы / Фото: vse-ochen-prosto.ru
В давние времена воду черпали из рек и других пресных источников, где жидкость была не лучшего качества. От этого и появилось множество мифов о вреде смешивания. Но если жидкость можно пить в сыром виде, то и разбавлять ею тоже допустимо.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии