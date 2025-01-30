Где найти место для крышек посуды

Это самый быстрый и простой способ организовать порядок в вашем шкафу где хранятся кастрюли и сковородки. Обычно у большинства домохозяек имеется набор из трех кастрюль. Если их хранить по одиночке, то это занимает невероятно много места, а если их собрать как матрешку одну в другу, то места сразу становится достаточно.

Но тут появляется другая проблема — куда девать крышки от них.Я предлагаю закрепить крышки на дверце шкафчика. Это супер простой способ. Вам не нужно будет ничего сверлить или прикручивать. Все делается за пять минут благодаря вот таким креплениям, которые можно купить в хозяйственном магазине.Такие крепления предназначены для развешивания полотенцев, но прекрасно будут удерживать и крышки.Прикидываем на глаз сколько крышек можно уместить на дверце. Учитывайте отступы с краев и полки, в которые может врезаться крышка при закрывании шкафчика.Далее размечаем простым карандашом по диаметру крышки и приклеиваем крепления, две штуки для одной.У меня на дверке уместилось три крышки.Такие крючки уде продаются с клеящим слоем, достаточно отлепить защитный слой и приклеить крючок куда угодно.Вот такие хитрости делают нашу жизнь проще и удобнее.