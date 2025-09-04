Экономия по-советски: 9 актуальных лайфхаков, которые помогут сохранить деньги

Лайфхак 1: Спички в губной помаде

Спичками доставали остатки губной помады./ Фото: zabavatut.ru

Лайфхак 2: Авоська вместо пакетов

С авоськой ходили за продуктами в магазин. / Фото: travel-russia.livejournal.com

Лайфхак 3: Чистящее средство из соды

Соду использовали для чистки плиты, сантехники, сливов. / Фото: sovkusom.ru

Лайфхак 4: Безотходное производство

Советские хозяйки находили применение даже тем продуктам, которые пропали. / Фото: fb.ru

Лайфхак 5: Новая жизнь старых вещей

Бабушки распускали старые вещи и вязали новые. / Фото: livemaster.ru

Лайфхак 6: Простая еда

Популярными были супы, ватрушки, пюре с котлетами. / Фото: kto-chto-gde.ru

Лайфхак 7: Тетрадь с рецептами

В тетрадь вклеивали вырезки из газет с рецептами. / Фото: fotostrana.ru

Лайфхак 8: Оптовая закупка

Сгущенное молоко было в дефиците. / Фото: pikabu.monster

Лайфхак 9: Ремонт сломанных приборов

Если телевизор ломался, его не выбрасывали, а несли в ремонт. / Фото: goodfon.com