Смерть на дне пробирки. Самые опасные яды и их влияние на организм

Человеческий организм – это хрупкая система, дисбаланс в работу которой может внести любое, даже самое безобидное вещество. Вопрос обычно бывает только в дозе. Всевозможные токсины и яды сопровождают человека практически везде. Для того чтобы с ними столкнуться, совершенно не обязательно нужно быть политиком или миллиардером, за которым охотятся толпы киллеров со спрятанными шприцами.







В этой статье мы расскажем вам о самых опасных токсинах и ядах, начиная от тех, которые можно найти в каждой квартире, и заканчивая более экзотичными растворами и газами.



1. Ртуть

2. Яд кураре

3. Зарин

4. Тетродотоксин