С нами не соскучишься!

7 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    То что "самый страшный ЗВЕРЬ на планете Земля человеческая самка" известно. Как известно и то, что НИ ОДНО матриархал...Женщины-воины: яр...
  • Wlad Wlad
    Угу, если бы еще хоть один современный "ученый" привел определение термину "деньги" - цены бы им не было.Как древние майя ...
  • Wlad Wlad
    На данный момент все мысли Будды являются БЕЛЫМ ШУМОМ для современных людей имеющих "образование без образованности" ...Восемь уроков Буд...

Самые древние живые существа на планете

Представляем вам старейшие живые организмы, существующие на нашей планете по сей день. Эти древние организмы зародились миллионы лет назад и продолжают существовать совместно с нами.

Самые древние живые существа на планете

Самые древние живые существа на планете

Цианобактерии


Окаменелости цинобактерий возрастом 3,5 миллиарда были обнаружены в Западной Австралии. Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, является одним из видов бактерий, способных к фотосинтезу. Считается, что это сыграло определенную роль в формировании атмосферы Земли и сделало ее пригодной для жизни.

Самые древние живые существа на планете

Губки


Губки появились 580 миллионов лет назад. Такие древне представители были найдены в Австралии, Китае и Монголии.

Самые древние живые существа на планете

Медузы


Медузы появились 505 миллионов лет назад и относятся к группе кишечнополостных. К этой же группе относятся и кораллы, морские анемоны и другие обитатели морей.

Самые древние живые существа на планете

Мечехвосты


Появились 450 миллионов лет назад. Мечехвостов считают живыми ископаемые. Эти членистоногие обитают в неглубоких океанических водах с мягким песчаным или илистым дном.

Самые древние живые существа на планете

Латимерия


Эта редкая рыба появилась 400 миллионов лет назад. Последний экземпляр был пойман в 1998 году.

Самые древние живые существа на планете

Гинкго


Появившееся 270 миллионов лет назад, Гинкго является единственным живым представителем гинкговых растений. Геологические катаклизмы почти полностью стерли этот вид с лица Земли.


Самые древние живые существа на планете

Наутилус


Еще одно живое ископаемое, зародившееся 235 миллионов лет назад. Наутилус появился в конце триасового периода. Наутилусы встречаются в западной части Тихого океана.

Самые древние живые существа на планете

Осетры


Осетры появились 200 миллионов лет назад и также относятся к ряду живых ископаемых, хоть они и изменились в процессе эволюции.

Самые древние живые существа на планете

Martialis Heureka


Этот наиболее примитивный вид муравьев возник 100 миллионов лет назад и за все это время практически не изменился. Вид был обнаружен в бассейне Амазонки в 2000 году. Муравьи живут под землей.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх