Объем ставок на Олимпиаду в Токио вырос по сравнению с Играми Рио, но не дотянул до уровня Евро-2020

Объем ставок на Олимпиаду в Токио вырос в 4-6 раз по сравнению с Играми в Рио, но не дотянул до уровня Евро-2020

8 августа завершилась летняя Олимпиада в Токио. В рамках олимпийского турнира сборная России выступила успешнее, чем на олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. В рамках общего медального зачета олимпийская сборная заняла пятое место.

Спортсмены из России завоевали 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовые. Больше золотых наград у Великобритании 22, Японии 27, Китая 38 и США 39. Если брать общее количество медалей, то Россия заняла третье место. У спортсменов 71 награда, что на 6 больше, чем у Великобритании и на 13 больше, чем у Японии. Спортсмены из Китая завоевали 88 наград, а американские спортсмены 113.

Итоги летней Олимпиады в Токио интересны не только с точки зрения подсчета наград: сколько выиграли, где не дополучили награды, кто выиграл неожиданно и так далее, но и с точки зрения ставок на спорт. Портал Bukmeker-Expert.info проанализировал интерес отечественных беттеров к Олимпиаде в Токио. Данные представлены по итогам отчетов букмекеров «Лига Ставок», «Париматч», «Бетсити» и BetBoom.

Все букмекеры подтвердили, что объем ставок по сравнению с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане вырос. В среднем цифры по обороту ставок на игры вырос в 4-6 раз. Отчасти это связано с тем, что российские спортсмены выступили успешнее, чем обычно и был позитивный фон. С другой стороны, рост числа ставок вызван тем, что появились дополнительные рынки для заключения пари, в том числе большой выбор ставок на статистику.

Несмотря на рост числа ставок от клиентов БК Олимпийские игры пока остаются не самым популярным турниром для ставок. Например, объем пари на Евро-2020 в BetBoom был в 2,5 раза больше, а у «Париматч» в 25 раз. Проигрыш Олимпиады по популярности Евро-2020 подтвердили и остальные представители букмекерского рынка.

В число самых востребованных видов спорта для ставок на Олимпиаде в Токио вошли футбол, волейбол, теннис, баскетбол и гандбол. Волейбол и футбол заняли примерно одинаковые позиции. Связано это с тем, что в мужском волейбольном турнире Россия дошла до финала, где проиграла Франции. Финал волейбольного турнира стал самым популярным матчем у беттеров в этом виде спорта. Что касается футбола, то самыми востребованными матчами стали финал Бразилия — Испания, полуфинал Япония — Испания и полуфинал Бразилия — Мексика.