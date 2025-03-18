10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

В отличие от многих других стран, в России женщины никогда не были исключительно на вторых ролях. Они вносили ощутимый вклад в научную, культурную и духовную жизнь народа, вели политические игры, плели интриги, правили страной и меняли историю. В этой подборке 10 самых известных и влиятельных женщин в истории нашего государства.

Марина Мнишек

Софья Алексеевна

Евдокия Дмитриевна

Анна Иоанновна

Екатерина I

Александра Фёдоровна

Екатерина Воронцова-Дашкова

Княгиня Ольга

Елизавета Петровна

Екатерина II