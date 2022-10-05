4 популярных заблуждения о ножах, которые продолжают ходить в народе

Нож – это один из немногих инструментов, который прошел вместе с человеком почти всю его историю от древнейших времен до сегодняшних дней. На протяжении столетий ножи использовались в быту. Нельзя обойтись без данного инструмента и сегодня. Любопытно и то, что многие мужчины испытывают к клинкам какую-то необъяснимую сентиментальную привязанность. Каждый хочет, чтобы у него в руках был качественный и надежный инструмент. Увы, вокруг ножей сформировалось немало мифов и заблуждений.
1. Ножи из тепловозных клапанов
Ничего хорошего. ¦Фото: guns.allzip.org.
«А вот у моего друга/зятя/дядьки/деда/тестя был такой нож классный! Острый как бритва. А все потому, что выковали его из тепловозного клапана!» Пожалуй, самый популярный миф о качестве ножей. Сюда же до кучи можно отнести «легендарные» ножи уголовников, финки НКВД и ртутные ножи советского спецназа. Все это откровенные сказки. Острота ножей зависит от качеств стали, в первую очередь от ее твердости. Последняя определяется содержанием хрома и углерода. Если говорить о ножах из клапанов, то они в действительности получаются не острее обычных кухонных ценой в 300-350 рублей. Все потому, что поршни клапанов обычно делают из стали 40Х10С2М (и ей подобных). Это сталь с не очень большим содержанием углерода и повышенным содержанием хрома. А значит ее твердость будет где-то в районе 55 HRC. Так что нож из клапана неплохой, но и не отличный.
2. «Кровосток»
Называется дол. |Фото: free-journey.net.
Тема, которая была «в этих ваших интернетах» рассмотрена и разжевана множество раз. Тем не менее, не вспомнить про данное заблуждение хотя бы вскользь было бы преступлением. Никаких «кровостоков» у бытовых инструментов и оружия не существует. Правильно называется загадочный желоб – дол. Делается он не для какой-то жестокости, и уж тем более не для повышения поражающей способности. Главная функция дола – это уменьшения массы клинка. Появление дола целесообразно только на изделиях с достаточно крупным клинком. А еще дол – это красиво!
3. Фокусы с разрубанием
Ничего сверхъестественного. |Фото: YouTube.
Нередко на различных ярмарках и презентациях ножей можно увидеть какого-нибудь продавца-фокусника, который демонстративно перерубает ножом гвозди и протыкает монеты. Само собой делается это с помощью молотка. Якобы подобные фокусы должны доказать какую-то исключительную твердость и качество клинка! На самом деле подобные выступления чистой воды «показуха» (что не отменяет того факта, что нож действительно может быть хорошим). Простой пример: зубило. Данный инструмент чаще всего сделан из достаточно мягкого, а иногда и прямо низкокачественного металла. Но при этом благодаря силовому воздействую и специфической форме рабочей части прекрасно справляется с разрубанием гвоздей и не только.
4. Секрет дамаска утерян
Никакого секрета нет. |Фото: ingener-pto.ru.
На самом деле, когда речь заходит о дамасской стали в первую очередь, некоторые граждане заявляют о том, что она представляет из себя что-то особенное! И да, и нет. На самом деле технологии производства «дамасской» стали в разные времена осваивали разные народы. Секрет ее производства человечеством никогда не терялся, потому что никакого секрета по сути-то и нет… Дело в том, что за красивым названием скрывается обычная кузнечная сварка. Сегодня такую вам сделает, наверное, любой кузнец. По сути, дамасская сталь – это две заготовки из разных сталей, раскованные кузнецом в одну. Процесс расковывания может повторяться много раз со все новыми и новыми заготовками, что и приводит к появлению характерного рисунка на поверхности материала. В древние времена «дамаск» был прогрессивной технологией ковки. Но сегодня это не более, чем «эстетическое баловство» для радости глаза. Стали произведенные по современным технологиям на заводе будут лучше.
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