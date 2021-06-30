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Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

В данном обзоре мы расскажем, как своими руками изготовить очень простое и бюджетное приспособление для резки круглых пластиковых труб. 

При большом объеме работ резать пластиковые трубы с помощью самодельного приспособления будет намного удобнее, чем при помощи ножовки по металлу. 

Идеей изготовления этого простого самодельного приспособления поделился автор YouTube канала ideas corner — берите на заметку!

Необходимые материалы:

  1. деревянные бруски;
  2. мебельная петля;
  3. пильное полотно для ножовки по металлу.

Что представляет собой самоделка: основные элементы конструкции

Самодельное приспособление представляет собой основание с полукруглыми вырезами под конкретный диаметр пластиковой трубы. 

К основанию на мебельную петлю крепится прижим, с помощью которого можно прижать пластиковую трубу во время ее резки. 

В качестве режущего инструмента выступает пильное полотно для ножовки по металлу, — оно устанавливается в продольный паз, вырезанный в основании. 

Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления

Первым делом отпиливаем два деревянных бруска. 

Размечаем заготовки, после чего делаем в каждой из них по два полукруглых выреза под конкретный диаметр пластиковой трубы. 

Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

Далее в одной из деревянных заготовок (основании приспособления) необходимо пропилить продольный паз. С помощью мебельной петли прикручиваем к основанию прижим.

 

Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

На следующем этапе понадобится пильное полотно для ножовки по металлу — устанавливаем его в продольный паз, и фиксируем с помощью суперклея. 

Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

Как отрезать пластиковую трубу

Самодельное приспособление можно прикрутить на саморезы (или болты) к рабочему столу или зажать в губках слесарных тисков. 

Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

На пластиковой трубе размечаем место реза, после чего опираем на основание самодельного приспособления, и прижимаем сверху прижимом.

Проворачиваем трубу несколько раз вокруг своей оси, пока ножовка не прорежет пластик на всю толщину стенки. 

Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

После этого останется только удалить заусенцы наждачной бумагой или снять фаску с помощью самодельного фаскоснимателя для пластиковых (ПВХ) труб. 

Подробнее о том, как своими руками изготовить простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб, показано на видео ниже. Спасибо за внимание. 



Источник: https://sdelairukami.ru/prostoe-samodelnoe-prisposoblenie-dl...

 

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