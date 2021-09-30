10 звёздных пар, которые счастливы вместе уже больше 50 лет

В современном мире семейные отношения часто утрачивают свою истинную ценность, а многочисленные браки знаменитых личностей стали привычными. На этом фоне огромного уважения заслуживают те звёзды, которые смогли сохранить свои семьи на протяжении полувека и более. И при этом продолжают испытывать друг к другу настоящие глубокие чувства. Чего стоит только фраза Кирка Дугласа, которую он произнес в день своей золотой свадьбы с Энн Байденс: «Прошу, будь и дальше влюблена в меня».
Кирк Дуглас и Энн Байденс
Кирк Дуглас и Энн Байденс. / Фото: www.facebook.com
Кирк Дуглас, который в декабре 2018 года отпраздновал свой 102-й день рождения, уже 64 года состоит в браке с Энн Байденс. Супруге легендарного актёра вскоре исполнится 100 лет. В далеком 1953 году она успешно прошла собеседование и была принята на работу в качестве личного помощника Кирка Дугласа. Уже через год она стала супругой актёра. За два года до встречи с Энн Кирк развёлся со своей первой супругой, брак с которой продлился всего 8 лет.
Инна Чурикова и Глеб Панфилов
Инна Чурикова и Глеб Панфилов. / Фото: www.clients-cdnnow.ru
Молодая актриса служила в Театре юного зрителя, постановку которого увидел по телевизору Глеб Панфилов. Во время работы над фильмом «В огне брода нет» между актрисой и режиссёром вспыхнули чувства. Это было самое начало служебного романа длиною в целую жизнь. Инна Чурикова и Глеб Панфилов вместе уже полвека и до сих пор не утратили юношеской страсти и невероятной влюблённости друг в друга. Актриса стала музой и вдохновительницей режиссёра, а Глеб Панфилов открыл для своей любимой супруги целый мир.
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Владимир Меньшов и Вера Алентова
Владимир Меньшов и Вера Алентова. / Фото: www.news2star.ru
Они заключили свой брак во время обучения в Школе-студии МХАТ и, несмотря на сложности и испытания, через которые им пришлось пройти, остаются мужем и женой вот уже более полувека. Правда, был в их семейной жизни перерыв в три года, когда Вера Алентова и Владимир Меньшов не жили вместе. Однако этого времени им хватило, чтобы понять: жить друг без друга совершенно невозможно.
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Владимир и Елена Пресняковы
Владимир и Елена Пресняковы. / Фото: www.z1v.ru
Почти 53 года назад сыграли свадьбу Владимир и Елена Пресняковы и с тех пор идут по жизни рука об руку. Все началось с совместной работы в ансамбле Свердловской филармонии, а продолжилось настоящим союзом любящих людей и единомышленников. Они и сегодня беззлобно подшучивают друг над другом и вспоминают, как порой в порыве страсти им хотелось чуть ли не оторвать головы друг другу, но вот мыслей о разводе за полвека не возникло ни у кого.
Александра Пахмутова и Николай Добронравов
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. / Фото: www.newsmir.info
В 1956 году, через три месяца после записи своего первого дуэта в студии детского вещания на Всесоюзном радио, Александра Пахмутова и Николай Добронравов стали мужем и женой. С тех пор вот уже 63 года супруги всегда смотрят в одном направлении, не придираются друг к другу по мелочам и считают, что в семье не может быть места особой принципиальности. Оли легко идут на компромиссы и до сих пор не успели наговориться.
Адриано Челентано и Клаудия Мори
Адриано Челентано и Клаудия Мори. / Фото: www.krestyanka.com
55 лет совместной жизни отметят в июле 2019 года Адриано Челентано и Клаудия Мори. В их семье до сих пор кипят итальянские страсти, но представить порознь этих влюблённых воинов просто невозможно. Они могли ссориться до хрипоты из-за цвета галстука, устраивать показательные семейные скандалы под прицелом телекамер и бурно мириться. Однако за всё время семейной жизни им так и не удалось расстаться, ибо любовь их оказалась сильнее земных страстей.
Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова
Они познакомились в то время, когда им обоим было всего по 15 лет. После первой встречи их жизни переплелись настолько плотно, что невозможно даже представить их друг без друга. Зимой 1957 года, через 7 лет после первой встречи, Александр Ширвинд преподнёс любимой Татке целый куст сирени и предложил ей руку и сердце. 62 года они вместе и считают, что супруги не должны растворяться друг в друге, чтобы сохранить свежесть чувств и настоящую искренность в отношениях.
Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская
Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. / Фото: www.life.ru
Они познакомились в Школе-студии МХАТ, куда Андрей Мягков поступил уже будучи дипломированным химиком-технологом, а Анастасия Вознесенская стала студенткой после получения аттестата о среднем образовании. Для него это была любовь с первого взгляда, она влюблялась постепенно, день за днём впуская этого человека в свою жизнь и в своё сердце. Уже на втором курсе они расписались, и с тех пор Андрей Мягков стал для своей жены самым нужным человеком. И остается ним вот уже 55 лет. Они до сих пор трогательно держатся за руки, не представляя жизни друг без друга.
Фрэнсис Форд Коппола и Элинор Коппола
Фрэнсис Форд Коппола и Элинор Коппола. / Фото: www.aceshowbiz.com
Они познакомились во время съемок первого фильма Фрэнсиса «Безумие 13». Почти 56 лет они вместе и не перестают удивлять и восхищать друг друга. Они смогли вырастить троих детей, пережить смерть сына, перебить кучу посуды во время страстных выяснений отношений и остаться вместе.
Регина Дубовицкая и Юрий Айвазян
Регина Дубовицкая и Юрий Айвазян. / Фото: www.love-psy.ru
Со своим будущим мужем студентка Пятигорского института иностранных языков Регина Дубовицкая познакомилась в поезде, когда ехала проведывать бабушку. Юрий Айвазян трудился в научно-исследовательском институте физико-технических измерений и сумел с первой встречи расположить к себе девушку. Они вместе уже 53 года и не скрывают: секрет их счастья заключается в том, что каждый увлечён своим делом.
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