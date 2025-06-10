6 гаджетов, которые когда-то совершили революцию в прогрессе, а сегодня морально устарели

1. Пишущая машинка

Пишущая машинка - революция в наборе текста. /Фото: planeta-igr.com

2. Плёночный фотоаппарат

Фотокамера, которая была доступна каждому, хоть и на плёнке. /Фото: vestnikk.ru

3. Дискета

Дискета была прорывным съёмным носителем информации. /Фото: vfokuse.mail.ru

4. Кассетный видеоплеер

Легендарный видик, который нынче стал предметом ностальгии. /Фото: mobile-review.com

5. Плеер

Для воспроизведения музыки когда-то был отдельный гаджет, а многие об этом уже забыли. /Фото: ixbt.com

6. PDA

Персональный помощник, который помещался в кармане - важный этап в создании смартфонов. /Фото: pinterest.com