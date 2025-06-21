17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Вкус — это ведь именно то, чем так привлекает еда, вкус является одним из самых удивительных чувств, данных человеку природой. Только попробуйте вообразить себе жизнь, если вы не будете чувствовать вкуса еды. Попробовали? Мы тоже ужаснулись.



Ну а что насчет алкогольных напитков? Мы тут обнаружили, что существуют и даже успешно продаются водка, бурбон и пиво с самыми неожиданными вкусами — всем известных блюд, например попкорна и пиццы.

Итак, подборка самых сумасшедших вкусов, которые вы можете попробовать в жидком виде. Водка со вкусом хорошо прожаренного бекона. Цена — 29 долларов.Водка со вкусом попкорна с маслом. Цена — 11 долларов.Французская водка со вкусом яблока в карамели . Цена — 11 долларов.Водка со вкусом перца чили. Производители пишут на бутылке, что напиток по шкале остроты вкуса Сковилла даст всем фору. Цена — 39 долларов.Польская водка со вкусом васаби. Цена — 19 долларов.Американское пиво со вкусом пиццы. Производители клянутся, что вы ощутите вкус орегано, чеснока, базилика и томатов.Английская водка со вкусом шоколада, маршмеллоу и крекера. Цена — 23 доллара.Американская водка со вкусом томатов отлично подойдет для коктейля «Кровавая Мэри». Цена — 27 долларов.Французская водка со вкусом песочного печенья. Цена — 10 долларов.Французская водка со вкусом острого перца хабанеро. Цена — 13 долларов.Водка со вкусом кинзы и лайма. Цена — 20 долларов.Водка со вкусом пончика, покрытого глазурью. Цена — 15 долларов.Водка со вкусом двойного эспрессо. Цена — 25 долларов.Британский бурбон со вкусом арахисового масла и джема. Цена — 56 долларов. Аляскинская водка со вкусом копченого лосося. Цена — 22 доллара.Польская водка со вкусом свежескошенной травы.Цена — 10 долларов.И напоследок самое интересное — польская водка со вкусом электрического разряда . Надо быть поосторожней с такой-то бутылкой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)