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Как убрать пятна соли с обуви и предотвратить появление новых


Никакие пятна не страшны!

Никакие пятна не страшны!

 

Снежная зима может радовать детвору, умилять романтичных барышень и даже серьёзных начальников. Но кто от неё точно не в восторге, так это наша обувь. Особенно кожаная. Разводы соли «волшебным» образом появляются после каждого похода на улицу, существенно портя внешний вид и текстуру даже недешёвых сапог. Хорошая новость: привести обувь в порядок и предотвратить пятна поможет одна хитрость. Белые разводы исчезнут почти что сами собой.

Чуть-чуть пройтись по снегу, и они тут как тут.

Чуть-чуть пройтись по снегу, и они тут как тут.

 

Разводы соли портят даже самую красивую и дорогую обувь. А зимой от них не спастись даже автомобилистам: достаточно пройтись пару метров от машины к офису или дому, как они тут как тут. Ведь солью у нас посыпают, кажется, все дорожки и лестницы. Пачка влажных салфеток не сильно исправит ситуацию. Зато вот это средство – вполне. А ещё его несложно положить в сумку или карман куртки и взять с собой на работу.

Чтобы сделать средство против разводов соли на обуви, приготовьте:

1. Чистую дистиллированную воду;

2. Уксус;

3. Флакон с распылителем;

4. Бумажную салфетку.
Количество уксуса зависит от объёма флакона.

Количество уксуса зависит от объёма флакона.

 

Воду залейте во флакон с пульверизатором и добавьте в неё уксус. Его количество зависит от размера ёмкости.
Для большого флакона, как на фото, понадобится две чайных ложки. А если вы хотите сделать мини-спрей и носить его с собой, то хватит половины-одной целой чайной ложки уксуса.
Приложите салфетку, можно даже не тереть.

Приложите салфетку, можно даже не тереть.

 

Обработайте поверхность обуви средством и приложите бумажную салфетку. Можно не тереть.
Пятна соли растворяются на глазах

Пятна соли растворяются на глазах

 

Через 10 секунд уберите салфетку. Пятна соли под ней уже растворились сами собой! Также уксус какое-то время будет препятствовать образованию новых разводов.

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Как убрать пятна соли с обуви и предотвратить появление новых

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Как убрать пятна соли с обуви и предотвратить появление новыхПодписаться на мой Instagram
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