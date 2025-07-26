Традиции разных стран, которые для русского человека покажутся сумасшествием

Многие странные традиции разных народов появились еще в давние времена. Некоторые из них русскому человеку могут показаться удивительными, неразумными, нелогичными, а иногда и пугающими. Но другие люди считают свои обряды более чем нормальными. Они несут какой-то скрытый смысл, который им понятен. Но для нас эти традиции могут показаться настоящим безумием.
Традиции — это то, что связывает ныне живущих людей с их предками. В нашей стране тоже немало обрядов, которые непонятны иностранцу. Но какими бы необычными не были традиции, их все равно передают из поколения в поколение, потому что именно сохранение духовного и культурного богатства определяет особенность каждого народа.
Пасхальный хлыст в Словакии и Чехии
На следующий день после Пасхи мужчинам разрешается бить женщин хлыстом. Не просто разрешается, а очень приветствуется, потому что это считается на удачу. В один день в году мужская половина изготавливает плети из ивовых веток, украшает их лентами и ходят по домам, распевая песни. Девушки за несколько ударов плети должны угостить парня ликером и дать пасхальные лакомства. Обычно это собственноручно украшенные пасхальные яйца. Это традиция отдаленно напоминает привычные нам колядки на Рождество. Только в нашей стране люди ходят сами с угощениями и песнями, а также получают взамен лакомства. А в Чехии и Словакии считается хорошим признаком, если девушку несколько раз ударили хлыстом. Местные жители верят, что если соблюдать эту традицию, то год пройдет удачно.
Медвежьи танцы в Молдове и Румынии
Каждый год в рождественские праздники Молдова и Румыния устраивают медвежьи пляски.проникли в новый год, а остались в старом. Также это символизирует бесконечность жизни, смерть и возрождение. Несмотря на то, что многие против таких мероприятий, подобное шоу собирает огромное количество зрителей со всего мира. Пляски проходят под музыку флейт и барабанов. Нет четкого набора движений, но в ходе танца медведи должны якобы умереть и воскреснуть вновь. Это символизирует обновление и вхождение в новую жизнь.
Фестиваль Томатов в Испании
Этот фестиваль проходит в испанском городке Буньоль. Обычно это действо случается в последнюю неделю августа. Сюда приезжают тысячи людей со всех уголков мира, чтобы насладиться испанской музыкой, напитками, угощениями, посмотреть на шикарный салют и танцы. Но, главное, ради чего сюда съезжаются люди — это многолюдная битва помидорами. В 10 утра на главной площади города запускают петарду, которая свидетельствует о начале праздника. В это время привозят несколько огромных машин с томатами и люди начинают сражение. Это веселое действо символизирует о завершении лета. За весь фестиваль каждый год уходит примерно 145 тонн томатов. Местные жители изрядно готовятся к этому мероприятию, потому что поток туристов в это время в несколько раз превышает население городка. Владельцы магазинов и кафе ставят специальные щиты на окна своих заведений, чтобы избежать случайного ущерба. Чтобы не допустить травмирования, по правилам фестиваля, прежде чем кинуть помидор, его нужно раздавить. Также категорически запрещено приносить с собой любые травмоопасные предметы.
Спиливание зубов на Бали
В Индонезии это одна из самых значимых традиций для местных жителей. В 18 лет каждый житель должен пройти этот странный обряд. В ходе процесса спиливаются клыки человека. Это происходит в местном храме, где гуру обычным напильником стачивает остроту у клыков. Затем эту зубную пыль обязательно нужно закопать в священном месте. Если не провести этот ритуал, то считается, что человек после смерти не сможет попасть на небеса. У балийцев клыки ассоциируются со злыми духами. А если их спилить, то они якобы навсегда покинут тело и душу человека. Для русского человека эта странная традиция может показаться несколько пугающей. Можно провести подобные действия хотя бы в кабинете стоматолога. Но балийцы готовы терпеть любой физический дискомфорт, лишь бы их душа была чиста.
Прыжки с башни в Меланезии
Это один из самых странных и опасных ритуалов в мире. Каждый год в апреле мужчины Вануату строят огромную башню, которая высотой около ста метров. Местные мальчики и парни подвергаются серьезному испытанию. К обряду допускаются ребята, которые достигли всего лишь пятилетнего возраста. Мальчиков просят забраться на вершину башни. Затем к их ногам привязывают веревку из виноградной лозы и они должны прыгнуть вниз. Считается, что чем выше он прыгнул и чем ниже долетел, тем большее благословение богов он получит. Этот опасный обряд проводится здесь уже около 15 веков. Процент несчастных случаев просто невероятный, но несмотря на это традиция существует и по сей день. Это своеобразная проверка на силу характера, смелость и удачу. Потому что далеко не всем удается остаться целыми после этого пугающего действия.
Осыпание пряностями в Дании
Здесь существует необычная традиция, которая берет свои истоки из давних времен. Раньше в Дании многие люди торговали специями, им приходилось часто путешествовать и они не могли осесть на одном месте и завести семью. Сейчас если в 25 лет девушка или парень не находятся в узах брака, то их обильно посыпают корицей. А если в 30 лет они также еще свободны, то используют перец. Иногда в смесь специй подмешивают яйца ради забавы, чтобы было тяжелее смыть. Это своеобразное наказание за одиночество, но оно больше шуточное. В Дании сейчас обычно вступают в брак после 30 лет. Поэтому никто всерьез не осуждает незамужних. Но это отличный способ повеселиться с друзьями и посмеяться над собой. Для русского человека это выглядит странно и грустно, но датчане не очень печалятся по этому поводу. Это просто странная и древняя традиция.
Прыжки через младенцев в Испании
Этот пугающий ритуал проходит ежегодно в городе Кастильо де Мурсия. Проводить подобный обряд начали еще в XVII веке. Посмотреть на этот необычный ритуал съезжаются толпы туристов со всех стран. Младенцев кладут на матрасы и через них должны прыгать члены местного братства, переодетые в дьяволов. Они надевают желто-красные костюмы и с орудием в руках прыгают через детей. Местные жители верят, что таким образом их дети будут жить в здравии и счастье. А дьяволы якобы забирают с собой все невзгоды и болезни. Слабонервным и не стрессоустойчивым людям лучше не посещать данное мероприятие, потому что довольно страшно смотреть на беспомощного младенца, над которым прыгает взрослый и угрожающе одетый мужчина.
Чернение невесты в Шотландии
Свадебные обряды у каждого народа разные, есть очень много странных и необычных. Одним из таких является очернение невесты в Шотландии. Обряд заключается в том, что невесту перед свадьбой обливают всякими нечистотами: помоями, соусами, закидывают яйцами, мукой, опилками. Затем девушку водят по городу или привязывают где-то на людном месте. Раньше считалось, что так проверяют готовность женщины к браку, ее терпение и силу духа. Если она выдержит это прилюдное унизительное испытание, то никакие трудности семейной жизни ей не будут страшны.
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