10 советских вещей и явлений, которые современная молодежь не поймет

Наверняка и в вашем доме была такая вкусная гадость.
Быт и повседневные привычки, зачатую говорят о целом народе не меньше, чем исторические факты. Вот, например, Советский Союз. Существует огромное количество вещей, которые были характерны только для жителей этого государства. Про интересные привычки, вещи и обычаи той эпохи расскажем в этом обзоре.
1. Чайный гриб
Пей гриб, будь здоров.
Дрожжевой чайный гриб изобрели не в Советском Союзе, знали о нем еще в древнем Китае. Но именно на кухнях СССР этот напиток приобрел совершенно неожиданную популярность. Советские люди верили, что чайный гриб обладает целебными свойствами, точнее ими обладает напиток, который благодаря ему получается. Впрочем, чудесных свойств настойки так и не было обнаружено.
2. Ковер на стене
Не так красиво, как некоторым кажется.
На самом деле ковру место на полу, однако в СССР их часто вешали на стены. Зачем и почему? Это очень хорошие вопросы. Сегодня сказать сложно. Некоторые исследователи полагают, что эта «традиция» восходит еще к XVII веку, когда гобелены на стены вешало состоятельное сословие.
3. Сифон для газировки
Умельцы делали так даже водку.
До Второй мировой войны такие устройства были невероятно популярны по всей Европе. С их помощью можно делать газировку прямо на дому. Со временем гаджет перебрался и в Советский Союз. Поговаривают, что с его помощью некоторые «умельцы» даже делали газированную водку. Делали такое во времена сухого закона, отчаянно пытаясь улучшить опьяняющие свойства напитка на спирту.
4. Варежки на резинке
Варежки на резинке помнит каждый советский ребенок.
Дети часто теряют варежки. Покупать новые варежки после каждой потери – накладно. Впрочем, даже если денег хватало, качественную шерсть еще нужно было поискать. Вот и придумали советские бабушки и дедушки, мамы и папы, сажать столь важный предмет детского гардероба на резинки, проходящие через рукава за спиной пальто.
5. Номер на ладони
И ГУЛАГ тут совсем не причем.
Во времена дефицита очереди могли длиться несколько дней. В таких ситуациях неизменно возникали конфликты. Чтобы их предотвратить, наиболее изобретательные советские граждане придумали аналог электронных очередей. Они стали давать всем участникам очереди номера и записывать их в специальную книгу.
6. Авоська
Дешево, сердито, удобно.
Легко помещается в кармане, очень легкая и прочная. Можно было всегда иметь под рукой, особенно полезной авоська была во времена дефицита. Впрочем, с пластиковыми и бумажными пакетами в то время тоже были «некоторые» проблемы.
7. Сбор макулатуры и стекла
Делали мир лучше, до того, как это стало мейнстримом.
Интерес к вторсырью в СССР проявляли не какие-то там «зеленые», а само государство. Школы даже соревновались в том, кто соберет больше макулатуры! В обмен на макулатуру можно было получить талоны на книги. Так, например, за 20 килограмм макулатуры можно было получить полное собрание Александра Дюма. Тоже самое касалось и стекла. Сдавать бутылки было невероятно выгодно.
8. Колбасная электричка
Приедет колбасный ваног.
Перед праздниками жители регионов всегда тянулись в большие города за покупками. Особенно людей интересовали разные «вкусности», например, колбасы. Желающих сделать покупки в такие дни было так много, что на некоторых маршрутах железнодорожники даже цепляли дополнительные вагоны к поездам.
9. Красный свет в ванной
На все найдутся своим мастера.
Фотография была одним из любимых увлечений советской молодежи. Но проявлять фото в профессиональных студиях было невероятно дорого. Поэтому народные умельцы тут же освоили данное ремесло в своих ваннах.
10. Музыка на костях
Музыка свободы сочилась в СССР.
Долгое время в СССР запрещались многие жанры музыки, как «империалистические» и «разлагающие». Достать пластинку с рок-н-роллом или джазом было практически невозможно. Вот и придумали люди, как можно переписывать пластинки, используя для этого рентгеновские снимки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии