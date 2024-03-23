Ретро фотографии Лас-Вегаса: Каким был «город грехов» в начале XX века

1. Свечение от ядерного взрыва

Работники казино наблюдают за испытанием ядерного оружия.

2. Пловцы у бассейна

Пловцы наблюдают за испытанием ядерного оружия в 120 километрах от отеля, 1953 год.

3. «Golden Nugget»

Курортный отель с казино в Лас-Вегасе.

4. «Frontier Club»

США, Лас-Вегас, 1934 год.

5. Центр города

Клубы, рестораны и магазины в центре Лас-Вегаса в 1942 году.

6. Фримонт-стрит

Одна из наиболее известных улиц Лас-Вегаса.

7. Бензоколонка на территории отеля «Last Frontier»

Улица, которая почти столетие была сердцем Лас-Вегаса.

8. Город грехов

Мировая столица развлечений и азарта в 1959 году.

9. Лас-Вегас-Стрип

Сердце города и центральная улица, на которой расположены все самые роскошные отели и знаменитые казино.

10. Лас-Вегас в 1962 году

Фримонт- стрит - одна из самых старых улиц города, которая находится в его историческом центре.

11. Плакат авиакомпании TWA

Плакат авиакомпании Trans World Airlines.

12. В казино «Sands»

Фрэнк Синатра, играет в одну из самых старых карточных игр.

13. Хантер Томпсон

Американский писатель и основатель гонзо-журналистики в Лас-Вегасе.

14. Панорама города

Лас-Вегас-Стрип с высоты птичьего полёта в 1968 году.

15. Первые поселения

Лас-Вегас в далёком 1906 году.