Скумбрия, запеченная в духовке: нежнейшая рыбка со вкусом горячего копчения

Многие не любят готовить рыбу, ведь с ней всегда куча мороки с чисткой чешуи, удалением многочисленных костей и требухи, да и запах не всегда радует домочадцев. Но не в случае с запеченной в духовке скумбрией, на приготовление которой не понадобится ни много времени, ни сил. Именно по этому рецепту она получается очень нежная и ароматная, по вкусу напоминающая рыбу горячего копчения.
Этапы быстрого приготовления запеченной скумбрии. |Фото: youtube.com.
Скумбрия, запеченная на луковой подушке в необычном соусе – очень простое, но при этом весьма полезное блюдо, на приготовление которого ни много времени, ни сил и даже много средств не понадобится. Нужно лишь внимательно прочитать пошаговый рецепт, который абсолютно доступен даже для начинающей хозяйки.
Ингредиенты:
Скумбрия с/м – 3 шт.
Лук – 2-3 шт.
Хрен – 2 ч.л.
Горчица – 2 ч.л.
Сметана – 3 ст.л.
Соевый соус (соль 0,5 ч.л.) – 1 ст.л.
Растительное масло – 1-2 ст.л.
Способ приготовления
1 этап
Скумбрию перед раздеванием нельзя полностью размораживать. |Фото: youtube.com.
Как правило, свежую скумбрию приобрести вряд ли кому удастся, поэтому берем привычную свежемороженую и даем ей немного растаять. Это лучше делать постепенно, так максимально сохранятся ее вкусовые качества. Для этого сначала перемещаем ее из морозильной камеры в холодильник, как только немного растает можно приступать к разделыванию.
2 этап
Выпотрошенную, вымытую и просушенную рыбу порезать на порционные кусочки. |Фото: youtube.com.
Размороженную не до конца рыбку хорошо помыть, отрезать голову, удалить внутренности, тщательно очистить от черной пленки и снова промыть под проточной водой. Промокнуть бумажным полотенцем и разрезать на порционные кусочки.
3 этап
Лук порезать полукольцами. |Фото: youtube.com.
Для овощной подушки понадобится 2-3 луковицы (все зависит от размера и вкусовых пристрастий каждой хозяйки или ее домочадцев). Лук очищаем, моем и нарезаем полукольцами.
4 этап
К сметане добавить горчицу и хрен. |Фото: youtube.com.
Для приготовления маринада понадобится: глубокая тарелка, в которую помещаем: 2 ст.л. ложки сметаны, по 2 ч.л. горчицы и хрена (можно из супермаркета, можно заранее приготовить самим), 1 ст.л. соевого соуса (если нет – взять обычную соль 0,5 ч.л.).
Все ингредиенты тщательно перемешать. |Фото: youtube.com.
Если в вашем арсенале приправ и соусов не оказалось хрена или горчицы, можно добавить только один ингредиент, будет все равно вкусно. Все тщательно перемешать.
5 эта
Подготовленные рыбу и лук залить маринадом и перемешать. |Фото: youtube.com.
Взять глубокую миску и поместить в нее подготовленную скумбрию, залить маринадом и аккуратно перемешать, чтобы не повредить целостность кусочков. Потом добавить порезанный лук и слегка перемешать.
Миску с рыбой затянуть пищевой пленкой и поставить мариноваться в холодильник на 1 час (если позволяет время). |Фото: youtube.com.
Затянуть миску пищевой пленкой и поставить в холодильник промариноваться хотя бы на 1 час (если нужно срочно, то запекать можно сразу).
6 этап
На смазанную форму или противень выложить лук, скумбрию и залить маринадом. |Фото: youtube.com.
Взять противень или любую имеющуюся форму смазать растительным маслом и выкладывать сначала лук, а затем кусочки рыбы на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем все залить оставшимся маринадом и поставить в разогретую до 190-200 градусов духовку. Выпекать 15-20 минут не поднимая температуры.
Запекать до румяной корочки. |Фото: youtube.com.
Как только рыба зарумянится до золотистого цвета, нужно выключить духовку и дать постоять еще минут 5.
7. этап
Скумбрия запеченная на луковой подушке в горчично-соевом соусе очень сочная и вкусная. |Фото: youtube.com.
Готовую рыбу выложить на блюдо. Приготовленная по этому рецепту рыба получается нежная, сочная и очень вкусная. И самое главное – ее можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита!
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