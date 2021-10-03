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10 вещей, значение которых кардинально отличается от задуманного ранее


10 вещей, значение которых кардинально отличается от задуманного ранее

Множество вещей, которые нас окружают, появились на свет очень давно. Все течет, все меняется, и использование некоторых из них сегодня может кардинально отличаться от задуманного. Таких вещей много в нашей повседневной жизни, и мы даже не догадываемся об этом.

1. Спам


Рекламная кампания ветчины SPAM была очень назойливой. /Фото: thumbs-prod.si-cdn.com

Рекламная кампания ветчины SPAM была очень назойливой. /Фото: thumbs-prod.si-cdn.com

 

Спам для большинства из нас - это ненужные письма на электронной почте или рекламные sms-сообщения. Но если мы забьем слово «спам» на английском в поисковик, то увидим фотографии ветчины. И где же связь между ветчиной и электронной почтой? А случилось так, что в свое время производители консервированной ветчины SPAM (SPiced hAM – S.P.A.M.) отметились очень назойливой рекламной кампанией и скетчем, в котором название продукции произносилось десятки раз. Это было так надоедливо, что слово «спам» стало нарицательным.

2. Воздушные шарики


Воздушные шарики сегодня – неотъемлемый атрибут праздников. /Фото:

Воздушные шарики сегодня – неотъемлемый атрибут праздников. /Фото:

 

Сегодня воздушные шарики ассоциируются у нас с детством и праздничными событиями, но когда-то их использовали совсем с другой целью. У древних ацтеков они служили атрибутом для обрядов жертвоприношения. Разумеется, в те времена не было синтетических материалов, вместо них брались внутренности животных.
Кишки украшались узорами и затем надувались воздухом.

3. Тени для век


В древнем Египте тени наносили для защиты от злых духов и конъюнктивита. /Фото: ancientpages.com

В древнем Египте тени наносили для защиты от злых духов и конъюнктивита. /Фото: ancientpages.com


Сегодня тени прописались в косметичках девушек как средство для макияжа. Однако в момент возникновения у них была немного другая функция, декоративную роль они стали играть позже. В Древнем Египте, где возникли тени, веки красили не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины. Считалось, что подводка и тени отпугивают злых духов и обладают целебными свойствами, защищая глаза от конъюнктивита, так как из-за климата с песчаными бурями и разливами Нила у египтян часто встречались глазные заболевания.

Интересный факт: Французские ученые изучали древние египетские снадобья, которые хранились в Лувре, чтобы понять, какое действие они оказывали. Как оказалось, свинцовая косметика в сверхмалых дозах действительно защищала глаза египтян. В образцах были обнаружены два искусственных вещества – лауронит и фосгенит. Они слабо растворяются в воде, их максимум – сотни микромолей. И когда косметика попадала в глаза, концентрация свинца оставалась на уровне микромолей. В такой небольшой дозе он вызывал краткую окислительную реакцию, способствующую образованию радикала, а тот в свою очередь стимулировал неспецифический иммунный ответ.

4. Фрисби


Эти подставки для пирогов дали имя летающим дискам для игры. /Фото: assets.atlasobscura.com

Эти подставки для пирогов дали имя летающим дискам для игры. /Фото: assets.atlasobscura.com

 

Пластиковый диск для игры придумал Уолтер Моррисон на волне интереса к неопознанным летающим объектам. Первое время этот снаряд выпускался под торговой маркой Pluto Platter. В то же самое время студенты Йельского университета обнаружили, что жестяная подставка для пирога фирмы Frisbie Pie отлично летает по разным направлениям, и развлекались в свободное время, перекидывая ее друг другу. Название «фрисби» было настолько популярным в студенческой среде, что производители дисков призадумались, а потом переименовали свои летающие снаряды на Frisbee. Чтобы избежать претензий на нарушение товарного знака в слове изменили одну букву.

