Невероятные вещи, которыми известна Бельгия

Будучи такой маленькой страной, Бельгия, тем не менее, производит сильное впечатление. Во-первых, одна из вещей, которыми известна Бельгия — это город Брюссель. Это столица Европейского Союза, НАТО и других многочисленных организаций.



Бельгия также является довольно многообразным местом. Она состоит из трёх языковых регионов: более экономически развитая Фландрия на севере страны, где говорят на голландском языке; Валлония на юге, где говорят по-французски и, хотя этот регион территориально больше, в нём живёт всего половина населения Бельгии; и очень маленький немецкоязычный регион на востоке страны. Эти три региона вместе составляют одну из самых густонаселённых развитых стран.



Благодаря этому Бельгия имеет одну из самых плотных железнодорожных сетей в мире. В действительности, её сеть автомобильных дорог тоже достаточно плотная. Астронавты НАСА даже прозвали её «Бельгийским окном» («Belgian Window»), потому что если смотреть на Бельгию из космоса, она освещается, как факел.



Приезжаете ли вы сюда, чтобы познакомиться с историей, заниматься политикой или работать в современном городе, в Бельгии есть всё необходимое для каждого. Перед вами — 25 невероятных вещей, которыми Бельгия известна ещё, кроме вкусных вафель!









25. В Бельгии находится больше замков на один квадратный километр, чем в любой другой стране мира.





24. Почти 80% всех бильярдных шаров в мире производятся в Бельгии.





23. Антверпен является «алмазной» столицей мира с 1400-ых годов. Подавляющее большинство всех алмазов проходят через этот город.





22. Теория «Большого Взрыва» на самом деле родилась в Бельгии. Жорж Леметр (Georges Lemaitre), выдвинувший теорию в 1927 году, был бельгийским священником, астрономом и математиком.





21. Голосование в Бельгии является обязательным.





20. Лишь Нью-Йорк превосходит Брюссель по международному присутствию. В городе расположены штаб-квартиры 120 международных правительственных и 140 неправительственных организаций.





19. Брюссель является столицей Европейского Союза и НАТО.





18. Несмотря на свои небольшие размеры, Бельгия является 13-ым крупнейшим экспортёром мира.





17. Впрочем, не всё в Бельгии столь радужно. В стране фиксируется один из самых высоких показателей разводов в Европе. Она уступает лишь Литве и Латвии.





16. Большинство бельгийцев живут в городах и городских зонах. Наряду с Нидерландами, Бельгия является одной из самых густонаселённых регионов Европы.





15. Самой высокой точкой Бельгии является местечко под названием «Сигнал де Ботранж» («Signal de Botrange»), находящееся на высоте 694 метра. Это ниже, чем самое высокое здание в мире (828-метровая башня «Бурдж-Халифа» в Дубае).





14. Бельгийская граница с Нидерландами очень сложная. В коммуне Барле-Хертог (Baarle-Hertog) некоторые здания даже располагаются прямо на пограничной линии, между двумя государствами.





13. В Бельгии — самая плотная железнодорожная сеть в мире.





12. Ещё одна не очень привлекательная черта Бельгии — это её налоги. По некоторым подсчётам, вас могут обложить налогом до 64% от вашего дохода. Это больше, чем в любой другой стране мира.





11. В Бельгии действуют три официальных языка — по одному в каждом регионе. Во Фландрии говорят по-фламандски (голландский), в Валлонии говорят по-французски, и в немецком регионе говорят… вы догадываетесь, по-немецки.





10. В марте 2003 года Бельгия стала первой европейской страной, в которой ввели электронные удостоверения личности.





9. Аэропорт Брюсселя известен как крупнейший в мире пункт продажи шоколада.





8. В тёмное время суток Бельгия освещается гораздо ярче любой другой страны из-за густой автомобильной сети, которая освещается почти на все 100%. Астронавты НАСА даже назвали её «Бельгийское окно» из-за того, как она видна из космоса.





7. Бельгийская прибрежная трамвайная линия является самой длинной в мире. Её протяжённость составляет 68 километров.





6. Саксофон был изобретён в Бельгии в 1840 году известным бельгийским изобретателем музыкальных инструментов Адольфом Саксом (Adolphe Sax).





5. Другой бельгиец по имени Адольф — математик, социолог и статистик Адольф Кетле (Adolphe Quetelet) — разработал показатель Индекса массы тела.





4. По показателям предоставления гражданства на душу населения Бельгия находится на первом месте в мире.





3. Бельгия является третьей страной в мире (после Нидерландов и Японии) по наибольшему количеству автомобилей на один квадратный километр.





2. Бельгия утверждает, что именно в ней впервые были приготовлены чипсы (картофель фри).





1. В Бельгии действует система обязательного образования до 18 лет (самого продолжительного в мире).



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