7 фактов об отечественных 5-этажках, которые стали спасением для населения в хрущевскую эпоху

Сегодня уже мало кто задумывается над тем, что унылые, однотипные, лишенные каких-либо изысков пятиэтажные дома хрущевской эпохи в свое время решили целый волок общественных проблем. Неприглядные дома, которые строили по всей стране ударными темпами, смогли обеспечить большинство граждан Советского Союза жильем (после войны многим приходилось жить натурально в бараках). Впрочем, сегодня «хрущевок» больше не строят, а в Москве их почти не осталось.
1. «Золотой век»
Решили проблему с жильем. |Фото: tv5.zp.ua.
Пик строительства пятиэтажек пришелся на 1960-е годы, во время правления Никиты Сергеевича Хрущева. При этом велось строительство с 1950-х по 1980-е годы. Впрочем, уже в первое десятилетие после 1960-х, «хрущевки» стали уступать по объемам строительства более высоким и совершенным панельным домам. Сегодня пятиэтажки той эпохи составляют примерно девятую часть жилого фонда России – порядка 300 млн кв.м.
2. Серии, вокруг серии
Отличное решение в свое время. |Фото: esquire.ru.
«Хрущевки» имели множество разнообразных серий. Объясняется это в первую очередь тем, что в Советском Союзе было создано большое количество домостроительных комбинатов. Самыми известными сегодня являются конечно же К-7, дома которые изначально возводились в Москве и Ленинграде. Не менее известна серия 1-335, которая возводилась в республиках Союза и регионах РСФСР.
3. Экономим на лифтах
Лифты не нужны. |Фото: amurmedia.ru.
Выбор правительством пятиэтажек был продиктован в том числе желанием сэкономить на лифтах в первые десятилетия после войны. Так, отказ от лифта позволял сэкономить до 8% от стоимости производства дома. Впрочем, это не помешало появиться нескольким экспериментальным «хрущевкам» с лифтами в Москве и Ленинграде.
4. Дед Мумий Тролля
Наш герой. |Фото: twitter.com.
Первые серии «хрущевок» разработал Виталий Павлович Лагутенко, дед Ильи Лагутенко, который в наше время больше известен, как лидер рок-группы «Мумий Тролль». Лагутенко старший же работал в области домостроения с 1940-х годов и внес огромный вклад в это дело. Уже в 1960-е годы он получил звание Героя социалистического труда.
5. Французские корни
Родом из Франции. |Фото: stat.cian.ru.
Когда в СССР разрабатывались «хрущевки», был проанализирован и учтен в том числе иностранный опыт. Большое внимание было уделено проекту пятиэтажных домов, разработанных во Франции, которые появились там в 1955 году.
6. Срок годности
Срок годности был 25 лет. |Фото: stroypomochnik.ru.
Планировалось, что «хрущевки» будут использоваться 25 лет. При расчете данной цифры брались не только инженерные показатели. Это еще был и вопрос идеологии. Хрущев заявлял о том, что построит коммунизм еще при жизни нынешнего поколения. Скромные пятиэтажки не очень-то вписывались в картину светлого будущего. Впрочем, им было суждено пережить не только смену идеологии, но и страну в которой их построили. В тоже время, возраст в 50 лет для многих подобных домов оказался критическим.
7. Быстро и четко
Хорошее решение. ¦Фото: timeout.ru.
Без всякого сарказма будет сказано, что «хрущевка» стала (в свое время) важным достижением советской архитектурной мысли. Во многом потому, что строить панельные пятиэтажки можно было всего за 2 недели! Возможными такие сроки были в первую очередь благодаря продуманной и идеально отработанной технологии строительства. После войны многие люди были вынуждены ютиться в коммуналках, еще в 1960-х даже в крупных городах вроде Минска и Киева были бараки. Поэтому «хрущевки» стали настоящей панацеей, обеспечив миллионы сограждан собственным жильем.
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