6 гаджетов, которые когда-то совершили революцию в прогрессе, а сегодня морально устарели

Эволюция всегда подразумевает какие-то этапы, и технологические девайсы в этом смысле исключением не стали. Поэтому нередко случается так, что один гаджет может создать настоящий переворот в истории рынка. Вот только прогресс на месте не стоит никогда, а у всего есть свой срок. И в итоге то, что было некогда настоящей революцией, в какой-то момент неизбежно становятся морально устаревшими.
1. Пишущая машинка
Пишущая машинка - революция в наборе текста. /Фото: planeta-igr.com
Сегодня, при количестве гаджетов с клавиатурой в разных вариациях пишущая машинка считается антиквариатом и пережитком прошлого. Однако, по сути, с неё всё и началось - когда-то именно она была настоящим прорывом в технологии фиксации текста, которая стала доступной многим людям, а не только типографиям или государственным учреждениям.
2. Плёночный фотоаппарат
Фотокамера, которая была доступна каждому, хоть и на плёнке. /Фото: vestnikk.ru
Сейчас у каждого в смартфоне, на планшете и на ноутбуке есть возможность сделать фото, и даже цифровые фотокамеры в повседневном использовании встречаются редко. Но чтобы дойти до такого уровня доступности и прогрессивности технологий, сначала должен был случиться плёночный фотоаппарат. Причём в его компактном варианте, ведь это именно он позволил проникнуть гаджету для создания фотографий в дома обычных людей. И даже необходимость проявлять негативы самим либо в специальных фотосалонах были неотъемлемой частью эволюции фотокамер.
3. Дискета
Дискета была прорывным съёмным носителем информации. /Фото: vfokuse.mail.ru
Уж сколько сегодня существует вариантов сохранения данных на съёмных носителях, которые отличаются компактностью - от карт памяти в телефонах до флешек и переносных жестких дисках для компьютеров. А вот начиналась эра небольших по размеру хранилищ цифровой памяти для массового потребления как раз с дискет.
4. Кассетный видеоплеер
Легендарный видик, который нынче стал предметом ностальгии. /Фото: mobile-review.com
Когда технологии были ещё не настолько развиты, кино можно было увидеть в кинотеатрах. А потом появился видеоплеер, который запускает фильмы от кассет. С их созданием возможность смотреть любимые кинокартины дома постепенно стала проникать в квартиры. Конечно, сейчас они являются разве что своего рода реликвией среди тех, кто ценит ностальгию, однако моральное устаревание этого гаджета не делает его важным этапом в цифровой эволюции.
5. Плеер
Для воспроизведения музыки когда-то был отдельный гаджет, а многие об этом уже забыли. /Фото: ixbt.com
Похожая с видеоплеером история в эволюции девайсов случилась и с аудиоплеерами. Более того - проигрыватель музыки довольно быстро стал настолько портативным, чтобы не только дома слушать, но и носить его с собой, прогуливаясь или спеша на работу. Когда же аналогичные функции научились внедрять в мобильные телефоны, актуальность плееров постепенно стала угасать, но, что удивительно, выпускают их до сих пор, а некоторые ними даже пользуются.
6. PDA
Персональный помощник, который помещался в кармане - важный этап в создании смартфонов. /Фото: pinterest.com
Когда-то персональный компьютер стал настоящей революцией на массовом цифровом рынке, а сегодня никого не удивишь возможностями операционных систем на смартфонах. Но был и своего рода переходной этап от первого ко второму, ярким примером чего был девайс PDA, или персональный цифровой ассистент. Суть его была в том, что он по функционалу был похож на компьютер и был компактным как ежедневник. А сотовые телефоны в то время могли предложить помимо звонков разве что будильник и календарь. Сейчас такой гаджет уже не нужен, но кто знает, случился ли переход от компьютеров к смартфонам, если бы не существование такого девайса.
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