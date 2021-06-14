Самые древние живые существа на планете

Представляем вам старейшие живые организмы, существующие на нашей планете по сей день. Эти древние организмы зародились миллионы лет назад и продолжают существовать совместно с нами.











Цианобактерии

Губки

Медузы

Мечехвосты

Латимерия

Гинкго

Наутилус

Осетры

Martialis Heureka