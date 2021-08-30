Философия подсознательного на картинах современного российского сюрреалиста Виктора Брегеда

Просматривая страницы истории современной живописи, мы каждый раз все больше и больше убеждаемся в том, что нет предела и границ человеческой фантазии, когда художник берет в руки кисти и краски. В наибольшей степени это касается сюрреалистов, способных видеть мир вокруг себя необычайно фантастичным в хитросплетениях с реальностью. Среди современных мастеров сюра достаточно высокую ступень занимает российский художник из Таганрога Виктор Брегеда.
Метареализм от Виктора Брегеды.
К тому же сюрреализм, как сверхреальность, не имеет каких-либо временных и пространственных рамок. Новомодное течение, пришедшее сравнительно недавно в историю искусства, уже обрело вечность, так как к его изобразительным средствам с каждым годом все чаще и чаще обращаются наши современники. А еще сюрреализм кардинально выделяется из многочисленных направлений своим интернациональным характером и огромным творческим потенциалом.
Метареализм от Виктора Брегеды.
Глядя на потрясающие работы Виктора Брегеды, сочетающие в себе классический сюрреалистический символизм и современный стиль фэнтези, не устаешь поражаться воображению живописца и полету его фантазии. Даже маловажные детали он мастерски превращает в нечто фантастически необыкновенное и важное, наполняя философским смыслом. Искусствоведы определяют художника как сюрреалиста, он же сам себя называет метареалистом, создающим нечто непостижимое.
Виктор Брегеда российский художник- сюрреалист
Виктор Брегеда родился в 1963 году в Таганроге в семье художников. Сколько себя помнит - он постоянно рисовал."Мои художественные способности у меня в крови, благодаря моим предкам, я рос в сильной творческой среде". А позже хорошие базовые знания и навыки, полученные в детстве, позволили Виктору успешно окончить Московский художественный университет.
Метареализм от Виктора Брегеды.
В поисках художественного стиля и авторского почерка художник еще в студенческие годы отдал предпочтение сюрреалистическим идеям и фантазиям. Основными направлениями творчества Брегеды стали фантастические пейзажи, натюрморты и портреты, выполненные в стиле метареализма, с мощным влиянием философии на подсознание зрителя. Мастер использовал не только известные техники, материалы и стили, но и новаторства собственного изобретения.
Метареализм от Виктора Брегеды.
Большинство сюжетов его картин, как признается сам живописец, приходят из его снов, которые художник научился запоминать, а проснувшись запечатлевать на холстах. Тут впору вспомнить историю о том, как Сальвадор Дали будучи в творческом поиске, засыпая, держал ложку над большим медным тазом, которая, падая в таз, будила художника. Встрепенувшись, Дали запоминал фрагмент своего видения из глубокого сна для сюжета будущего полотна. Видимо уж такова специфика сюрреализма - служить отражением фантастических снов.
Метареализм от Виктора Брегеды.
На своих полотнах Виктор отражает истинную природу вещей и их символику: "Я основываю все свои картины на наблюдении или экспериментах, а не на теории." И что любопытно, художник свои холсты называет окнами. Окнами в его сокровенные миры.
Метареализм от Виктора Брегеды.
С 2002 года на острове Мауи (Гавайи) в стенах местной галереи проводится постоянно действующая экспозиция работ Виктор Брегеды. На сегодняшний день работы мастера можно найти в частных коллекциях по всему миру, и ценятся они достаточно высоко.
Метареализм от Виктора Брегеды.
Метареализм от Виктора Брегеды.
Метареализм от Виктора Брегеды.
Метареализм от Виктора Брегеды.
Метареализм от Виктора Брегеды.
Метареализм от Виктора Брегеды.
Метареализм от Виктора Брегеды.
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