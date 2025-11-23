Эль Чапо: 5 фактов о самом одиозном наркобароне мира

8 января мексиканская полиция отметила свой самый крупный успех с момента убийства Пабло Эскобара: был пойман и арестован знаменитый Эль Чапо, прославившийся свой страстью к кинематографу, торговле кокаином и убийству людей. Перед самой облавой этот self-maid man был занят подготовкой к съемкам байопика о самом себе.
Кто это вообще такой
Гусман Лоэра, он же Коротышка, родился 4 апреля 1957 года, в Ла-тунца де Бадирагуато, Синалоа, Мексика. По данным американских властей, Гусман является одним из самых крупных наркоторговцев в мире. Его картель Синалоа — мощнейшее индустриальное предприятие, оперирующее невероятными количествами незаконных веществ. Отделения Синалоа есть на каждом континенте. Мексиканские власти назначили $ 3,8 млн в награду за его поимку; DEA, государственный департамент США, занимающийся борьбой с наркотиками, оценил голову Гусмана в $ 5 млн.
Прозвище Эль Чапо можно перевести как «Коротышка».
Ловля на живца
Эль Чапо всегда умел держать в узде свою любовь к славе — за долгие годы он не дал ни одного интервью, хотя возможностей было предостаточно. Но перед обаянием Шона Пенна Коротышка не устоял: интервью, опубликованное 9 января в Rolling Stone, помогло полиции определить убежище наркобарона.
Я просто фермер
Между тем, сам Эль Чапо неоднократно уверял общественность в том, что он «просто фермер, выращивающий марихуану». Слова этого рубахи-парня нисколько с действительностью не коррелируют: Коротышка собственноручно убил более двух тысяч человек, а скольких отправил на смерть мы считать отказываемся — никакого снотворного после такой статистики не напасешься.
«Я поставляю больше героина, метамфетамина, марихуаны и кокаина, чем кто-либо в мире. У меня есть целый флот подводных лодок, самолеты, суда и грузовики» — Хоакин Гусман, просто фермер.
Немного славы
В 2009 году Forbes взял и включил Эль Чапо в свой список самых богатых людей планеты: Коротышка занял 701-ое место — не так уж плохо, учитывая семь миллиардов конкурентов. Власти Мексики просто сошли с ума, обвиняя журнал в потворстве насаждению ложных ценностей — Forbes, мол, показывает окружающим, как можно достигнуть успеха, просто торгуя наркотиками. Наглец Гусман не преминул ответить, мол — кто думает что это просто, пусть сам попробует.
Мифология
Как и другой известный наркобарон, Пабло Эскобар, Эль Чапо стремился представиться общественности неким добрым дядюшкой, готовым всегда поддержать местное население. Он строил больницы и школы, выделял деньги на муниципальные нужды Медельина и выглядел настоящим меценатом — и кому какое дело, чем там торгует этот приятный во всех отношениях мужчина.
А вот как проходила последняя операция по захвату Эль Чапо — настоящий мексиканский сериал нового поколения.
