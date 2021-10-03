10 вещей, значение которых кардинально отличается от задуманного ранее

1. Спам

Рекламная кампания ветчины SPAM была очень назойливой. /Фото: thumbs-prod.si-cdn.com

2. Воздушные шарики

Воздушные шарики сегодня – неотъемлемый атрибут праздников. /Фото:

3. Тени для век

В древнем Египте тени наносили для защиты от злых духов и конъюнктивита. /Фото: ancientpages.com

4. Фрисби

Эти подставки для пирогов дали имя летающим дискам для игры. /Фото: assets.atlasobscura.com

5. Конфеты M&M’s

Первые конфеты M&M’s выпускались в тубах и поставлялись в армию. /Фото: cdn-tp4.mozu.com

6. Футболки

Футболки были частью униформы ВМС США. /Фото: ilikehistory.com

7. Каблуки

Каблуки помогали удерживать ногу в стремени. /Фото: upload.wikimedia.org

8. Чай

Вначале чай принимали как лекарство. /Фото: pouted.com

9. Веб-камера

Интересно, как быстро бы появилась веб-камера, если бы не любовь к кофе? /Фото: 28m4k43i9g3k21f79r3t5g64-wpengine.netdna-ssl.com

10. Беговая дорожка

Прототип беговой дорожки – «бесконечная лестница» в английской тюрьме. /Фото: sprintbok.com