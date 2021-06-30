Простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб

В данном обзоре мы расскажем, как своими руками изготовить очень простое и бюджетное приспособление для резки круглых пластиковых труб.

При большом объеме работ резать пластиковые трубы с помощью самодельного приспособления будет намного удобнее, чем при помощи ножовки по металлу.

Идеей изготовления этого простого самодельного приспособления поделился автор YouTube канала ideas corner — берите на заметку!

Необходимые материалы:

деревянные бруски; мебельная петля; пильное полотно для ножовки по металлу.

Что представляет собой самоделка: основные элементы конструкции

Самодельное приспособление представляет собой основание с полукруглыми вырезами под конкретный диаметр пластиковой трубы.

К основанию на мебельную петлю крепится прижим, с помощью которого можно прижать пластиковую трубу во время ее резки.

В качестве режущего инструмента выступает пильное полотно для ножовки по металлу, — оно устанавливается в продольный паз, вырезанный в основании.

Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления

Первым делом отпиливаем два деревянных бруска.

Размечаем заготовки, после чего делаем в каждой из них по два полукруглых выреза под конкретный диаметр пластиковой трубы.

Далее в одной из деревянных заготовок (основании приспособления) необходимо пропилить продольный паз. С помощью мебельной петли прикручиваем к основанию прижим.

На следующем этапе понадобится пильное полотно для ножовки по металлу — устанавливаем его в продольный паз, и фиксируем с помощью суперклея.

Как отрезать пластиковую трубу

Самодельное приспособление можно прикрутить на саморезы (или болты) к рабочему столу или зажать в губках слесарных тисков.

На пластиковой трубе размечаем место реза, после чего опираем на основание самодельного приспособления, и прижимаем сверху прижимом.

Проворачиваем трубу несколько раз вокруг своей оси, пока ножовка не прорежет пластик на всю толщину стенки.

После этого останется только удалить заусенцы наждачной бумагой или снять фаску с помощью самодельного фаскоснимателя для пластиковых (ПВХ) труб.

Подробнее о том, как своими руками изготовить простое самодельное приспособление для резки пластиковых труб, показано на видео ниже. Спасибо за внимание.