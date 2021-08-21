Скумбрия, запеченная в духовке: нежнейшая рыбка со вкусом горячего копчения

Этапы быстрого приготовления запеченной скумбрии. |Фото: youtube.com.

Ингредиенты:

Способ приготовления

Скумбрию перед раздеванием нельзя полностью размораживать. |Фото: youtube.com.

Выпотрошенную, вымытую и просушенную рыбу порезать на порционные кусочки. |Фото: youtube.com.

Лук порезать полукольцами. |Фото: youtube.com.

К сметане добавить горчицу и хрен. |Фото: youtube.com.

Все ингредиенты тщательно перемешать. |Фото: youtube.com.

Подготовленные рыбу и лук залить маринадом и перемешать. |Фото: youtube.com.

Миску с рыбой затянуть пищевой пленкой и поставить мариноваться в холодильник на 1 час (если позволяет время). |Фото: youtube.com.

На смазанную форму или противень выложить лук, скумбрию и залить маринадом. |Фото: youtube.com.

Запекать до румяной корочки. |Фото: youtube.com.

Скумбрия запеченная на луковой подушке в горчично-соевом соусе очень сочная и вкусная. |Фото: youtube.com.