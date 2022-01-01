Смерть на дне пробирки. Самые опасные яды и их влияние на организм

Человеческий организм – это хрупкая система, дисбаланс в работу которой может внести любое, даже самое безобидное вещество. Вопрос обычно бывает только в дозе. Всевозможные токсины и яды сопровождают человека практически везде. Для того чтобы с ними столкнуться, совершенно не обязательно нужно быть политиком или миллиардером, за которым охотятся толпы киллеров со спрятанными шприцами.
В этой статье мы расскажем вам о самых опасных токсинах и ядах, начиная от тех, которые можно найти в каждой квартире, и заканчивая более экзотичными растворами и газами.
1. Ртуть
Хотя сегодня в любой аптеке можно купить современный электронный термометр, наверняка практически в каждой квартире нет-нет, да и найдется старый добрый ртутный градусник с желтой полоской. Ртуть, которая, кстати говоря содержится не только в градусниках, но и в некоторых видах ламп, является одним из сильнейших ядов для человека. Отравление ртутью сопровождается металлическим привкусом во рту, острой болью в животе, тошнотой, рвотой, кровью в стуле и кровоточивостью десен. Однако, при регулярном контакте с небольшими дозами ртути человек умирает отнюдь не сразу, и такую смерть легко спутать с обычным сердечным приступом. Именно поэтому в советское время ртуть и стала довольно популярным оружием, при помощи которого некоторые отчаянные женщины решались извести своих нелюбимых мужей.
2. Яд кураре
Яд кураре, который делают из коры растения, произрастающего в Южной Америке, является одним из самых известных ядов во всем мире. Использовать его впервые додумались индейцы, обитающие в долине реки Амазонка, которые наносили этот яд на стрелы. Такая стрела становилась смертоносным оружием, как для охоты на животного, так и для охоты на человека. Неважно в какую часть тела приходился выстрел. Даже если стрела не пронзала ни один жизненно важный орган, растительные алкалоиды, которые содержатся в яде, мгновенно лишали жертву возможности двигаться и парализовывали дыхательную систему, вызывая смерть от удушья. Кстати, невзирая на то, что для смерти жертвы достаточно лишь небольшой царапины, после термической обработки мясо убитых животных яд полностью теряет свою силу, и такое мясо считалось настоящим деликатесом среди туземцев. Сегодня кураре и его производные в терапевтических дозах активно применяется в медицине для успокоения нервной системы и расслабления мышц пациента на время операции.
3. Зарин
Если термометры есть практически у каждого, а кураре можно встретить в операционных, то зарин – один из самых смертельных отравляющих газов в мире – достать сейчас практически невозможно. Этот газ обладает нервнопаралитическим свойством и до принятия международных конвенций о химическом оружии использовался американцами в качестве боевого отравляющего вещества. При вдыхании смертельная концентрация зарина достигается всего через одну минуты. После отравления жертва полностью теряет контроль над своим организмом. Типичные симптомы отравления включают в себя рвоту, непроизвольное испражнение и мочеиспускание, болезненные судороги и, в конечном итоге, остановку сердца.
Известным случаем применения зарина стала атака участников секты «Аумсинрикё» в токийском метро. Фанатики распылили зарин в поезде, в результате чего пострадало несколько сотен пассажиров. Последний раз зарин применялся в качестве химического оружия в Сирии, когда по разным источникам, от действия газа скончалось от двух сотен до нескольких тысяч человек, включая детей.
4. Тетродотоксин
Тетродотоксин – это один из самых сильных нервнопаралитических ядов в мире, который встречается в организме рыб-иглобрюхов. Этот токсин при попадании внутрь моментально всасывается в кровь и поражает почки, нервы и сердце. Отравление сопровождается судорогами, рвотой и мучительными болями в животе. В конечном итоге, жертва отравления теряет контроль над дыхательными мышцами и погибает от удушья. Раньше этот яд пытались применять медики в качестве сильного обезболивающего, однако, от этой идеи пришлось отказаться из-за сильной токсичности препарата.
Кстати, тетродотоксин содержится в организме рыб, из которых готовят знаменитое японское деликатесное блюдо – фугу. Малейшая ошибка в процессе приготовления делает блюдо смертельно опасным, ведь многие внутренние органы рыб содержат заведомо смертельную дозу яда. Впрочем, это не останавливает гурманов, желающих пощекотать себе нервы, и только за последние три года более ста человек отправились в больницу после отравления плохо приготовленным фугу.
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