5 самых недооценённых книг последних лет по версии ВВС, которые стоит прочесть

Некоторые литературные произведения становятся бестселлерами уже в момент выхода книги в свет. Несомненно, это очень достойные книги, а их авторы по заслугам получают самые разные награды и признание от благодарных читателей. Есть же книги и романы не менее достойные, но оставшиеся неизвестными широкому кругу читателей. В нашем сегодняшнем обзоре – недооценённые шедевры последнего времени по версии ВВС.
«Роузуотер», Таде Томпсон
«Роузуотер», Таде Томпсон. / Фото: www.yandex.net
Британский психиатр, больше известный своими научно-фантастическими произведениями, в 2016 году выпустил роман «Роузуотер». Произведение очень атмосферное, а многие читатели называют события, описанные в книге, «ласковым апокалипсисом». Роман вызвал интерес после публикации, потому что никто до этого не видел и не читал ничего подобного: инопланетное приземление в Лондоне с последующим куполообразным «извержением» в Нигерии, проявление странных эффектов в виде воскрешения умерших и появление телепатии. Никто не понимает, в чём кроется смысл действий пришельцев, а теневые фракции начинают борьбу между собой, чтобы получить контроль над куполом.
«Борн», Джефф Вандермеер
«Борн», Джефф Вандермеер. / Фото: www.labirint.ru
Автора называют «королём странной фантастики», а его мировоззрение считают антиутопическим. Роман «Борн» сам автор относит к концентрации всего, что умеет писатель, чему удалось научиться с того самого момента, как он начал писать. События разворачиваются в постапокалиптическом пустынном и неизвестном городе, в котором текут ядовитые реки, бродят странные биотехнологические существа и расцветают невиданные растения. А главная героиня романа Рахиль занимается сбором всего, что помогает ей и её возлюбленному Вику, продавцу биотехнологических наркотиков, выжить в убежище. «Борн» интересен своими гротескными образами и драматическим сюжетом.
«Washington Black», Эси Эдугян
«Washington Black», Эси Эдугян. / Фото: www.bookpeddler.ng
История происходит в XIX веке и повествует о юном мальчике-рабе на Барбадоссе, который подружился с Титчем, членом семьи владельцев плантации. В результате они сбегают вместе при помощи летающего устройства, похожего одновременно на планер и воздушный шар. Друзья путешествовали вместе, объехали половину мира, но в конце концов разделились после того, как рабство в Вест-Индии было объявлено вне закона, и Титч почувствовал себя свободным от обязательств. Автор оставляет за читателем право самому решить, что значит свобода и дружба для того, кто был рабом?
«Последний самурай», Хелен Девитт
«Последний самурай», Хелен Девитт. / Фото: www.lyubimova.ml
Дебютный роман американской писательницы-романистки назвали хитом Франкфуртской книжной ярмарки в 2018 году. История повествует о матери-одиночке, воспитывающей сына, уровень интеллекта которого гораздо выше среднего. В книге поднимаются жизненно важные вопросы. А маленький вундеркинд тем временем пытается найти своего отца или человека, который был бы достоин стать его родителем. При этом весь сюжет привязан к любимому фильму маленького героя произведения «Семь самураев». В нём чудесным образом переплетаются западная и восточная культуры.
«The Vorrh», Брайан Кэтлинг
«The Vorrh», Брайан Кэтлинг. / Фото: www.pinimg.com
Мрачный историко-фантастический роман художника Брайана Кэтлинга впервые увидел свет в ноябре 2012 года, а в 2015 был переиздан. Действие романа разворачивается в городе Эссенвальде, который является ярким образцом колониализма. Он был перемещён кирпичик за кирпичиком из Германии на окраину огромного Африканского леса, который растянулся не только в пространстве, но и во времени. Где-то прошла Первая мировая война, а город Эссенвальде оказывается втянут в череду странных магических событий. Здесь постоянно появляются самые разные персонажи, как исторические, так и фантастические.
С этим произведением Брайана Кэтлинга не может сравниться ни одна книга, ничто не могло подготовить читателя ко встрече с романом «The Vorrh». Критики сравнивают его с эпической фантазией, когда не магия расцветает, как у Толкина, а угасает западная цивилизация. В результате получилась удивительная по силе восприятия сказка, напоминающая фантастическое произведение Льюиса Кэрролла, только написанная для взрослых.
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