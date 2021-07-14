Поделки из ткани

В умелых руках оживает завядшее растение, продукты превращаются в кулинарный шедевр, а обрезки тряпочек в оригинальное произведение искусства.

Причём совершенно не принципиально женские это руки или мужские. К примеру, Мистер Фич (Mister Finch) шьёт превосходные поделки, изображающие различных насекомых.



Его коллекция уже настолько велика, что уже не умещается в мастерской. А началось всё с кусочка гобелена, который напомнил художнику крылья бабочки. Ткань была настолько яркой, что Мистер Финч (который тогда ещё не прятался за псевдонимом) взялся за нитки с иголкой. Дальше больше. Художник принялся мастерить других бабочек, используя для творчества самые неожиданные виды материалов. Пригодился и мех, и люрекс, и шифон. Проволока выполняла роль усиков, небольшие бусинки заменили глаза.



После бабочек Мистер Финч начал мастерить серию спящих зайцев, затем коллекцию всевозможных грибов. Произведения художника отличаются реалистичностью, несмотря на то, что крылья у бабочек выполнены из ткани, а перепонки на лапах у зайца проложены цветными нитками.

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