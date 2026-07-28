Самые запоминающиеся модели телефонов прошлого, когда дизайн играл роль



/ Фото: rt.com. / Фото: rt.com.

Сегодня мир цифровых технологий поглотили однотипные гаджеты. Причем совсем не важно, какой фирмы тот или иной телефон, в любом случае все они будут похожими. Однако, так было не всегда и раньше, мир телефонов был куда более разнообразным, а некоторые модели просто поражали воображение. Сегодня мир цифровых технологий поглотили однотипные гаджеты. Причем совсем не важно, какой фирмы тот или иной телефон, в любом случае все они будут похожими. Однако, так было не всегда и раньше, мир телефонов был куда более разнообразным, а некоторые модели просто поражали воображение.Сегодня же на смену красивому дизайну пришло удобство, всем хочется иметь в кармане маленький компьютер, но иногда неплохо вспомнить и о том, какими раньше были необычные телефоны.

1. Нoкиа 9000



Легендарный телефон. / Фото: manualslib.com. Легендарный телефон. / Фото: manualslib.com.

Этот телефон точно помнят все, кому было необходимо иметь под рукой нечто большее, чем просто средство связи ещё тридцать лет назад. В прошлом веке эта модель произвела настоящий фурор, став незаменимым карманным компьютером. Конечно, эта модель была не совсем нова, но к такому девайсу был прикреплён ещё и телефон. Который в отличие от предыдущей модели уже точно стал цельным смартфоном, пожалуй, первым в своём роде. И оказался для некоторых просто незаменимой вещью.

2. Алкатель



Первый смартфон. / Фото: mforum.ru. Первый смартфон. / Фото: mforum.ru.

Модель ОТ Соm, конечно, уступала предыдущему телефону по своим характеристикам и функционалу, но тоже была интересной и уникальной продукцией. У него, как у ещё одного представителя первых в истории смартфонов, уже был сенсорный экран, хотя на нажатие пальцами он, к сожалению, не реагировал и нажимать на кнопки нужно было стилусом. Но он был не особо удобным, как отмечали пользователи, к тому же совсем не износостойким и часто повреждался, от чего опять же хуже начинал работать.

3. Эриксон R310s



Устойчивый корпус. / Фото: flickr.com. Устойчивый корпус. / Фото: flickr.com.

Кто пользовался мобильными телефонами прямо с начала их производства, конечно, сразу же вспомнят, что все они обладали антеннами. Сначала это были выдвижные варианты, но потом они становились меньше и меньше. Хотя, даже когда они были небольшими, от сильных повреждений и поломок это не особо защищало, а вот в этой модели как раз и решили проблему. На такую антенну надевался небольшой специализированный чехол, а весь корпус был так хорошо защищён снаружи, что девайс должен был выдерживать падения и не ломаться.

4. Телефоны марки SAGEM



Для больших возможностей. / Фото: technopat.net. Для больших возможностей. / Фото: technopat.net.

Интересные и знаменитые модели, которые в своё время отличались ото всех остальных не только своим дизайном, которым гордилась компания, но и странным расположением самих клавиш на корпусе. Тогда такой подход мог показаться кому-то неудобным и непривычным, но он в любом случае не менялся. Однако, были две модели, которые стали отступлением от правил, и к клавишам была добавлена крышка, которая открывалась при необходимости набора номера. А если хотелось, её можно было откинуть и использовать как подставку, чтобы удерживать телефон вертикально. Собственно, реклама это и показывала. Но в целом компания хотела сделать телефоны не просто переносными, а чтобы они могли быть интегрированы со временем в целую систему, что позволила бы расширить возможности телефона и также сделала бы его компьютером.

5. Нокиа 5510



Для удобства общения. / Фото: pinterest.com. Для удобства общения. / Фото: pinterest.com.

Также одна из наиболее знаменитых моделей Нокии, но при этом крайне нетипичный внешний вид. Людям нравилось всё больше общаться сообщениями, а не только совершать звонки и для удобства набора была придумана подобного рода клавиатура. Но, кроме этого, с её помощью в телефоне можно было отправлять и сообщения по е-мейлу, и переписываться в первых тогда мессенджерах. Сделать все эти действия на обычных телефонах было крайне сложно, поскольку там расположения букв было разделено по 4 на 1 цифру, тут же получился совершенно иной подход.

6. T-mobile



Элегантный дизайн. / Фото: pinterest.com. Элегантный дизайн. / Фото: pinterest.com.

Или как его ещё называют Денжер Хиптоп - невероятный для своего времени телефон, удобный и с прекрасным дизайном. Несмотря на то, что сам телефон был совмещён с персональным компьютером, он также был оборудован дополнительным дисплеем, который нужно было отодвинуть вверх, поворотом. К тому же, там была своего рода мышка для управления, которая правда выглядела как небольшое колёсико, но зато с ним было крайне удобно искать по всему девайсу необходимую информацию, а ещё красиво подсвечивалось. Что вместе с серебряным корпусом телефона выглядело очень стильно.

7. Телит G80



Подходил для просмотра контента. / Фото: idnes.cz. Подходил для просмотра контента. / Фото: idnes.cz.

Интересная модель с увеличенным экранном тоже имеет своё место в списке необычных телефонов прошлого. И хотя этот телефон выглядит весьма необычно, стоит отметить, что вся продукция итальянской компании всегда отличалась особой оригинальностью и настоящей уникальностью. Его экран также был усовершенствован и все фото и видео на нём, можно было просматривать в более высоком разрешении. Так что не совсем привычный дизайн точно был оправдан для пользователей, кому было это важно.

8. Панасоник G70



Самый необычный. / Фото: phonescoop.com. Самый необычный. / Фото: phonescoop.com.

Эта компания также занималась выпуском телефонов и точно сделала одну модель абсолютно не похожей ни на что остальное. Такой уникальный телефон определённо был мечтой всех модниц, поскольку вполне мог сойти за карманное зеркальце, но при этом обладал внутри хорошим функционалом. Хотя в нём были и свои особенности, например то, что гарнитуру и зарядку необходимо было вставлять в один разъём, это не уменьшает его необычности.

9. Хаер P5



Это тоже телефон. / Фото: gsmfind.com. Это тоже телефон. / Фото: gsmfind.com.

Тоже крайне необычная модель телефона, которая, если не знать что это, вполне могла бы выдать себя за пульт от телевизора. На рынке телефонов ему не было равных, и именно своим необычным внешним видом он и привлекал потенциальных покупателей. По длине он был практически с современный смартфон, но если сегодня такой размер уже никого не удивляет, то тогда телефон казался настоящей громадиной.