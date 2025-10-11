Лучший среди царей

Самый известный царь древнего государства Израиль - это Соломон. Он прославился как своими любовными подвигами, так и великой мудростью. Эпизоды из его судебной практики охотно цитируются даже авторами учебников по юриспруденции. Кроме того, он возвел первый иудейский храм в Иерусалиме и разумно правил своим народом…
Многие ученые считают царя Соломона фигурой легендарной, как и его отца Давида. К тому времени, как его имя появилось в священной книге иудеев, история его жизни сплошь состояла из легенд.Давиде историки не располагают. Приходится ссылаться на сочинения, которые традиционно приписываются древнему властелину. Таковых немало - Книга Псалмов, Книга Притчей, Книга Премудрости Соломона, знаменитая Песнь песней. Поскольку его библейский отец Давид тоже грешил сочинительством, то по поводу авторства этих текстов споры шли уже в древности - что написано Соломоном, а что Давидом.
Политическое язычество?
Согласно официальной версии, Давид избрал Соломона в наследники из всех своих детей мужского пола. И якобы в год смерти Давида Соломон был еще отроком двенадцати лет. Но если опираться на текст Библии, то и с возрастом у Соломона большие проблемы, и с назначением на должность царя тоже.
Простой подсчет возраста наследника делает отрока вполне зрелым мужчиной. А упоминание об удалении от трона сводного брата и наследника Адония (сына от другой матери) и его гибель по приказу Соломона говорят о кровавой борьбе за власть при умирающем Давиде.хитростью, силой и жестокостью добился власти Соломон. От Давида ему досталось сильное единое государство, которое новый властитель стремился сохранить и расширить. Способы удержания и усиления власти были специфические, и Библия вынуждена это признать. Соломон, конечно, как всякий царь того времени, вел завоевательные и карательные войны. С помощью первых он расширял владения, с помощью вторых не позволял уже вошедшим в его царство землям отделиться. Соплеменников он держал, видимо, в страхе. А для соседей, территории которых он присоединял, действовал особый порядок отъема власти - Соломон женился на наследницах. Соседей было немало, жен царя - тоже. Библия упоминает о семистах женах и трех сотнях наложниц, которые постоянно спорили за супружескую ночь между собой. Если переводить эту библейскую подсказку в исторический формат, то вывод прост: Соломон связывал завоеванных насильными брачными договорами, закрепляя за собой право владения их бывшими землями, и не желал их напрасно раздражать, поощряя местные верования. То есть поступал так же, как позже римляне, которые присоединяли к своему пантеону всех главных богов завоеванных ими стран.
Была лишь одна неувязка: римляне и сами были язычниками, а Соломон считался правоверным иудеем. Но для поддержания покоя и порядка он жертвовал единоверием. Более того - охотно принимал участие в языческих обрядах. Только представьте: в Израильском царстве, где язычество было чуть ли не смертным грехом, Соломон потворствовал установке языческих идолов и занимался магическими практиками. Безмерное число браков и прекращение гонений за веру - вот политика Соломона. Действительно, мудрый человек. Кровные узы и отказ от поголовного вырезания иноверцев дают возможность внушить покорность побежденным. Здесь и стоит искать ответ на вопрос, почему апокрифы сделали из иудейского царя всесильного мага и чародея! В легендах царь Соломон является чуть ли не первым автором «учебников» по магии. Ему приписывают владычество над всеми известными тогда демонами и создание книги власти над ними - «Ключей Соломона». Якобы царь проводил сеансы магии и держал демонов в повиновении, а те доставляли ему власть, знание и богатство. Вряд ли израильтяне были очень довольны таким царским поведением. Но Соломон нашел способ внушить любовь и покорность и им. Он взял да и построил самый богатый и самый большой храм иудейскому единому Богу.
Дом для Бога
В Израильском царстве имелись, конечно, иудейские святилища, но величественными их никак нельзя было назвать. Если учесть, что главная ценность монотеистов - Ковчег Завета - хранилась не в Иерусалиме, а где-то в Синайских горах, то сделанный центром государства Иерусалим плохо соответствовал статусу столицы. Это было необходимо срочно исправить. За помощью царь обратился к владыке Тира, жители которого единобожием не интересовались, но зато славились как непревзойденные мастера-каменщики. Достаточно посмотреть на храмы Ваала, чтобы понять, как монументальны и искусны были сооруженные ими языческие святыни. По легенде, царь Тира отправил в Иерусалим своего лучшего зодчего - Хирама Абифу, которого масоны позже сделали своим Великим Мастером. Хирам и построил за семь лет превосходный храм по плану, выданному Всевышним еще самому Моисею. Строительство началось между 1012 и 964 годами до нашей эры. В нем участвовали 33 600 каменщиков из Тира и множество израильтян (последние, впрочем, использовались на черных работах). Построенный храм был вполне достоин называться столичным: огромный, изукрашенный, великолепный. Восхищенные современники так живописали сокровища храма, что среди потомков вернувшихся из вавилонского плена ходил миф, будто царь посадил в храме рощу золотых деревьев, которые каждый год плодоносят. И так якобы было, пока Иерусалим не захватил враг - тогда деревья погибли и стали невидимыми. Но когда явится Мессия, они вновь расцветут. На месте разоренного вавилонянами святилища (его принято называть Первым Храмом), из которого вывезли все, кроме камней, в которые обратились его стены, потомки воздвигли Второй Храм, уничтоженный уже при римлянах. Правда, Второй Храм волшебными свойствами не обладал, и его строили отнюдь не семь лет. Но ведь и строил Второй Храм не царь-маг, а простые иудеи и их священнослужители.
Невероятный трон
При Соломоне, как пишет Библия, его земля не знала ни в чем недостачи. Поля давали огромные урожаи, города расцветали, как цветы весной, в Иерусалим шли богатые караваны. Дворец самого Соломона был возведен из золота и драгоценных камней. Для приема высоких гостей Соломон мог построить залу со стеклянным полом, под которым находился бассейн с золотыми рыбками. Сам царь восседал на великолепном троне, к которому вели шесть ступеней из чистого золота. На этих золотых ступенях с каждой стороны восседали львы и орлы. По одному тексту, их было по двенадцать штук с каждой стороны, по другому - и вовсе по семьдесят два.
Причем трон мог каким-то образом перемещаться по всей зале по желанию царя. Львы и орлы, которые поддерживали ступени, умели втягивать и вытягивать лапы, и так трон «шел», подчиняясь воле Соломона. Это механическое чудо израильтяне тоже приписывали тому, что Соломону подчиняются все живые и даже неживые существа. Вроде как он имеет власть над зверями, птицами и гадами и понимает их язык. Само восхождение на трон было отлично срежиссировано. Львы помогали царю лапами, а орлы поддерживали его крыльями. Когда Соломон, наконец, садился, огромный орел, помещенный над троном, надевал на его голову венец, потом золотые животные ложились у ног Соломона, а золотые птицы поднимались над его головой. Зрелище было фантастическим, тем более что драгоценные камни на ступенях этого трона лежали целыми гроздьями. Рассказывали, что эти сокровища Соломону доставили из сказочной страны Офир, где весь песок состоит из алмазов и изумрудов. Пока он был жив, нога завоевателя не ступала на землю израильтян. Но после его смерти, согласно Библии, в 976 (или 928-м) году до нашей эры, сыновья растащили царство. Единый Израиль распался, и пришли враги - сначала египетский царь, а потом и вавилоняне. Храм был разрушен, иудеи уведены в рабство. Но царь Соломон видел Израиль в период его расцвета и умер с чистой совестью.
