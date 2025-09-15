Сериалы, которые можно пересматривать бесконечно

АЛЬФ
Комедийный сериал об очаровательном 260-летнем пришельце с планеты Мелмак, который обладает отличным чувством юмора и не менее прекрасным аппетитом. Проект вышел на экраны телевизоров в 1986 году, и продлился 4 сезона: всего было снято 102 серии, которые показали в 80 странах мира. Создателям «Альфа» удалось почти невозможное: сделать отличный комедийный сериал, не прибегая к пошлым или злым шуткам.
ПРОСТО ФАНТАСТИКА!
Популярный британский ситком о похождениях двух обеспеченных женщин, Эдины Монсун и Пэтси Стоун, обожающих моду и весьма фривольный образ жизни. Над сериалом будут хохотать ценители настоящего британского черного юмора, а также те, кто связан с fashion-индустрией. Советуем смотреть с друзьями, чтобы было еще смешнее!
ДРУЗЬЯ
Один из лучших сериалов в истории по версии MTV, ситком «Друзья» шел на экранах телевизоров в течение 10 лет, с 1994-го по 2004 год. История о дружной компании покорила не только США, но и весь мир. Настоящей звездой проекта стала Дженнифер Энистон, чья карьера после завершения сериала пошла в гору. Кстати, интересный факт: ближе к концу проекта каждый из ведущих актеров получал за съемки в одном эпизоде порядка одного миллиона долларов.
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН БЛЭКА
Британский сериал, получивший две премии BAFTA, рассказывает о непростой жизни весьма циничного владельца книжного магазина. Сарказм и вредные привычки – его лучшие способы ответить на непростые ситуации, в которые он так часто попадает. Как и во многих британских сериалах, юмор здесь далеко не бессмысленный, и в каждой шутке, действительно, есть доля правды – стоит посмотреть!
СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
История четырех подруг, продлившаяся 6 сезонов (или 94 эпизода), получила немыслимое количество наград. Среди них – 7 премий «Эмми» и 8 премий «Золотой глобус». Секрет успеха, помимо прекрасной актерской игры, кроется в умелом сочетании комедии и мелодрамы – благодаря этому про «Секс в большом городе» можно смело говорить: да это же точно, как в жизни!
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
Имя Шелдона Купера давно стало нарицательным: сериал «Теория большого взрыва» в течение вот уже 12 сезонов успешно развеивает миф о том, что физики скучны и не умеют шутить. Замечательный ситком, который «съел» немало вечеров у людей по всему миру – многие даже стали изучать энциклопедии, чтобы понять профессиональный юмор героев сериала. Юмор от обаятельных и в чем-то нелепых персонажей в паре с каплей просвещения – что может быть лучше?
ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ
Американский сериал о приключениях саркастичной официантки Макс и утонченной Кэролайн – две девушки работают в закусочной, и стараются накопить денег на открытие собственного «кексового бизнеса». Немного цинизма, щепотка любовных историй и отличный юмор – главные составляющие ситкома, который появился в 2011 году, и сразу завоевал любовь зрителей, будто проект существовал уже сто лет. Идеальный выбор для просмотра с подругами!
КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ
Телесага о приключениях латиноамериканских горничных стартовала в 2013 году. Как и в случае с «Сексом в большом городе», секрет популярности сериала – в том, что здесь органично сочетаются грустные и смешные моменты, переплетаясь с интригующим сюжетом. Если все остальные любимые телевизионные проекты уже пересмотрены, стоит обратить внимание на «Коварных горничных».
ШОУ ФРАЯ И ЛОРИ
«Шоу Фрая и Лори» – не совсем сериал: это скетч-шоу, однако проект так любим в Англии и по всему миру, что мы не могли обойти его стороной в нашей подборке. Блестящий британский комик Стивен Фрай в паре с Хью Лори, который на момент создания шоу еще не был «доктором Хаусом», на протяжении 4 сезонов неутомимо развлекали и смешили публику своими оригинальными пародиями, саркастическими шутками и замечательным английским юмором. Обязательно к многократному просмотру!
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
Главный конкурент «Секса в большом городе»: сериал «Отчаянные домохозяйки» получил множество престижных наград, в числе которых «Эмми», «Золотой глобус» и премия «Гильдии киноактеров США». В центре внимания – подруги из тихого пригорода, которые в течение 8 сезонов строят свою жизнь. Имя каждой героини стало нарицательным, а количество смеха и слез, которые вызвал сериал, трудно хоть чем-то измерить – даже если кто-то и задался бы подобной целью. Замечательный телепроект, к которому всегда хочется вернуться.
