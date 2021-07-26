История одной квартирки. Кухня с дырками

Со слов автора. По правде сказать, не хотела выкладывать ни одного помещения, пока не устраним все недоделки. Их, к сожалению, немало. Но сегодня было такое солнечное, такое праздничное утро, что, войдя на кухню, не удержалась и взяла в руки фотоаппарат))

Кухня у нас почти 13 м, даже больше некоторых комнат. И, конечно, после жизни в шестиметровой, она кажется аэродромом. Еще одна особенность - это двойной вход. Один, как обычно, из коридора, другой - широкий - из зала. Мне такое расположение очень нравится, можно ходить по кругу)) Сразу скажу, что вход из зала еще не оформлен, там будет дверной портал в цвет всех остальных дверей в квартире, т.е. белый. Отсутствие плинтусов тоже относится к категории недоделок.

Гарнитур - Икеа Лидинго, покупали еще в декабре 14г., и лежал он себе в гараже до лета. Мойка и варочная оттуда же. Столовая группа собрана из того, что было) Конечно, со временем будем менять, но сразу все сделать очень сложно, думаю, многие новоселы меня поймут.

Добро пожаловать!

Под свч должна встать духовка, затем встроенная морозилка и посудомойка на 45см у раковины. Фасады готовы и ждут своего часа.

Пока в этих дырках хранится все, что лень убирать далеко: вода, пакеты, веники-совки.

..Чайник остался со времен ремонта, да так по-моему и не собирается уходить, несмотря на то, что совершенно сюда не подходит)

Теперь хочу выразить огромную благодарность девушке, выложившей здесь когда-то пост под названием "Немного американская кухня-гостиная", именно ее блестящую идею с буфетами мы у себя реализовали.

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