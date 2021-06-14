Самые древние живые существа на планете

Представляем вам старейшие живые организмы, существующие на нашей планете по сей день. Эти древние организмы зародились миллионы лет назад и продолжают существовать совместно с нами.
Цианобактерии
Окаменелости цинобактерий возрастом 3,5 миллиарда были обнаружены в Западной Австралии. Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, является одним из видов бактерий, способных к фотосинтезу. Считается, что это сыграло определенную роль в формировании атмосферы Земли и сделало ее пригодной для жизни.
Губки
Губки появились 580 миллионов лет назад. Такие древне представители были найдены в Австралии, Китае и Монголии.
Медузы
Медузы появились 505 миллионов лет назад и относятся к группе кишечнополостных. К этой же группе относятся и кораллы, морские анемоны и другие обитатели морей.
Мечехвосты
Появились 450 миллионов лет назад. Мечехвостов считают живыми ископаемые. Эти членистоногие обитают в неглубоких океанических водах с мягким песчаным или илистым дном.
Латимерия
Эта редкая рыба появилась 400 миллионов лет назад. Последний экземпляр был пойман в 1998 году.
Гинкго
Появившееся 270 миллионов лет назад, Гинкго является единственным живым представителем гинкговых растений. Геологические катаклизмы почти полностью стерли этот вид с лица Земли.
Наутилус
Еще одно живое ископаемое, зародившееся 235 миллионов лет назад. Наутилус появился в конце триасового периода. Наутилусы встречаются в западной части Тихого океана.
Осетры
Осетры появились 200 миллионов лет назад и также относятся к ряду живых ископаемых, хоть они и изменились в процессе эволюции.
Martialis Heureka
Этот наиболее примитивный вид муравьев возник 100 миллионов лет назад и за все это время практически не изменился. Вид был обнаружен в бассейне Амазонки в 2000 году. Муравьи живут под землей.
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