Как применять ароматы для создания уюта

Ароматы невероятно сказываются на нашем состоянии. Они способны успокоить, внушить ощущение комфорта и стабильности, настроить на особый лад. Согласитесь, приятнее приходить в том дом, где уже с порога пахнет цветами, свежестью, праздником, радушием и теплом.
В такое место всегда подсознательно хочется возвращаться раз за разом.
Если вы хотите создать неповторимый аромат, который станет визитной карточкой вас, как гостеприимной хозяйки, используйте эфирные масла в доме. Более того, с помощью масел можно обустроить свой офис или рабочее пространство таким образом, чтобы атмосфера была дружеской, располагающей к переговорам и успешным сделкам. Вот какие ароматы советует использовать наш эксперт для каждой зоны.
Для офиса и переговорной
Начнем с создания рабочей атмосферы. Важно следить за интенсивностью аромата — то, что приятно для вас, может не подходить вашим деловым партнерам. Легкая ненавязчивая композиция — идеальный выход.
«Подходящие масла для концентрации, ясности ума, уверенности, бодрости и расположения к диалогу: лимон, апельсин, грейпфрут, бергамот, розмарин, сандал, ветивер, кедр атласский», — рассказала ароматерапевт.
Для гостиной
В этой зоне дома хороши умиротворяющие, располагающие к расслаблению и неспешной беседе ароматы. Именно к ним относятся: ладан, ель, жасмин, апельсин, сандал, мелисса, бергамот. Вы можете сочетать ароматы в диффузоре.
Для спальни
Чтобы крепко и качественно спать, видеть приятные сны и просыпаться отдохнувшим, используйте: лаванду, ромашку римскую, мелиссу. «Если же вы хотите устроить страстную ночь, то подойдут: иланг-иланг, нероли, пачули, роза, кипарис, имбирь. Можете создать свою смесь на базе этих ароматов», — говорит ароматерапевт.
Как сделать аромасаше самому
Наш эксперт поделилась рецептом для аромасаше с ароматом лаванды:
Что понадобится:
— ½ чашки сырого риса.
— ¼ сульфата магния или соли Эпсома.
− 1 чашка засушенных лепестков лаванды.
— Маленький хлопковый или льняной мешочек, размером 10×15 см.
− 40 капель эфирного масла лаванды.
Как сделать аромасаше:
1. В чашке смешать рис, соль, цветы лаванды и эфирное масло, так чтобы смесь пахла.
2. Переложите смесь в мешочек.
3. Положите саше туда, где хотите чувствовать аромат лаванды.
4. Освежайте ваш мешочек каждые 2—3 недели, открывая и добавляя несколько капель эфирного масла.
Меры предосторожности при использовании эфирных масел
Даже при обонятельном использовании эфирных масел нужно знать главные меры предосторожности. Ведь это мощные вещества, с которыми нужно обращаться аккуратно, чтобы извлечь максимум пользы и удовольствия. Вот какие советы дает ароматерапевт:
— Соблюдайте строгое количество капель при добавлении в диффузор, чтобы не вызвать аллергию. Обычно достаточно 3—5 капель.
— Используйте только натуральные эфирные масла. Обычно на флакончиках пишут латинские названия, а цена далека от тех, которые продаются в аптеках.
— Не используйте эфирные масла в помещениях с беременными женщинами, маленькими детьми и больными астмой, если не знаете противопоказаний масел.
— Не наносите бездумно эфирные масла на кожу. Вдыхайте через диффузор или блоттер. Подойдет даже носовой платок — добавьте на него 3—5 капель для аромата.
— Не сочетайте много эфирных масел одновременно. Для разумных комбинаций нужны точные расчеты дозировок.
«Эфирные масла по-настоящему способны украсить нашу жизнь! Пусть ароматы сделают ваш дом настоящим местом силы, тепла и уюта, где приятно отдыхать и телом, и душой», — заключает наш эксперт.
