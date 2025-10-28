Как применять ароматы для создания уюта

Ароматы невероятно сказываются на нашем состоянии. Они способны успокоить, внушить ощущение комфорта и стабильности, настроить на особый лад. Согласитесь, приятнее приходить в том дом, где уже с порога пахнет цветами, свежестью, праздником, радушием и теплом.







В такое место всегда подсознательно хочется возвращаться раз за разом.

Для офиса и переговорной

Для гостиной

Для спальни

Как сделать аромасаше самому

Меры предосторожности при использовании эфирных масел

О том, какие ароматы нужно использовать для придания помещению особой атмосферы, нам рассказала профессиональный ароматерапевт из Франции, аромаколог Анна Мария Аре-Буайе.Если вы хотите создать неповторимый аромат, который станет визитной карточкой вас, как гостеприимной хозяйки, используйте эфирные масла в доме. Более того, с помощью масел можно обустроить свой офис или рабочее пространство таким образом, чтобы атмосфера была дружеской, располагающей к переговорам и успешным сделкам. Вот какие ароматы советует использовать наш эксперт для каждой зоны.Начнем с создания рабочей атмосферы. Важно следить за интенсивностью аромата — то, что приятно для вас, может не подходить вашим деловым партнерам. Легкая ненавязчивая композиция — идеальный выход.«Подходящие масла для концентрации, ясности ума, уверенности, бодрости и расположения к диалогу: лимон, апельсин, грейпфрут, бергамот, розмарин, сандал, ветивер, кедр атласский», — рассказала ароматерапевт.В этой зоне дома хороши умиротворяющие, располагающие к расслаблению и неспешной беседе ароматы. Именно к ним относятся: ладан, ель, жасмин, апельсин, сандал, мелисса, бергамот. Вы можете сочетать ароматы в диффузоре.Эксперт: «Новогодний аромат — сочетание апельсина, корицы и ели. Попробуйте! Праздничное настроение гарантировано».Чтобы крепко и качественно спать, видеть приятные сны и просыпаться отдохнувшим, используйте: лаванду, ромашку римскую, мелиссу. «Если же вы хотите устроить страстную ночь, то подойдут: иланг-иланг, нероли, пачули, роза, кипарис, имбирь. Можете создать свою смесь на базе этих ароматов», — говорит ароматерапевт.Что понадобится:— ½ чашки сырого риса.— ¼ сульфата магния или соли Эпсома.− 1 чашка засушенных лепестков лаванды.— Маленький хлопковый или льняной мешочек, размером 10×15 см.− 40 капель эфирного масла лаванды.1. В чашке смешать рис, соль, цветы лаванды и эфирное масло, так чтобы смесь пахла.2. Переложите смесь в мешочек.3. Положите саше туда, где хотите чувствовать аромат лаванды.4. Освежайте ваш мешочек каждые 2—3 недели, открывая и добавляя несколько капель эфирного масла.Даже при обонятельном использовании эфирных масел нужно знать главные меры предосторожности. Ведь это мощные вещества, с которыми нужно обращаться аккуратно, чтобы извлечь максимум пользы и удовольствия. Вот какие советы дает ароматерапевт:— Соблюдайте строгое количество капель при добавлении в диффузор, чтобы не вызвать аллергию. Обычно достаточно 3—5 капель.— Используйте только натуральные эфирные масла. Обычно на флакончиках пишут латинские названия, а цена далека от тех, которые продаются в аптеках.— Не используйте эфирные масла в помещениях с беременными женщинами, маленькими детьми и больными астмой, если не знаете противопоказаний масел.— Не наносите бездумно эфирные масла на кожу. Вдыхайте через диффузор или блоттер. Подойдет даже носовой платок — добавьте на него 3—5 капель для аромата.— Не сочетайте много эфирных масел одновременно. Для разумных комбинаций нужны точные расчеты дозировок.«Эфирные масла по-настоящему способны украсить нашу жизнь! Пусть ароматы сделают ваш дом настоящим местом силы, тепла и уюта, где приятно отдыхать и телом, и душой», — заключает наш эксперт.