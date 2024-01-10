Город-призрак Кистутово: сотни брошенных квартир, кладбище машин и бесконечный холод

В нескольких часах езды от Москвы расположен целый край умирающих посёлков. Там, где раньше развивались города и деревни, теперь все зарастает глухим лесом. В этот раз я покажу настоящий город-призрак Кистутово. Он был настолько масштабным, что у него был свой собственный аэродром, школа, детсад и больница. И сейчас все это полностью брошено. Люди ушли отсюда совсем недавно. Оставив, дорогостоящую технику прямо в полях, оборудование в больница, а также свои квартиры, которые до сих пор подключены к электричеству. А Дом культуры, почта и другие здания полностью отрезаны от котельной и топятся дровами. И здесь, среди руин домов и предприятий выживают последние жители. В этом выпуске вы увидите сотни брошенных квартир, кладбище машин и бесконечный холод. Как же так получилось, что все это оказалось заброшенным?