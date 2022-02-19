Как убрать пятна соли с обуви и предотвратить появление новых

Никакие пятна не страшны!
Снежная зима может радовать детвору, умилять романтичных барышень и даже серьёзных начальников. Но кто от неё точно не в восторге, так это наша обувь. Особенно кожаная. Разводы соли «волшебным» образом появляются после каждого похода на улицу, существенно портя внешний вид и текстуру даже недешёвых сапог. Хорошая новость: привести обувь в порядок и предотвратить пятна поможет одна хитрость. Белые разводы исчезнут почти что сами собой.
Чуть-чуть пройтись по снегу, и они тут как тут.
Разводы соли портят даже самую красивую и дорогую обувь. А зимой от них не спастись даже автомобилистам: достаточно пройтись пару метров от машины к офису или дому, как они тут как тут. Ведь солью у нас посыпают, кажется, все дорожки и лестницы. Пачка влажных салфеток не сильно исправит ситуацию. Зато вот это средство – вполне. А ещё его несложно положить в сумку или карман куртки и взять с собой на работу.
Чтобы сделать средство против разводов соли на обуви, приготовьте:
1. Чистую дистиллированную воду;
2. Уксус;
3. Флакон с распылителем;
4. Бумажную салфетку.
Количество уксуса зависит от объёма флакона.
Воду залейте во флакон с пульверизатором и добавьте в неё уксус. Его количество зависит от размера ёмкости. Для большого флакона, как на фото, понадобится две чайных ложки. А если вы хотите сделать мини-спрей и носить его с собой, то хватит половины-одной целой чайной ложки уксуса.
Приложите салфетку, можно даже не тереть.
Обработайте поверхность обуви средством и приложите бумажную салфетку. Можно не тереть.
Пятна соли растворяются на глазах
Через 10 секунд уберите салфетку. Пятна соли под ней уже растворились сами собой! Также уксус какое-то время будет препятствовать образованию новых разводов.
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