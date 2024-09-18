Что известно про Конфуция и его философию: Интригующие факты о прилежном семьянине

Дома потомков Конфуция в его родном городе Цюйфу. \ Фото: bing.com.

Статуя Конфуция у средней школы № 6 в Ухане. \ Фото: sohucs.com.

«Конфуций и дети» — иллюстрация из книги для детского чтения, 1680 год. \ Фото: pinterest.com.mx

Слева направо: Конфуций (рисунок из книги «Мифы и легенды Китая» — E.T.C. Werner, 1922 год). \ Конфуций.

Конфуцианское учение

Великий древнекитайский философ. \ Фото: i.pinimg.com.

Золотое правило

«Не поступай с другими так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобой».

Это, без сомнения, самое известное высказывание Конфуция, которое христианство сформулировало в Библии по-своему: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Ритуальные приличия

Конфуций — древний мыслитель и философ Китая.

Статуи Конфуция.

Сыновняя почтительность

«Суждения и беседы» — записки и краткие заметки учеников Конфуция, в которых зафиксированы высказывания, поступки и диалоги их учителя. \ Фото: th.bing.com.

Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания. \ Фото: blogspot.com.

Великое Обучение

Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим. \ Фото: bing.com.

Креативность

На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем.

Заключение

Торговля династии Мин. \ Фото: miro.medium.com.

Жизнь Конфуция, 1644-1911 годы.

Слева направо: Доктор Джордан Бернт Питерсон. \ Портрет Джордана Питерсона, Space Films.