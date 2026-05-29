В Норвегии открылся эко-отель, номера которого «обнимают» огромные сосны

Причудливые дома на деревьях строились по всему миру и во все времена, но особенно впечатляют современные объекты, ставшие прекрасным местом для уединенного отдыха на природе и своеобразным тренажером для креативных дизайнеров. Как, например, отельные номера, недавно появившиеся в лесной местности Норвегии, которые в прямом смысле слова обнимают сосны.
В Норвегии открылся отель, номера которого «обнимают» огромные сосны (Woodnest, Одда). © Sindre Ellingsen.
Компания Helen & Hard Architects разработала необычайно привлекательные домики на дереве в лесу недалеко от Хардангер-фьорда в Одде (Норвегия) для семейной пары Салли Аано и Кьяртана, которые много лет мечтали начать отельный бизнес. При этом их видение конструкции номеров кардинально отличалось от стандартного строительства – они хотели создать настоящие домики на дереве. Несмотря на то, что подобные строения становятся довольно популярными и экзотикой их уже не назовешь, эти незаурядные объекты, получившие название Woodnest, заслуживают особого внимания.
Домик на дереве – идеальное место для уединения и полного слияния с природой (Woodnest, Норвегия). © Sindre Ellingsen.
Специалисты архитектурной компании Helen & Hard, специализирующейся на строительстве эко-домов, отвечающем всем требованиям устойчивой архитектуры, по просьбе заказчика разработали особенные лесные хижины. Вдохновленные норвежскими культурными традициями деревянной архитектуры, а также желанием поэкспериментировать с потенциалом древесины, авторы проекта создали особенную конструкцию домика, которая опираются на сам ствол дерева, как бы обнимая его. Тем более, что креативная пара была категорически против установки номеров на опоры, ведь мечтала о лесных хижинах, расположенных именно на дереве.
Конструкция отельного номера на дереве (Woodnest, Норвегия).
После массы рассмотренных вариантов архитекторы, с согласия заказчиков, остановились на конусообразной форме домика, который как будто парит над землей. Чтобы достичь такого тесного единения с природой, разработчики сформировали каркас из ряда радиальных ребер жесткости из клееного бруса, закрепленных стальным хомутом вокруг ствола на высоте 6 м. В итоге получилась избушка общей площадью 15 кв. м, в центре которой красуется живая сосна, уходящая ввысь через потолок.
Гостю стоит лишь подняться по деревянному мостику, и он попадет в изысканный номер, созданный вокруг живой сосны (Woodnest, Одда). © Sindre Ellingsen.
Примечательно: Разработчикам проекта Woodnest пришлось искать специалиста, который смог бы рассчитать процесс разрастания ствола дерева с течением времени. Благодаря такому сотрудничеству было создано металлическое кольцо и короб, окружающий ствол сосны такого диаметра, который не будет касаться дерева как минимум 25 лет.
Деревянная черепица хижины, напоминающая перья совы, помогает вписаться в естественное окружение (Woodnest, Норвегия). © Sindre Ellingsen.
Поскольку основными и единственными материалами для внутренних и наружных работ являлась древесина различных пород, поэтому и появилось такое оригинальное название – Woodnest. И это немудрено, чего только стоит отделка фасада черепицей из необработанного дерева, создающая защитную «чешую», которая со временем сольется с природным окружением, ведь натуральная древесина очень быстро теряет цвет.
Внутреннее пространство номера организовано вокруг ствола сосны, спрятанного за деревянным коробом (Woodnest, Одда). | Фото: mossandfog.com.
Из гостиной открывается захватывающий вид на норвежский фьорд Хардангер и горы (Одда, Woodnest). © Sindre Ellingsen.
Несмотря на то, что площадь объекта, который планировали использовать в качестве отельного номера, совсем уж крошечная, но в нем смогли обустроить гостиную, мини-кухню, ванную комнату с душем, раковиной и смывным туалетом. Есть также две спальных зоны, в которых может разместиться 4 человека. Чтобы гости чувствовали себя в привычной обстановке, каждый домик на дереве имеет стандартное подключение к электросети, Wi-Fi, полы с подогревом, горячую воду, необходимую бытовую технику, столовые приборы и кухонную утварь.
Зона мини-кухни в отельном номере на дереве (Woodnest, Норвегия). | Фото: dwell.com.
В домике на дереве создана полноценная ванная комната (Woodnest, Одда). | Фото: dwell.com.
Необычная геометрия домиков, обтекаемые формы, изысканная отделка светлой древесиной с вкраплениями черненого клена и наличие щедрого остекления обеспечивает все внутреннее пространство особенным теплом и солнечным светом. Особенно впечатляет обзорная стена в зоне гостиной, откуда открывается потрясающий вид на лес и на фьорд, расположенный внизу склона.
Отдых гостей никто не потревожит, несмотря на огромные видовые окна (Woodnest, Норвегия). © Sindre Ellingsen.
Поскольку подобные отельные номера снимают те, кто мечтает о полном слиянии с природой в одиночестве, домики на деревьях расположены так, чтобы гости не пересекались. Так что отдыхающие могут не опасаться любопытных глаз соседей и даже путников, ведь они находятся действительно на дереве, на высоте 6 метров над землей.
В отельном номере обустроено две спальных зоны, в которых может разместиться 4 человека (Woodnest, Одда).
В основной спальне, помимо двуспальной кровати, созданы встроенные шкафы, которые замаскировали под деревянную обшивку (Woodnest, Норвегия). | Фото: dwell.com.
Справка от редакции Novate.ru: Отельные номера на деревьях Woodnest уже принимают гостей. Желающие приятно провести отпуск или выходные вдали от цивилизации могут заранее забронировать один из номеров. Отдых для двоих будет стоить около 310 дол. за сутки пребывания.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии