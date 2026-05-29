В Норвегии открылся эко-отель, номера которого «обнимают» огромные сосны

В Норвегии открылся отель, номера которого «обнимают» огромные сосны (Woodnest, Одда). © Sindre Ellingsen.

Домик на дереве – идеальное место для уединения и полного слияния с природой (Woodnest, Норвегия). © Sindre Ellingsen.

Конструкция отельного номера на дереве (Woodnest, Норвегия).

Гостю стоит лишь подняться по деревянному мостику, и он попадет в изысканный номер, созданный вокруг живой сосны (Woodnest, Одда). © Sindre Ellingsen.

Деревянная черепица хижины, напоминающая перья совы, помогает вписаться в естественное окружение (Woodnest, Норвегия). © Sindre Ellingsen.

Внутреннее пространство номера организовано вокруг ствола сосны, спрятанного за деревянным коробом (Woodnest, Одда). | Фото: mossandfog.com.

Из гостиной открывается захватывающий вид на норвежский фьорд Хардангер и горы (Одда, Woodnest). © Sindre Ellingsen.

Зона мини-кухни в отельном номере на дереве (Woodnest, Норвегия). | Фото: dwell.com.

В домике на дереве создана полноценная ванная комната (Woodnest, Одда). | Фото: dwell.com.

Отдых гостей никто не потревожит, несмотря на огромные видовые окна (Woodnest, Норвегия). © Sindre Ellingsen.

В отельном номере обустроено две спальных зоны, в которых может разместиться 4 человека (Woodnest, Одда).

В основной спальне, помимо двуспальной кровати, созданы встроенные шкафы, которые замаскировали под деревянную обшивку (Woodnest, Норвегия). | Фото: dwell.com.