Традиции разных стран, которые для русского человека покажутся сумасшествием

Многие странные традиции разных народов появились еще в давние времена. Некоторые из них русскому человеку могут показаться удивительными, неразумными, нелогичными, а иногда и пугающими. Но другие люди считают свои обряды более чем нормальными. Они несут какой-то скрытый смысл, который им понятен. Но для нас эти традиции могут показаться настоящим безумием.

Пасхальный хлыст в Словакии и Чехии

Медвежьи танцы в Молдове и Румынии

Фестиваль Томатов в Испании

Спиливание зубов на Бали

Прыжки с башни в Меланезии

Осыпание пряностями в Дании

Прыжки через младенцев в Испании

Чернение невесты в Шотландии