5. Конфеты M&M’s


Первые конфеты M&M’s выпускались в тубах и поставлялись в армию. /Фото: cdn-tp4.mozu.com

Первые конфеты M&M’s выпускались в тубах и поставлялись в армию. /Фото: cdn-tp4.mozu.com

 

Изначально конфеты M&M’s продвигались совсем не как лакомство для детей. Форрест Марс, находясь за границей, увидел у солдат конфеты в карамельной оболочке и, вернувшись, в 1941 году запустил производство шоколадных драже, покрытых глазурью. Легкие, калорийные, не тающие в руках и на солнце конфеты привлекли внимание военного ведомства, и их включили в паек американских солдат. Остальным потребителям драже стали доступны после окончания войны.

6. Футболки


Футболки были частью униформы ВМС США. /Фото: ilikehistory.com

Футболки были частью униформы ВМС США. /Фото: ilikehistory.com

 

Футболка сегодня универсальный предмет одежды, который носят практически все. А когда-то это было нательное белье военно-морских сил США. Футболки было гораздо удобнее надевать под комбинезоны, в отличие от рубах. В них было не так жарко и не было никаких лишних элементов вроде пуговиц и воротников. Удобные изделия военные стали носить и в повседневной жизни. В мир моды футболка прорвалась в 1951 году, «на плечах» героя Марлона Брандо в фильме «Трамвай «Желание».

7. Каблуки


Каблуки помогали удерживать ногу в стремени. /Фото: upload.wikimedia.org

Каблуки помогали удерживать ногу в стремени. /Фото: upload.wikimedia.org

 

Сегодня каблуки - неотъемлемая деталь женских туфель, но так было не всегда. В средние века обувь на каблуках была атрибутом всадников. В таких парах нога хорошо удерживалась и не проваливалась в стремя. Наездникам было удобно опираться и стрелять на ходу из лука.

8. Чай


Вначале чай принимали как лекарство. /Фото: pouted.com

Вначале чай принимали как лекарство. /Фото: pouted.com

 

Многие люди ежедневно пьют чай, и не по одной чашке, но изначально напиток использовали исключительно как лекарственное средство. Когда чай только появился в Китае, он был доступен лишь знати и священнослужителям. Его принимали как тонизирующее снадобье, укрепляющее силы и снимающее усталость, добавляли в состав лекарственных средств. Даже когда чай попал в Европу, им сначала только лечились, и только спустя два столетия он вошел в обиход.

9. Веб-камера


Интересно, как быстро бы появилась веб-камера, если бы не любовь к кофе? /Фото: 28m4k43i9g3k21f79r3t5g64-wpengine.netdna-ssl.com

Интересно, как быстро бы появилась веб-камера, если бы не любовь к кофе? /Фото: 28m4k43i9g3k21f79r3t5g64-wpengine.netdna-ssl.com

 

Стимулом к созданию первой веб-камеры стало желание выпить чашечку кофе. Звучит немного странно, но так оно и было. Над проектом в Кембриджской лаборатории работало около 20 человек, а кофеварка была всего одна, да еще и находилась на другом этаже. А придя за вожделенной чашечкой напитка можно было обнаружить, что кофе уже нет. Молодые ученые нашли талантливый выход из этой ситуации. Они поставили веб-камеру рядом с кофеваркой, а на удаленном компьютере появлялось изображение, которое обновлялось три раза в минуту.

10. Беговая дорожка


Прототип беговой дорожки – «бесконечная лестница» в английской тюрьме. /Фото: sprintbok.com

Прототип беговой дорожки – «бесконечная лестница» в английской тюрьме. /Фото: sprintbok.com

 

Сегодня люди приобретают абонементы в фитнес-клуб, чтобы позаниматься на беговой дорожке. А в XIX веке на подобное устройство загоняли заключенных совершенно бесплатно, но это их совсем не радовало. В английских тюрьмах существовал механизм «бесконечная лестница» в виде колеса со ступеньками, по которым переступали заключенные. Это устройство убивало сразу двух зайцев: ломало волю каторжников и мололо зерно или качало воду.

По информации Novate.ru, пытку «бесконечной лестницей» прошел писатель Оскар Уайльд, когда сидел в тюрьме. Из двух лет заключения шесть месяцев он провел, шагая по этому сооружению.

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