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Поделки из ткани

Поделки из ткани

В умелых руках оживает завядшее растение, продукты превращаются в кулинарный шедевр, а обрезки тряпочек в оригинальное произведение искусства.
Причём совершенно не принципиально женские это руки или мужские. К примеру, Мистер Фич (Mister Finch) шьёт превосходные поделки, изображающие различных насекомых.

Поделки из ткани
Поделки из ткани

 

Поделки из ткани

 

Поделки из ткани
Поделки из ткани


Его коллекция уже настолько велика, что уже не умещается в мастерской. А началось всё с кусочка гобелена, который напомнил художнику крылья бабочки. Ткань была настолько яркой, что Мистер Финч (который тогда ещё не прятался за псевдонимом) взялся за нитки с иголкой. Дальше больше. Художник принялся мастерить других бабочек, используя для творчества самые неожиданные виды материалов. Пригодился и мех, и люрекс, и шифон. Проволока выполняла роль усиков, небольшие бусинки заменили глаза.

Поделки из ткани
Поделки из ткани

 

Поделки из ткани

 

Поделки из ткани


После бабочек Мистер Финч начал мастерить серию спящих зайцев, затем коллекцию всевозможных грибов. Произведения художника отличаются реалистичностью, несмотря на то, что крылья у бабочек выполнены из ткани, а перепонки на лапах у зайца проложены цветными нитками.

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