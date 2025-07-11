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Десерт лета: 5 рецептов воздушного мусса для взрослых и детей


Десерт лета: 5 рецептов воздушного мусса для взрослых и детей

Считается, что первый документально подтверждённый рецепт шоколадного мусса был написан Меноном в 1750 году и появился в книге «La Science du Maître d'Hôtel Confiseur» для шеф-кондитеров, но свою популярность во Франции он обрёл только в конце 1800-х годов. Сегодня этот лёгкий и невесомо-воздушный десерт пользуется огромным спросом по всему миру.
Его любят как взрослые, так и дети, а кондитеры не перестают удивлять разнообразием рецептов на любой вкус.

1. С маскарпоне и шоколадом


Шоколадный мусс. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.

Шоколадный мусс. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.

 

Хотите порадовать себя и своих близким вкусным и оригинальным десертом? Подайте шоколадно-маскарпоновый мусс.

Ингредиенты:

• Шоколад горький – 1 плитка (100 г);
• Сливки жирные – 1,5 стакана;
• Маскарпоне – 0,5 стакана.
Шоколадный мусс с маскарпоне. \ Фото: realfood.tesco.com.

Шоколадный мусс с маскарпоне. \ Фото: realfood.tesco.com.


 

Способ приготовления:

• Шоколад разломать на кусочки;
• Выложить в миску;
• Добавить пару столовых ложек сливок;
• Растопить на водяной бане до однородной консистенции;
• После перелить очень в холодную миску (предварительно можно поставить тару в морозильную камеру или в холодильник);
• Добавить маскарпоне;
• Взбить до однородности;
• В другой миске взбить сливки до образования густой пены;
• Соединить с шоколадной массой;
• Перемешать лопаткой;
• Распределить по стаканам;
• Поставить в холодильник на три-четыре часа;
• После подать к столу.

2. Мусс из бананов


Банановый мусс. \ Фото: seriouseats.com.

Банановый мусс. \ Фото: seriouseats.com.

 

Банановым муссом запросто можно заменить мороженое или коктейль. Десерт получается лёгким и воздушным, а ещё очень вкусным.

Ингредиенты:

• Бананы спелые – 5 шт;
• Мёд – по вкусу;
• Сливки жирные – 1 стакан;
• Лимонный сок – опционально.

Мусс из бананов. \ Фото: blogspot.com.

Мусс из бананов. \ Фото: blogspot.com.


 

Способ приготовления:

• Бананы очистить;
• Произвольно нарезать;
• Перебить блендером до однородной массы без комочков;
• Добавить мёд и лимонный сок по вкусу;
• Перемешать;
• После влить охлаждённые сливки;
• Взбивать около десяти минут;
• Затем разлить по стаканам;
• Поставить в холодильник на пять-шесть часов.

3. Из белого шоколада


Мусс из белого шоколада. \ Фото: google.com.

Мусс из белого шоколада. \ Фото: google.com.

 

Мусс из белого шоколада отлично сочетается с чашечкой крепкого кофе. Поэтому если вы хотите насладиться десертом, подавайте его именно в таком сочетании.

Ингредиенты:

• Шоколад белый – 1 плитка (100 г);
• Сливки жирные – 1 стакан.
Лёгкий, нежный и воздушный мусс. \ Фото: clubcrafted.com.

Лёгкий, нежный и воздушный мусс. \ Фото: clubcrafted.com.

 

Способ приготовления:

• Шоколад поломать на кусочки;
• Выложить в миску;
• Добавить полстакана сливок;
• Растопить на водяной бане;
• После остудить;
• Оставшуюся часть охлаждённых сливок взбить в густую пену;
• Соединить с шоколадной массой;
• Перемешать лопаткой;
• Разлить по стаканам;
• Отправить в холодильник на несколько часов.

4. Мусс из ягод


Ягодный мусс. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.

Ягодный мусс. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.

 

Приятная кислинка, лёгкая воздушная консистенция и потрясающий аромат – то, что нужно для жаркого лета.

Ингредиенты:

• Клубника – 1 стакан;
• Малина – 1 стакан;
• Голубика – 0,5 стакана;
• Вода очищенная – опционально;
• Манка – 4 ст.л;
• Сахар – по вкусу.

 
Мусс из ягод. \ Фото: thehappyfoodie.co.uk.

Мусс из ягод. \ Фото: thehappyfoodie.co.uk.

 

Способ приготовления:

• Ягоды выложить в дуршлаг и вымыть под холодной проточной водой;
• После переложить в сотейник с толстым дном;
• Залить водой так, чтобы она покрыла ягоды на два пальца;
• Довести до кипения;
• Проварить несколько минут;
• Затем добавить манку и сахар по вкусу;
• Варить пять-семь минут, время от времени помешивая;
• Остудить до комнатной температуры;
• Тщательно взбить миксером (не менее десяти минут);
• Разлить по стаканам;
• Отправить в холодильник на три-четыре часа.

5. Лимонно-крекерный


Лимонный мусс. \ Фото: mashed.com.

Лимонный мусс. \ Фото: mashed.com.

 

Лимонно-крекерный мусс придётся по вкусу всем тем, кто не особо любит сладкое, но изредка балует себя оригинальными десертами.

Ингредиенты:

• Крекеры сладкие – 100 г;
• Лимоны крупные – 1 шт;
• Крем-сыр – 400 г;
• Сахарная пудра – 150 г;
• Соль – опционально;
• Сливки жирные – 1 не полный на два пальца стакан.
Лимонный мусс с крекерами. \ Фото: hips.hearstapps.com.

Лимонный мусс с крекерами. \ Фото: hips.hearstapps.com.

 

Способ приготовления:

• Крекеры перебить до состояния средней крошки;
• Равномерно распределить по стаканам;
• Крем-сыр взбить миксером до состояния густой массы;
• Добавить сахарную пудру, лимон и соль по вкусу;
• Перемешать и тщательно взбить;
• В другой миске взбить до густой пены охлаждённые сливки;
• Соединить их с сырной массой;
• Перемешать лопаткой;
• Распределить по стаканам, аккуратно выкладывая поверх печенья;
• Отправить в холодильник на два-три часа;
• Перед подачей при желании можно украсить листочками свежей мяты.

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