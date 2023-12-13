10 советских вещей и явлений, которые современная молодежь не поймет

Наверняка и в вашем доме была такая вкусная гадость.

1. Чайный гриб

Пей гриб, будь здоров.

2. Ковер на стене

Не так красиво, как некоторым кажется.

3. Сифон для газировки

Умельцы делали так даже водку.

4. Варежки на резинке

Варежки на резинке помнит каждый советский ребенок.

5. Номер на ладони

И ГУЛАГ тут совсем не причем.

6. Авоська

Дешево, сердито, удобно.

7. Сбор макулатуры и стекла

Делали мир лучше, до того, как это стало мейнстримом.

8. Колбасная электричка

Приедет колбасный ваног.

9. Красный свет в ванной

На все найдутся своим мастера.

10. Музыка на костях

Музыка свободы сочилась в СССР.