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Где найти место для крышек посуды

Это самый быстрый и простой способ организовать порядок в вашем шкафу где хранятся кастрюли и сковородки. Обычно у большинства домохозяек имеется набор из трех кастрюль. Если их хранить по одиночке, то это занимает невероятно много места, а если их собрать как матрешку одну в другу, то места сразу становится достаточно.



Легкая хитрость найти место для крышек посуды

Но тут появляется другая проблема — куда девать крышки от них.
Я предлагаю закрепить крышки на дверце шкафчика. Это супер простой способ. Вам не нужно будет ничего сверлить или прикручивать. Все делается за пять минут благодаря вот таким креплениям, которые можно купить в хозяйственном магазине.



Такие крепления предназначены для развешивания полотенцев, но прекрасно будут удерживать и крышки.



Прикидываем на глаз сколько крышек можно уместить на дверце. Учитывайте отступы с краев и полки, в которые может врезаться крышка при закрывании шкафчика.
Далее размечаем простым карандашом по диаметру крышки и приклеиваем крепления, две штуки для одной.



У меня на дверке уместилось три крышки.



Такие крючки уде продаются с клеящим слоем, достаточно отлепить защитный слой и приклеить крючок куда угодно.
Вот такие хитрости делают нашу жизнь проще и удобнее.
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