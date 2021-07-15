8 способов использовать майонез не только для блюд, или Вкусный помощник для ведения хозяйства

С майонезом все вкусно – и салаты, и мясо, и запеченная дичь. /Фото: video-images.vice.com
Ах, майонез. Как вкусны с ним праздничные салатики и повседневные бутерброды. Говорят, невозможно испортить блюдо, если оно заправляется этим соусом. А знаете ли вы, что его можно использовать не только при приготовлении пищи? Иногда он может выручить даже в самых сложных ситуациях и стать еще одним патроном в арсенале средств для уборки.
1. Быстро оттереть рисунок со стены
Если ваша стена покрыта детскими рисунками, ступайте за майонезом. /Фото: s3-production.bobvila.com
Если ваш маленький Пикассо, который еще даже не ходит в школу, оставил на стене загадочный рисунок мелками или карандашом, не волнуйтесь. Не стоит хвататься за нож, чтобы соскрести «картину» или брать в руки агрессивную жидкость для удаления пятен. Просто обильно нанесите на испачканное место майонез и оставьте на несколько минут. Затем протрите влажной тканью, промокните насухо полотенцем и дайте стене высохнуть. Будьте осторожны при использовании данного метода на поверхностях с пористой краской, так как может остаться масляное пятно. А теперь спрячьте мелки подальше! Даже если стены снова будут покрыты «наскальными рисунками», вы знаете, как с этим бороться.
2. Добейтесь тишины в доме
Скрипучие двери можно утихомирить при помощи обычного майонеза. /Фото: s3-production.bobvila.com
Даже самые качественные двери иногда начинают открываться с неприятным скрипом. Он напоминает то ли свист, то ли мышиный писк, но в любом случае ваш слух он ласкать не будет. Что делать, если вас сильно раздражает дверной скрип, а масла для смазки не оказалось? Да, такая ситуация бывает в каждом доме. Особенно неприятно, если вы уложили ребенка и боитесь его разбудить посторонними звуками, или в комнате спит уставший человек. Немедленно идите на кухню, открывайте холодильник и берите майонез.
Вы можете легко использовать его в качестве смазки. Аккуратно выньте стержень из петель (кстати, не забудьте смазать и их тоже) и покройте его соусом. Затем вставьте элемент обратно и удалите излишки влажной тканью.
3. Удалить липкие наклейки без проблем
Липкие ценники не стоит соскребать ножом, чтобы не оставить некрасивые царапины на поверхности вещи. /Фото: s3-production.bobvila.com
Иногда липкие ценники на новых покупках просто выводят из себя. Приходится ломать ногти, чтобы оттереть их, а если делать это ножом, можно поцарапать поверхность вещи. Порой хочется засунуть ее под горячий душ, чтобы бумажка намокла, а клей расплавился. Конечно, так поступать можно не со всяким приобретением – странно было бы купать новый магнитофон или туфли. Сделайте проще - натрите ценник небольшим количеством майонеза и дайте массе впитаться. После этого вы сможете легко удалить «липучку» тканью или щеткой с мягкой щетиной.
4. Устраните некрасивые следы влаги с дерева
Отпечатки от влажных стаканов или чашек могут испортить настроение любой хозяйке. /Фото: s3-production.bobvila.com
Если вы поставили влажный стакан на журнальный столик или комод, то можете получить некрасивое белесое кольцо. Избавиться от него поможет майонез. Масло, содержащаяся в этом соусе, быстро вытесняет влагу. Вы столкнулись с проблемой отпечатков? Просто нанесите майонез на поверхность и оставьте на несколько минут. Потом вытрите сухим полотенцем и вздохните с облегчением - никаких следов.
5. Помогите растениям
Майонез поможет растениям и придаст листьям приятный красивый блеск. /Фото: maid.com
Домашние растения приносят в дом уют и создают неповторимую атмосферу. Иногда большие листья покрываются пылью, становятся тусклыми и не слишком красивыми. Но это не самое страшное, дело в том, что при этом они не получают необходимые питательные вещества из окружающей среды, в том числе нужный им ультрафиолет. Хитрый и простой трюк - полировать их с помощью майонеза. Он способен придать листочкам блеск и помочь растению получить больше возможностей для фотосинтеза.
6. Избавиться от жвачки, на которую вы наступили
Жевательная резинка имеет неприятное свойство прилипать ко всему подряд. /Фото: inspiration.rehlat.com
Если при прогулке вы наступили на жевательную резинку, она намертво приклеивается к подошве. Это очень противно, и хочется поскорее избавиться от дурацкой липучки. Майонез поможет и тут. Вотрите его в подошву, покрыв полностью прилипший объект, подождите пока он не начнет отходить. После этого вы сможете легко снять жвачку с помощью ножа.
7. Лечить трещины в мебели
Трещины на деревянной мебели – неприятная, но решаемая проблема. /Фото: pinterest.ru
Деревянная мебель - это очень красиво и престижно. Есть только одна неприятность, когда поверхность покрывается некрасивыми трещинами. Неужели придётся выбрасывать дорогой предмет обстановки? Нет. Вспомним про майонез. Заполните трещину соусом и оставьте на ночь. Это приведет к набуханию древесных волокон и уменьшит тем самым размер дефекта. Он станет практически не виден. После процедуры аккуратно сотрите излишки, если нужно повторите манипуляцию ещё раз.
8. Майонез для красивых волос
Маска для волос из майонеза поможет придать волосам блеск и объем без использования химических веществ. /Фото: loepsie.com
Уход за волосами - дело не простое. Многие тратят немалые средства на покупку дорогих шампуней, кондиционеров и масок. А знаете ли вы, что майонез отлично подходит для поддержания волос в отличном состоянии? Желток поможет придать нежный блеск, растительное масло будет увлажнять, горчица займется стимулированием роста, а уксус необходим для придания объёма. Чтобы сделать майонезную маску, просто нанесите столовую ложку соуса на волосы и немного подержите. После этого хорошенько промойте шевелюру водой с использованием мягкого шампуня. Внимание: чтобы получить отличный результат, лучше всего использовать домашний майонез.
А теперь о неприятных вещах: иногда в волосах заводятся вши. Да, бывает, но это очень мерзкая ситуация, с которой необходимо бороться немедленно. И тут майонез поможет: чтобы вывести отвратительных вредителей, нужно нанести небольшое количество соуса на волосы и оставить примерно на час. Поверьте, вши это ненавидят.
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