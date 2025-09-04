Экономия по-советски: 9 актуальных лайфхаков, которые помогут сохранить деньги

В вопросах экономии советским хозяйкам не было равных, поэтому нам есть, чему у них поучиться. Novate.ru рассказывает, какие лайфхаки применяли в СССР, чтобы сравнительно небольшой зарплаты хватало на удовлетворение всех базовых потребностей.
Лайфхак 1: Спички в губной помаде
Современные девушки в любой момент могут отправиться в магазин за новой помадой, если старая закончилась или захотелось новых цветов и текстур. Советским женщинам подобная роскошь была недоступна, поэтому приходилось изобретать различные хитрости, чтобы косметика жила дольше. Вот один из популярных лайфхаков: когда помада практически заканчивалась, и уже не было возможности накрасить губы традиционным способом, девушки извлекали ее содержимое с помощью обычной спички. Это позволяло увеличить ресурсы тюбика и сэкономить на приобретении новой косметики.
Лайфхак 2: Авоська вместо пакетов
С авоськой ходили за продуктами в магазин. / Фото: travel-russia.livejournal.com
Фраза кассира: «Пакет брать будете?» уже стала популярным мемом на просторах интернета. И обычно покупатели не отказываются от предложения, пополняя свою коллекцию полиэтиленовых пакетов в ящике. Казалось бы, пять рублей – не такие большие деньги, однако в результате за год они скапливаются в приличную сумму, особенно если вы каждый день ходите за покупками.
В СССР такого не было. Девушки отправлялись в магазин или на рынок с авоськой в руках. Изготовленная из прочных нитей, она могла служить годами и не рваться.
Лайфхак 3: Чистящее средство из соды
Соду использовали для чистки плиты, сантехники, сливов. / Фото: sovkusom.ru
Наверняка вы обращали внимание, что все домашние лайфхаки, связанные с уборкой, вертятся вокруг соды. Такой популярной она стала еще в советское время, после чего наши мамы и бабушки охотно поделились с нами всевозможными бытовыми хитростями с участием соды.
Так, ее использовали не только в выпечке, но также для чистки сантехники и кухонных плит, для мойки банок перед стерилизацией, чтобы они не вздувались, для чистки зубов. Еще один способ применения соды, популярный в СССР, – устранение засоров. Хозяйки засыпали несколько ложек в сливное отверстие, добавляли туда же уксус, оставляли на несколько минут, чтобы началась химическая реакция, а затем смывали все кипятком. Если вода все равно уходила плохо, тогда в ход шел вантуз.
В общем, универсальное было средство, а стоило гораздо дешевле различных чистящих порошков и бытовой химии для прочистки засоров, которые далеко не всегда оказывались эффективными.
Лайфхак 4: Безотходное производство
Советские хозяйки находили применение даже тем продуктам, которые пропали. / Фото: fb.ru
Согласитесь, не испытывая острого дефицита продуктов, мы зачастую выбрасываем очень много еды в мусорное ведро, так как твердо знаем, что завтра купим что-то свежее. В СССР такое расточительство вызывало осуждение у общества, поэтому хозяйки старались использовать все без исключения продукты. Например, из зачерствевшего хлеба делали сухари или заливали его молоком, чтобы потом добавить в фарш для котлет, а засахарившееся варенье использовали для приготовления вина или самогона. Кислое молоко становилось главным ингредиентом для оладьев либо основой для будущего творога. Но продукты у советских хозяек портились редко – они не покупали их впрок, предпочитая сначала съедать старые блюда, а уже потом отправляться в магазин за новыми ингредиентами.
Лайфхак 5: Новая жизнь старых вещей
Бабушки распускали старые вещи и вязали новые. / Фото: livemaster.ru
Наверное, в СССР азы рукоделия постигала каждая женщина, поэтому навыки вязания, а также кройки и шитья присутствовали у многих хозяек. Это позволяло им экономить на покупке одежды, так как они предпочитали переделывать старые вещи и своими руками одевать всю семью. Например, из мужских рубашек шили детскую одежду, из меховых шапок – варежки. Также девушкам приходилось ломать голову над тем, как видоизменить предметы гардеробы, вышедшие из моды. В СССР был дефицит одежды, поэтому стильно и привлекательно можно было выглядеть, только имея навыки шитья и модный журнал под рукой.
Лайфхак 6: Простая еда
Популярными были супы, ватрушки, пюре с котлетами. / Фото: kto-chto-gde.ru
Кулинарные изыски и деликатесы были чужды советским людям – на их столах всегда присутствовала простая еда из сезонных овощей и фруктов, выращенных на даче, молочных продуктов, недорогих круп. Популярными были различные супы, борщи и другие первые блюда, так как их себестоимость была очень низкой, даже при условии приготовления мясного бульона. Если посмотреть на привычки наших родителей со стороны современного здорового питания, то их рацион был максимально правильным. Меню отличалось разнообразием, жирные и калорийные блюда готовили редко, преимущественно на праздники. В то же время в рационе присутствовали овощи и фрукты, наполненные витаминами и клетчаткой, а также полезные для здоровья каши.
Лайфхак 7: Тетрадь с рецептами
В тетрадь вклеивали вырезки из газет с рецептами. / Фото: fotostrana.ru
Кстати, о разнообразном рационе. Чтобы меню не было слишком скучным или скудным, хозяйкам приходилось по крупицам собирать рецепты. Понравившиеся в журнале или кулинарной книге блюда сразу переписывались в большую тетрадь. Также удачным рецептом могла поделиться подруга после праздничного застолья. Иногда такие тетради передавались из поколения в поколение.
Сейчас гораздо удобнее копировать рецепты в файл на компьютере, а затем распечатывать для более комфортного использования. Хотя некоторые хозяйки по традиции предпочитают конспектировать все от руки, предварительно купив специальную книгу, предназначенную для записи рецептов. Как бы то ни было, собирать блюда полезно – не приходится каждый день ломать голову над тем, что приготовить.
Лайфхак 8: Оптовая закупка
Сгущенное молоко было в дефиците. / Фото: pikabu.monster
Если какие-то товары и продукты были в дефиците, хозяйкам приходилось брать их в большом количестве, чтобы в итоге не остаться ни с чем. Обычно «героями дня» становились куры, сгущенное молоко и пр. В одни руки позволялось брать определенное количество продуктов, поэтому самыми везучими были те, у кого на предприятии работали родственники. В этом случае домой приносили гораздо больше еды. Если применять этот лайфхак в современных реалиях, тогда нужно покупать товары на оптовых складах или не упускать различные акции по типу «пять по цене трех».
Лайфхак 9: Ремонт сломанных приборов
Если телевизор ломался, его не выбрасывали, а несли в ремонт. / Фото: goodfon.com
Если сейчас вы предложите своей бабушке или родителям купить новый телевизор вместо того, чтобы чинить старый, наверняка вашу идею воспримут в штыки. В Советском Союзе было принято использовать вещь ровно до тех пор, пока она не переставала подлежать ремонту. В любом случае услуги мастера стоили гораздо дешевле, чем приобретение нового товара. Хотя в то время бытовая техника и прочие вещи были гораздо лучшего качества, чем сейчас. Некоторые приборы времен СССР до сих пор исправно работают. Поэтому, если хотите сэкономить, дайте второй шанс сломанному устройству – возможно, после ремонта оно будет вас радовать еще много лет.
