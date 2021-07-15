8 способов использовать майонез не только для блюд, или Вкусный помощник для ведения хозяйства

С майонезом все вкусно – и салаты, и мясо, и запеченная дичь. /Фото: video-images.vice.com

1. Быстро оттереть рисунок со стены

Если ваша стена покрыта детскими рисунками, ступайте за майонезом. /Фото: s3-production.bobvila.com

2. Добейтесь тишины в доме

Скрипучие двери можно утихомирить при помощи обычного майонеза. /Фото: s3-production.bobvila.com

3. Удалить липкие наклейки без проблем

Липкие ценники не стоит соскребать ножом, чтобы не оставить некрасивые царапины на поверхности вещи. /Фото: s3-production.bobvila.com

4. Устраните некрасивые следы влаги с дерева

Отпечатки от влажных стаканов или чашек могут испортить настроение любой хозяйке. /Фото: s3-production.bobvila.com

5. Помогите растениям

Майонез поможет растениям и придаст листьям приятный красивый блеск. /Фото: maid.com

6. Избавиться от жвачки, на которую вы наступили

Жевательная резинка имеет неприятное свойство прилипать ко всему подряд. /Фото: inspiration.rehlat.com

7. Лечить трещины в мебели

Трещины на деревянной мебели – неприятная, но решаемая проблема. /Фото: pinterest.ru

8. Майонез для красивых волос

Маска для волос из майонеза поможет придать волосам блеск и объем без использования химических веществ. /Фото: loepsie.com